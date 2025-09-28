Racing e Independiente tuvieron un vibrante clásico pero se quedaron con las ganas

En un Cilindro desbordante de hinchas, Racing e Independiente protagonizaron un clásico vibrante y apasionante en Avellaneda, empataron 0-0 en el partido que correspondió a la décima fecha del Torneo Clausura 2025.

Con realidades netamente opuestas el “Rojo” y la “Academia” protagonizan un duelo vibrante y apasionante aunque, en varios pasajes del encuentro, se repartieron el dominio de las acciones de juego. Sin embargo, Independiente tuvo dos goles anulados por fuera de juego de Ignacio Pussetto y Luciano Cabral, a los 27’ del primer tiempo, y a los 12’ del segundo, respectivamente.

Con la igualdad, Racing alcanzó 11 puntos y quedó decimosegundo en la Zona A, mientras que el Rojo, que tuvo el debut de Gustavo Quinteros como entrenador y casi lo gana en la última del partido, quedó último en el Grupo B con 5 puntos.

La Academia llegaba a este clásico en un momento inmejorable, ya que venía de ganarle 1-0 a Vélez para cerrar un 2-0 global y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años.

Independiente, por su parte, tuvo un comienzo desastroso en el Torneo Clausura, donde todavía no pudo ganar y extendió su mala racha a 12 partidos sin ganar sumando la derrota ante Belgrano de Córdoba en Copa Argentina y la polémica serie ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, provocó la renuncia de Julio Vaccari y la llegada de Gustavo Quinteros.

El desarrollo de la primera parte

En el amanecer de la instancia inicial, Racing golpeó de entrada, en nada más que 35 segundos, con un desborde de Tomás Conechny que remató cruzado desde el lateral izquierdo y que derivó en el desvío de Facundo Zabala sobre la línea del arco defendido Rodrigo Rey. De ahí, el Rojo quedó desorientado, perdido, dubitativo y estático, sin capacidad de reacción, en tanto, la Academia fue dominante y se aprovechó del mar de dudas de Independiente.

A pesar de la superioridad de futbolística de Racing, Independiente mostró algunos vestigios de recuperación con dos apariciones “fugases” de Ignacio Pussetto que se topó con la seguridad del guardavalla Facundo Cambeses. Al rato, Santiago Montiel desperdició otra clara ocasión para la Academia que derivó en otra intervención de Cambeses. Además, Pussetto había puesto en ventaja al Rojo pero su tanto fue anulado por posición adelantada.

En el cierre, Santiago Sosa estuvo cerca de poner en ventaja a Racing con un cabezazo que no llevó peligro al arco de Rey y en el final, Duvan Vergara lanzó un remate fallado desde los 30 metros.

La disputa del segundo tiempo y el final del clásico

Tal como ocurrió en el inicio, la etapa decisiva tuvo, de nuevo, como protagonista a la Academia con una gran jugada individual de Conechny que le cedió un pase a Adrián “Maravilla” Martínez pero la acción quedó invalidad por off-side. Por otra parte, Luciano Cabral volvió a convertir la ventaja para Independiente aunque, otra vez, el tanto fue anulado por posición adelantada.

En medio de este intercambio permanente de acciones peligrosas de ambos equipos, Cabral y Matías Abaldo elaboraron una gran jugada colectiva para el Rojo que Gastón Martirena desactivó, salvó a Racing.

No obstante, el encuentro fue desmejorando y perdió la intensidad del comienzo. Más allá de la caída del espectáculo, Independiente demostró que, todavía, tenía recursos e ideas para intentar romper la paridad.

En el epílogo, el chileno Pablo Galdames dilapidó una oportunidad increíble de convertir la victoria del Rojo en el último minuto tras un contragolpe. Finalmente, Racing e Independiente empataron 0-0 con un poco para destacar.

Con conclusiones finales

En consecuencia, la Academia tuvo sobradas intensiones de querer llevarse la victoria mientras que el Rojo continúa sin ganar aún con el estreno de Gustavo Quinteros nuevo entrenador. En otras palabras, el encuentro dejó en evidencia nada más que buenas intenciones pero el clásico pasará rápidamente al olvido.

