Los hechos acontecidos en la cancha de Independiente en la noche del miércoles en el partido que disputó el local ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana pudieron haberse evitado. Todo, absolutamente todo el operativo de seguridad falló, y el responsable más grande es Independiente, porque no escuchó a Conmebol ni a la Policía de Buenos Aires.
SE LO ADVIRTIERON
El dato que complica a Independiente y lo expone a una dura sanción
Conmebol y la Policía de Buenos Aires le advirtieron a Independiente de ciertas preocupaciones y el rojo los ignoró.
Las advertencias de Conmebol y la Policía que no escuchó Independiente
Todos los partidos de futbol de cualquier categoría o torneo tienen una reunión previa de seguridad. En ella normalmente participan representantes de la confederación, del club local, y de la seguridad. Allí se define todo el operativo de seguridad y los pasos a seguir.
En el caso del partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile a dicha reunión asistieron representantes de Conmebol, de la Seguridad de Buenos Aires y de Independiente.
En la misma se destacan dos puntos que le preocupaban a Conmebol y a la Policía de Buenos Aires e Independiente ignoró. Una con una excusa increíble y la otra se desconoce porque no se cumplió.
A Independiente le pidieron que debajo de la hinchada de Universidad de Chile no hubiera nadie, que esa tribuna no se ocupe, pero Independiente increíblemente dio una respuesta totalmente incoherente demostrando que la lista de prioridades no las tiene bien organizadas, y con tal de vender no le importa la seguridad de su gente. La gente de Independiente respondió que ese sector ya estaba vendido y no era posible lo que le pedían.
O sea, esto significa que es mentira que el club se preocupa por sus hinchas, ya que si arriba de tu gente, donde va a haber familias, va a estar una de las Barras Bravas más fuertes de Sudamérica sabes del riesgo que eso conlleva y sacas a tu gente de ahí abajo, pero la respuesta fue, “ese sector ya está venido”.
El segundo pedido que ignoró Independiente para evitar lo que pasó fue que haya un cordón policial en el sector visitante para evitar que arrojen cosas hacia abajo y eso desate la barbarie. Pero se desconoce porque el rojo ignoró ese pedido, ya que no había un solo policía evitando el conflicto entre las barras.
Definitivamente este documento juega en contra del rojo ya que lo deja expuesto de que la falla en el operativo de seguridad de propia del club, que no supo manejar un partido con público visitante, algo a lo que no están acostumbrados ya que en el fútbol argentino no hay visitantes, justamente ahora quieren volver a tenerlos, pero esto es una advertencia de lo que puede pasar, ya que no estamos preparados para el regreso de los visitantes.
