El dato que complica a Independiente y lo expone a una dura sanción

O sea, esto significa que es mentira que el club se preocupa por sus hinchas, ya que si arriba de tu gente, donde va a haber familias, va a estar una de las Barras Bravas más fuertes de Sudamérica sabes del riesgo que eso conlleva y sacas a tu gente de ahí abajo, pero la respuesta fue, “ese sector ya está venido”.

Universidad de Chile vs. Independiente Independiente-Universidad de Chile, ambos serían duramente sancionados @Independiente

El segundo pedido que ignoró Independiente para evitar lo que pasó fue que haya un cordón policial en el sector visitante para evitar que arrojen cosas hacia abajo y eso desate la barbarie. Pero se desconoce porque el rojo ignoró ese pedido, ya que no había un solo policía evitando el conflicto entre las barras.

Definitivamente este documento juega en contra del rojo ya que lo deja expuesto de que la falla en el operativo de seguridad de propia del club, que no supo manejar un partido con público visitante, algo a lo que no están acostumbrados ya que en el fútbol argentino no hay visitantes, justamente ahora quieren volver a tenerlos, pero esto es una advertencia de lo que puede pasar, ya que no estamos preparados para el regreso de los visitantes.

+ de Golazo24

Embed

Gianni Infantino mete presión a Conmebol para sanciones ejemplares

Copa Sudamericana: ¿Conmebol descalifica a Independiente y "U" de Chile?

Rojo vs "U": Golpe directo al regreso de los visitantes del Chiqui Tapia