Chats de empleados de Ariel García Furfaro advertían sobre riesgos en sus laboratorios

Finalmente, algunas de las fotos difundidas dejan pocas dudas. Se trabajaba en cuartos y habitaciones que presentaban un estado de suciedad y falta de aseo constantes.

El juez federal Ernesto Kreplak ya tomó las primeras declaraciones

La muerte de casi un centenar de personas tendrá pronto una calificación y eso puede determinar las prisiones preventivas de los 24 involucrados: dueños, directores y jerárquicos de ambas firmas.

El informe del Cuerpo Médico Forense indicó que el fentanilo (lote 31202) incidió en la muerte como “nexo concausal” de los pacientes que recibieron la droga.

La pericia elaborada en el Instituto Malbrán sobre la línea de producción de fentanilo comprobó que se trató de una tragedia evitable.