El jueves 21 de agosto se conocieron chats de empleados de los laboratorios propiedad de Ariel García Furfaro donde se denunciaba que existía suciedad y desaprensión en un tipo de instalaciones donde no se puede permitir ninguna bacterias o germen.
¿HOMICIDIO POR DOLO EVENTUAL?
Chats de empleados de Ariel García Furfaro advertían sobre riesgos en sus laboratorios
La imputación contra dueños y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo podría ser “homicidio por dolo eventual”. Todo complica a Ariel García Furfaro.
Los reactivos eran dejados a la intemperie, aún en días de lluvia. Las condiciones en las que eran preservados dejaban mucho que desear y se tornaban peligrosas para la confección del producto final.
También, los empleados se quejaban por las malas condiciones de los elementos técnicos de precisión en una actividad donde el margen de error tiene que ser cercano a 0 %.
Casi todos se representaban que podía pasar algo grave en la compañía.
Finalmente, algunas de las fotos difundidas dejan pocas dudas. Se trabajaba en cuartos y habitaciones que presentaban un estado de suciedad y falta de aseo constantes.
El juez federal Ernesto Kreplak ya tomó las primeras declaraciones
La muerte de casi un centenar de personas tendrá pronto una calificación y eso puede determinar las prisiones preventivas de los 24 involucrados: dueños, directores y jerárquicos de ambas firmas.
El informe del Cuerpo Médico Forense indicó que el fentanilo (lote 31202) incidió en la muerte como “nexo concausal” de los pacientes que recibieron la droga.