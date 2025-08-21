La ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora de LLA, Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras la brutal batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, que dejó muchos heridos, algunos de suma gravedad.
BATALLA BRUTAL EN INDEPENDIENTE
Patricia Bullrich cuestionada por curioso giro, un error y algunas omisiones
'Carancheo' político a la orden del día en año electoral, y los gravísimos incidentes en Independiente no son excepción. Patricia Bullrich es cuestionada.
Bullrich acusó al gobernador bonaerense y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, de “llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”.
Incluso Bullrich, en su cuenta de X (ex Twitter), trató de "inútil", otra vez, a Kicillof: “Se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral”.
Independientemente de que aún no están definidas con certeza las responsabilidades -y es materia de investigación- Bullrich se apuró en culpar a Kicillof. Pero, en primer lugar, esta acusación resulta llamativa, ya que hace poco más de un mes, cuando encabezó la reunión del Consejo de Seguridad, Bullrich celebró el regreso de los visitantes al mostrarse de acuerdo con esta medida y destacar que “en el fútbol, volver a la normalidad es que las dos parcialidades puedan estar en la cancha. Nos parece bueno para el espectáculo, para el deporte y para la convivencia”.
Pero, además, Patricia Bullrich cometió un error, por ignorancia o intencionalmente: en Copas Internacionales desde hace años hay público visitante, distinto a los torneos locales, como la Liga Profesional, donde recientemente se aprobó el retorno del público visitante y sólo en algunas canchas. La ministra mezcló todo, convenientemente.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, -también en campaña de cara al 7 de septiembre- salió a aclarar esta cuestión y criticó duramente a su par de Nación.
"Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados".
"La seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol. Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce", añadió el ministro de Axel Kicillof.
En tanto, el posteo de Patricia Bullrich en X cosechó muchas críticas de los usuarios de dicha red social, en donde le achacaron no haber mencionado a su "amigo" Néstor Grindetti -actual presidente de Independiente- y también le recordaron la final de River-Boca en la Copa Libertadores que debió mudarse a España por los incidentes.
También hubo cuestionamientos al Gobierno bonaerense por no hacer "mea culpa", y a ambos gobiernos porque "no son capaces de trabajar en conjunto para corregir y que esto no sea normal y habitual".
