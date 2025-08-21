Patricia Bullrich cuestionada por curioso giro, un error y algunas omisiones

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, -también en campaña de cara al 7 de septiembre- salió a aclarar esta cuestión y criticó duramente a su par de Nación.

"Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados".

"La seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol. Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce", añadió el ministro de Axel Kicillof.

En tanto, el posteo de Patricia Bullrich en X cosechó muchas críticas de los usuarios de dicha red social, en donde le achacaron no haber mencionado a su "amigo" Néstor Grindetti -actual presidente de Independiente- y también le recordaron la final de River-Boca en la Copa Libertadores que debió mudarse a España por los incidentes.

También hubo cuestionamientos al Gobierno bonaerense por no hacer "mea culpa", y a ambos gobiernos porque "no son capaces de trabajar en conjunto para corregir y que esto no sea normal y habitual".

