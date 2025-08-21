TODO MUY CONFUSO
Anuncian interventor de la ANDIS, pero el Gobierno sigue como 'bola sin manija' sobre las supuestas coimas
El Ejecutivo confirmó al interventor de la ANDIS tras el desplazamiento de su titular, pero con un motivo que nada tiene que ver con el escándalo de las presuntas coimas que se revelaron.
Se publicaron audios que se atribuyen a Diego Spagnuolo, quien hasta este jueves era titular de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esos audios, se escucha a Spagnuolo describir una mecánica mediante la cual se piden retornos a laboratorios, cuya recaudación llegaría hasta la hermana presidencial y su mano derecha política, Eduardo 'Lule' Menem. Se habla de cifras que oscilan entre los US$500.000 y los US$800.000 por mes.
Spagnuolo afirma además -en una conversación cuyo contexto se desconoce- que él notificó al presidente Javier Milei al respecto. Los audios fueron exhibidos en el streaming Carnaval.
En ningún momento a partir de esa difusión Spagnuolo o el Gobierno desmintieron que se tratara del titular de la ANDIS, o su contenido.
Pero hacia la noche del miércoles se daba por hecho la salida de Spagnuolo, quien fue abogado de Milei, del organismo de la Discapacidad.
La Vocería presidencial luego confirmó que "la remoción preventiva" del funcionario frente "a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral". No indicó, sin embargo, explícitamente a que "hechos" se refería, ni mucho menos los desmintió.
Más tarde salió un decreto limitando la designación de Spagnuolo. No la aceptación de su renuncia.
El comunicado de la Vocería anticipó además que el ministerio de Salud, del que depende la ANDIS, intervendría el organismo.
Y por la tarde de este jueves, en un tuit, el vocero Manuel Adorni confirmó a Alejandro Alberto Vilches como interventor.
Pero el Ejecutivo sigue sin expresarse sobre el escándalo de las presuntas coimas.
Y lo que es insólito: del mismo tuit de Adorni se desprende que el argumento de la intervención es sanear cuestiones vinculadas con las pensiones por invalidaez, dado que le encomienda a Vilches como "primera misión" una "profunda auditoría".
"Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", tuitéo Adorni.
¿Y las presuntas coimas? Ni noticias.
Lo más contradictorio es que el mismo Adorni había admitido que esa auditoría ya se hizo, lo que, según tuiteó el miércoles en la previa a la sesión que rechazó el veto a la emergencia en Discapacidad, permitió "un ahorro" que posibilitaría reforzar el presupuesto para las prestaciones.
Todo muy confuso e insólito, lo que habla a las claras del desconcierto en el Gobierno, que va como 'bola sin manija' sobre estas revelaciones que, se insiste, aún no fueron desmentidas por ninguno de los actores mencionados.
