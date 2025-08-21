Anuncian interventor de la ANDIS, pero el Gobierno sigue como 'bola sin manija' sobre las supuestas coimas

La Vocería presidencial luego confirmó que "la remoción preventiva" del funcionario frente "a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral". No indicó, sin embargo, explícitamente a que "hechos" se refería, ni mucho menos los desmintió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974&partner=&hide_thread=false Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025

Más tarde salió un decreto limitando la designación de Spagnuolo. No la aceptación de su renuncia.

El comunicado de la Vocería anticipó además que el ministerio de Salud, del que depende la ANDIS, intervendría el organismo.

Y por la tarde de este jueves, en un tuit, el vocero Manuel Adorni confirmó a Alejandro Alberto Vilches como interventor.

Pero el Ejecutivo sigue sin expresarse sobre el escándalo de las presuntas coimas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1958587920106791239&partner=&hide_thread=false Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad.



El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria.



Su primera misión será realizar una profunda… — Manuel Adorni (@madorni) August 21, 2025

Y lo que es insólito: del mismo tuit de Adorni se desprende que el argumento de la intervención es sanear cuestiones vinculadas con las pensiones por invalidaez, dado que le encomienda a Vilches como "primera misión" una "profunda auditoría".

"Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones", tuitéo Adorni.

¿Y las presuntas coimas? Ni noticias.

Lo más contradictorio es que el mismo Adorni había admitido que esa auditoría ya se hizo, lo que, según tuiteó el miércoles en la previa a la sesión que rechazó el veto a la emergencia en Discapacidad, permitió "un ahorro" que posibilitaría reforzar el presupuesto para las prestaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1958172761190195545&partner=&hide_thread=false El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.



Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento… — Manuel Adorni (@madorni) August 20, 2025

Todo muy confuso e insólito, lo que habla a las claras del desconcierto en el Gobierno, que va como 'bola sin manija' sobre estas revelaciones que, se insiste, aún no fueron desmentidas por ninguno de los actores mencionados.

