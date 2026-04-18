En MAGA sospechan que Donald Trump hizo un autoatentado el 13/07/2024

Un día después, la comentarista conservadora Emerald Robinson fue más allá y publicó en X que el FBI "lo hizo". (En la misma publicación, Robinson afirmó que la agencia era responsable de todo, desde el ataque del 06/01/2021 al Capitolio hasta las "cintas de chantaje de Jeffrey Epstein" y el "plan de secuestro falso de la gobernadora Gretchen Whitmer").

Pero las afirmaciones de que Trump había organizado su propio atentado cobraron fuerza cuando el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de USA, Joe Kent, apareció en el podcast de Carlson en marzo, un día después de dimitir de su cargo en desacuerdo con la guerra contra Irán.

joe-kent-y-donald-trump-1200x675 Joe Kent y Donald Trump.

Las dudas

Durante la entrevista, Carlson y Kent hablaron sobre la falta de información por parte de la Administración Trump respecto al autor del tiroteo en Pensilvania.

Kent afirmó, sin aportar pruebas, que las investigaciones sobre el tiroteo se habían cerrado antes de concluir.

También afirmó que este vacío de información sobre el incidente daría lugar a más teorías conspirativas.

"Si no quieres abordar esa cuestión, simplemente guardas silencio y dices que no puedes preguntar", declaró. "Lo cual, a su vez, genera gente que surge de la nada y empieza a sacar sus propias conclusiones". (Según los expertos, ésta es una de las dinámicas básicas que subyacen a las teorías conspirativas ).

“Si no puedes analizar esta historia, usar el pensamiento crítico y al menos hacerte algunas preguntas, tú eres el problema y necesitamos que reacciones”, publicó Trisha Hope, delegada nacional republicana de Texas y ex partidaria de Trump, en X esta semana sobre Butler.

En Telegram, el destacado promotor de QAnon, MJ Truth, preguntó a sus 100.000 seguidores: "¿Qué opinan todos sobre la narrativa en torno al intento de asesinato de Trump por parte de Butler?".

La inmensa mayoría de los cientos de respuestas, casi todas de simpatizantes de Trump, afirmaron creer que el incidente había sido un montaje y que la verdad quizás nunca salga a la luz. «La verdad saldrá a la luz dentro de más de 60 años, cuando todos estemos muertos y a nadie le importe ya… ¡igual que JFK!», escribió un seguidor.

tucker carlson twitter.webp Tucker Carlson.

Conspiranoia

Muchas afirmaciones sobre la teoría de la conspiración del 'caso Butler' también han incluido discusiones sobre el supuesto control del gobierno israelí sobre el gobierno estadounidense, lo que recuerda mucho al antisemitismo clásico.

En un monólogo publicado en su canal la semana pasada, Carlson cuestionó por qué Israel tenía "tanto control sobre nuestro gobierno" y afirmó que "una de las pistas es el tiroteo de Butler" y que la falta de investigación del incidente por parte de la Administración Trump indicaba el nivel de control de Israel.

Esta acusación fue secundada por Candace Owens, otra figura prominente del movimiento MAGA, quien afirmó en un podcast reciente que la donante política israelí-estadounidense Miriam Adelson estaba detrás del intento de asesinato.

Owens alegó que Trump había recibido US$ 100 millones en donaciones de ella, pero que no había cumplido su promesa de apoyar la anexión israelí de Cisjordania, y que éste fue el motivo del intento de asesinato. Owens sugirió, además, que esta fue también la razón por la que Trump nunca investigó adecuadamente el asesinato cuando asumió la Presidencia.

Ali Alexander, el activista de extrema derecha que organizó la campaña 'Stop the Steal', tras las elecciones presidenciales de 2020, tiene una visión ligeramente diferente del asesinato, afirmando que fue una prueba más de que Trump es el Anticristo, algo que muchas figuras de MAGA también han estado considerando esta semana.

"Para que quede claro: si Donald Trump no recibió un milagro, entonces fue un engaño o una señal oscura", escribió Alexander en un PDF de 5 páginas que publicó en su canal de Telegram el martes 14/04 por la noche. "Hay una profecía bíblica en Apocalipsis 13:3 que aparentemente habla de que el Anticristo será golpeado en la cabeza".

El pasaje en cuestión dice en realidad: "Vi que una de sus cabezas parecía haber sido herida de muerte, pero esta herida mortal fue sanada. Fascinado, el mundo entero siguió a la bestia".

Si bien la gran mayoría de las personas que hoy hablan sobre teorías conspirativas acerca del tiroteo son partidarios o ex partidarios de Trump, en las horas y días posteriores al tiroteo fueron las cuentas de izquierda conocidas como Blue Anon las que impulsaron las afirmaciones de que el tiroteo fue un montaje, sugiriendo que todo fue orquestado por el Servicio Secreto y que Trump había utilizado paquetes de gel sanguíneo en un intento de generar simpatía y votos.

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