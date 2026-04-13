Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Según AGEC, los empleados de la cadena se enteraron del cierre en el inicio de abril, en momentos en que arribaron a la sucursal y se encontraron con que el local nunca levantó sus persianas. Al parecer, la firma rápidamente ofreció indemnizaciones pero con cifras que sus ahora exempleados rechazaron de plano.

"El cierre es consecuencia de la caída del poder adquisitivo. Las cadenas de electrodomésticos plantean que bajaron mucho las ventas y que no les cierran los números. No es la única empresa que está en esa situación", declaró José Luis Oberto, titular de AGEC.

image Pardo.

"Este tipo de situaciones nos genera preocupación porque no se trata de una complicación puntual que tiene una empresa. Hay una situación que se extiende a toda la cadena comercial. Nosotros estuvimos hablando con los directivos del CECIS (Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto) y son muy pocos los rubros que no están peor. Incluso los supermercados venden menos y también las casas de comidas. Es alarmante", manifestó, en dichos al medio 'Puntal'.

La misma fuente señaló que en la página oficial de Pardo las sucursales de Río Cuarto y General Deheza ya no están, aunque 12 sucursales en toda la provincia de Córdoba siguen apareciendo como operativas La misma fuente señaló que en la página oficial de Pardo las sucursales de Río Cuarto y General Deheza ya no están, aunque 12 sucursales en toda la provincia de Córdoba siguen apareciendo como operativas

Sin embargo, en AGEC afirman que la cadena ya desactivó o avanzó con la fusión de locales en determinadas plazas comerciales. Expusieron como ejemplo el caso de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, donde la firma concentró actividades en un único punto comercial desde septiembre del año pasado.

Ya no es una cuestión de precios

El punto de partida de la crisis es la fuerte caída de la demanda. En un escenario de pérdida sostenida del poder adquisitivo, los electrodomésticos se convierten en uno de los primeros gastos que los hogares postergan.

A la espera de los últimos datos, el sector viene de sufrir una caída del 18,6% interanual en las ventas en el último trimestre de 2025, con retrocesos generalizados en todas las categorías, desde línea blanca hasta pequeños electrodomésticos y tecnología.

Pero lo más llamativo del fenómeno es que el desplome del consumo se da incluso en un contexto de baja de precios relativos.

image Lo llamativo de este sector es que el desplome del consumo se da en un contexto de baja de precios relativos.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los rubros de la economía argentina, los electrodomésticos mostraron una caída promedio del 6,6%, mientras la inflación general superó el 30%.

El dato refleja un cambio profundo: el problema dejó de ser el precio y pasó a ser el ingreso disponible. En otras palabras, aunque los productos sean relativamente más baratos, los consumidores no tienen margen para financiar compras de ese tipo.

Deterioro del crédito, otra complicación

Si el consumo es el primer factor de la crisis, el segundo, y tan determinante, es el deterioro del crédito. Históricamente, el negocio de los electrodomésticos en la Argentina se sostuvo sobre la financiación en cuotas. El acceso al crédito permitía ampliar la base de clientes y sostener niveles de venta incluso en contextos de debilidad económica.

Pero ese pilar comenzó a resquebrajarse con fuerza en el último año. La morosidad en el sector se disparó desde niveles del 14,8% hasta superar el 40%, una cifra sin precedentes recientes. En algunas cadenas, incluso, los niveles de incumplimiento duplican o triplican los registros históricos.

Un caso grave es el de Bazar Avenida, donde la morosidad trepó por encima del 60%. Es decir, seis de cada diez clientes que financiaron las compras no pueden hacer frente a las cuotas.

En Coppel, que en los últimos años registró una morosidad más elevada que el promedio y no se dedica exclusivamente al financiamiento en la compra de electrodomésticos, la irregularidad alcanza al 70%.

De acuerdo a la página oficial de la compañía, el costo de los créditos también supera el promedio. Por un préstamo, la empresa dispone un costo financiero total (CFT) del 880% anual.

En Frávega, por caso, la morosidad de los clientes se multiplicó por tres: pasó del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025, de acuerdo a los datos del BCRA.

Dejaron a una familia sin agua y ahora Frávega debe pagar millones En Frávega, la morosidad de los clientes se multiplicó por tres: pasó del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025, de acuerdo a los datos del BCRA.

Cetrogar sigue en el ranking a la hora de evaluar la morosidad de los clientes: se ubica en el orden del 48% (contra 17% del año anterior).

Megatone se encuentra un escalón más abajo, siempre según los últimos datos disponibles del BCRA: sufre una irregularidad en las financiaciones otorgadas en torno del 43%, más cerca del promedio del rubro.

Vale recordar que la cadena Megatone avanzó recientemente con el cierre de sucursales y la reconfiguración de su operación, en un intento por adaptarse a un escenario de ventas en caída y creciente presión financiera.

Si bien se trata de una empresa con fuerte presencia histórica en el interior del país, su situación refleja tensiones que atraviesan a todo el rubro: menor circulación en los locales, caída de tickets promedio, aumento de incobrables y necesidad de reducir costos.

Electrodomesticos P

Como fuere, el impacto resulta doble: por un lado, reduce el flujo de ingresos efectivo de las empresas, y por otro, encarece y restringe el acceso a financiamiento, en un contexto de tasas elevadas.

El encarecimiento en el costo de los créditos pegó muy duro al interior de las cadenas comerciales, incluso en aquellas que ya tienen décadas funcionando en el mercado.

Garbarino, a la quiebra

El caso más extremo de esta crisis es el de Garbarino, una de las cadenas más emblemáticas del país, que terminó en quiebra tras un largo proceso de deterioro financiero y operativo.

La decisión judicial de poner fin a la compañía marcó un punto de inflexión para el sector. No se trató solo de la caída de una empresa, sino de la confirmación de que incluso los jugadores más grandes pueden quedar fuera del mercado en un contexto adverso.

Garbarino había sido durante años uno de los líderes del retail de electrodomésticos, con una red de sucursales a nivel nacional y un modelo basado en la financiación y el volumen, hasta su colapso...

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