En un balotaje Javier Milei pierde 60,7% a 29,4% (y el fracaso de la economía es un lastre)

Y muy estratégico: 47,4% cree que el peronismo debería aliarse con fuerzas provinciales para ganarle a Milei, aunque 28,9% no está de acuerdo.

DDD-Abril

Análisis de Zuban Córdoba (y la economía)

"El informe no sólo refleja una caída en la intención de acompañamiento electoral, sino también un proceso más profundo de desgaste en los pilares que sostuvieron el apoyo inicial al oficialismo, donde la dimensión económica se combina crecientemente con cuestionamientos sobre la moral y valores de integridad y transparencia en la gestión.

Los datos evidencian un deterioro en las condiciones de legitimidad electoral del oficialismo: sólo un 29,4% manifiesta que votaría por una eventual reelección, frente a un 60,7% que la rechaza, mientras que un 10,0% no tiene una posición definida.

El núcleo de apoyo al presidente se sostiene principalmente en la confianza en su liderazgo (47,0%) y en una dimensión reactiva asociada al anti-peronismo (21,6%), lo que indica que una parte relevante de su base electoral responde tanto a la adhesión como al rechazo identitario.

En un 2do. plano aparece la valoración de sus políticas (20,2%).

En contraste, el rechazo presenta una estructura más homogénea y anclada en la experiencia de gobierno: la mala gestión económica se consolida como principal motivo (47,0%), seguida por el incumplimiento de promesas (24,7%) y por la creciente incidencia de factores reputacionales vinculados a hechos de corrupción (21,5%).

En este punto, los datos dialogan con el impacto público de las controversias recientes, que han contribuido a erosionar la credibilidad del oficialismo más allá de su núcleo duro de apoyo.

A su vez, incluso dentro del electorado original de Milei emergen señales de desgaste: un 33,9% declara haber reducido o retirado su apoyo, principalmente por la situación económica (47,7%), pero también por factores asociados a la credibilidad, como promesas incumplidas (18,9%) y percepciones de corrupción (12,7%)."

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