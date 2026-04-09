Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

Ventas en caída y cierre de locales de la panadería

Pan Danés nació en 2017 impulsada por la danesa Lise Lundme Funch, quien comenzó elaborando pan de centeno de manera artesanal tras radicarse en el país. Pero con la incorporación como socio de Klaus Riskaer Pedersen, el negocio se profesionalizó y ganó escala.

El crecimiento fue sostenido y hacia mediados de 2023, la empresa alcanzó su punto máximo con 25 locales operativos en CABA, además de una estructura que integraba producción, logística, administración, tiendas y canal comercial B2B.

Sin embargo, quedó rápidamente tensionado por el cambio en el contexto económico: En la segunda mitad de 2023, la empresa comenzó a enfrentar una caída sostenida de la demanda, tanto en tiendas como en el canal gastronómico.

image

"La incertidumbre, la recesión, la inflación y el incremento significativo en los costos ocasionaron una caída abrupta y persistente del consumo, que supera el cincuenta por ciento (50%) del volumen histórico de la empresa", remarca en su presentación judicial, según publicó el mencionado sitio.

Cierto es que el consumo de pan cayó hasta 55% en los últimos dos años, mientras que productos como facturas y pastelería registraron desplomes de entre 80% y 85%, con miles de locales cerrados en todo el país Cierto es que el consumo de pan cayó hasta 55% en los últimos dos años, mientras que productos como facturas y pastelería registraron desplomes de entre 80% y 85%, con miles de locales cerrados en todo el país

Frente a ese escenario, la empresa intentó sostenerse con múltiples medidas correctivas, y en ese proceso, dio de baja locales en Echeverría 1677, Ciudad de la Paz 2024 y Cuenca 3459, todos en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de una estrategia para reducir estructura frente a la caída de ingresos.

Quiebra financiera

El deterioro del negocio derivó en una crisis financiera que terminó de precipitar la presentación en concurso. La empresa reconoce que desde principios de 2025 comenzó a evidenciar un decaimiento de su liquidez y solvencia, en un contexto donde el financiamiento se volvió cada vez más limitado.

"Los cheques emitidos para cumplir nuestras obligaciones superan nuestra capacidad de recaudación", admite la firma, que también advierte sobre la imposibilidad de cubrir descubiertos bancarios y sostener el financiamiento operativo.

image

"La caída en la facturación, el incremento generalizado de costos, las restricciones financieras del mercado y la imposibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito han profundizado de manera crítica el desequilibrio económico", sostiene la empresa.

Panaderías, con la ventas por el piso

Las panaderías atraviesan una situación crítica que se acumula desde hace meses en todo el país. Las ventas cayeron cerca del 50% en el sector, y "desde noviembre, el consumo va en caída, principalmente de pan y facturas".

Las últimas estadísticas indican que el consumo de pan cayó un 45% entre el primer trimestre de 2026 e igual período del año pasado.

Desde la Cámara de Industriales Panaderos dieron cuenta de que en los últimos dos años cerraron 2000 panaderías en todo el territorio nacional y se perdieron 16.000 empleos Desde la Cámara de Industriales Panaderos dieron cuenta de que en los últimos dos años cerraron 2000 panaderías en todo el territorio nacional y se perdieron 16.000 empleos

La problemática afecta tanto a pequeños comercios como a panaderías de mayor trayectoria, que ven reducida su clientela habitual, en un contexto de caída de ventas generalizada por un menor poder adquisitivo.

"Desde los últimos meses del año pasado, las ventas cayeron un 50%. Tuvimos que adecuar la producción, la elaboración, a la menor demanda. Si bien tendríamos que ajustar los precios casi semanalmente, no lo hacemos por esta cuestión", se lamentaron en una panadería de la provincia de Buenos Aires.

"Si seguimos así, lamentablemente en lo que va de este 2026 vamos a tener un récord de cierres", señaló días atrás Martín Pinto, referente de la Cámara afín.

Otras noticias de Urgente24

Batacazo de la Justicia: Los bancos no pueden culpar a los clientes por un fraude digital

De Narváez se quedó sin Carrefour y ahora se le 'desborda' ChangoMás

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas

La "sobreviviente" La Anónima prepara al menos 100 despidos tras su mega expansión al norte