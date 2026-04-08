"Esto llevó años y recién ahora se ve en el mostrador", reconoció Juan Manuel Segura, el distribuidor de carne que comenzó a llevar carne de guanaco a localidades santacruceñas, entre ellas, Las Heras, donde estuvo el primer punto de venta, una vez que los frigoríficos estuvieron autorizados, y que ahora llegó a Chubut.
ES BARATA Y SALUDABLE
Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas
"Es algo nuevo y no sabés cómo va a responder la gente", dicen los carniceros sobre quienes deben pagar hoy más de $25.000 por un kilo de carne de vaca.
Recordó que "esto empezó en 2018 por la cantidad de accidentes en rutas como la 3 y la 40. A partir de ahí se empezó a trabajar sobre la superpoblación del guanaco y qué hacer con eso".
Los gobiernos tardaron casi 9 años en destrabar su comercialización, y desde hace una semana, se extendió a la provincia de Chubut de manera formal y bajo todos los protocolos sanitarios a un precio de $6.500 el kilo si se compra el "pack familiar" de 20 kilos.
Además, más allá del precio, la carne de guanaco, producto silvestre de la Patagonia, es muy saludable: es extremadamente magra (grasa), rica en proteínas y con bajo colesterol. Es una carne roja, de sabor intenso pero suave, muy recomendable para cocciones tipo estofados, pero también se consume en lomos.
Esas ventajas, lo convierten en una alternativa altamente competitiva frente a la vaca, cerdo y pollo, los cuales, es cierto, están demasiado arraigados en el consumo interno.
Cae el consumo de carne de vaca
Pero como también pasa Neuquén y Río Negro, se viene observando una fuerte caída en la demanda de la carne vacuna por subas de hasta el 40% en 3 meses: "La gente dejó de comprar un 50%. Es muchísimo. Hoy un kilo de carne (de vaca) está arriba de los 25 mil pesos", sostuvo.
En efecto, en todo el país, el consumo de carne vacuna cayó a aproximadamente 47,3 - 47,9 kg por habitante al año a principios de 2026, y marcó su nivel más bajo en dos décadas (mínimos desde 2005). Esta baja, que profundiza la tendencia descendente, se debe a, como se mencionó, los precios altos, pero también a la menor faena y mayor exportación.
Por eso, el cerdo y el pollo vienen ganando terreno sobre la vaca. El cerdo una opción saludable y el pollo es más económico.
En la Patagonia, más precisamente en la provincia de Santa Cruz, "el consumidor se volvió al capón, al cordero… y también hay gente que consume guanaco por fuera del circuito formal", reconoció. Esto es, salir al campo con un rifle y cazar lejos de la mirada de las autoridades.
En tanto sobre el proceso previo a la faena, explican que "no es que se sale a cazar. Los animales se juntan en mangas, con corrales portátiles, y se trasladan en jaulas al frigorífico".
Guanaco, de especie protegida a plaga...
El Estado demoró al menos 9 años en alinear todos los planetas administrativos y sanitarios para que se llegue a la primera experiencia de comercialización formal. El primer paso se dio en el año 2017 pero se consolidó en 2019 con la aprobación del Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, que estableció condiciones para su aprovechamiento, faena y comercialización bajo criterios ambientales y sanitarios.
Luego, con la llegada del Gobierno de Javier Milei, en 2024 se actualizaron las directrices para el uso de la especie, con el objetivo de ordenar y agilizar la circulación interprovincial y las posibilidades de comercialización en jurisdicción nacional.
El gobierno nacional, a través de la Disposición 812/2024 de la Subsecretaría de Ambiente, habilitó a las provincias patagónicas para que establezcan planes de manejo y aprovechamiento del guanaco, incluyendo su manejo como actividad ganadera en cautiverio y la exportación de su fibra y su carne.
El guanaco era hasta hace poco una especie protegida, pero ahora es considerada una plaga para los sectores productivos de la región. Por eso la resolución nacional habilita a que las Provincias presenten planes de aprovechamiento racional de ese recurso.
La frase desafortunada de Patricia Bullrich
No todos olvidaron la desafortunada frase de la entonces ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse al guanaco, que se hizo viral durante un conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por fondos federales, en febrero de 2024.
Bullrich declaró que en esa provincia "no vive nadie, hay un millón de guanacos", minimizando la población humana para criticar la gestión local, y calificando a los guanacos como una "plaga" que deprecia el suelo.
La frase fue recibida con fuertes críticas y memes en redes sociales, siendo señalada como una declaración desafortunada que ignoraba a los más de 500.000 habitantes de la provincia, mientras que los expertos y defensores de la naturaleza aclaraban que el guanaco no es una plaga, sino una especie autóctona fundamental para el ecosistema...
"Nuestro ADN está muy preparado para este tipo de nutrientes"
El cardiólogo Oscar Agustoni, presidente del distrito Río Gallegos de la Sociedad Argentina de Cardiología, destacó los beneficios de la carne de guanaco:
Agustoni subrayó la pureza de este producto y puso el foco en que se trata de un animal criado en libertad y sin procesos industriales.
Según Agustoni, el organismo de los habitantes de la Patagonia está históricamente preparado para este alimento:
"Nuestro ADN, nuestro estómago y nuestro intestino están muy preparados para adquirir este tipo de nutrientes", explicó, vinculando el consumo de esta carne con una mejora sustancial en el estado de salud general.
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