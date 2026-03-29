WSJ (The Wall Street Journal) anuncia el domingo 29/03 una supuesta nota 'exclusiva' que firman Alexander Ward, Lara Seligman, Annie Linskey y Michael R. Gordon: "Según funcionarios estadounidenses, el presidente Donald Trump está sopesando una operación militar para extraer casi 450 kilogramos de uranio de Irán, una misión compleja y arriesgada que probablemente mantendría a las fuerzas estadounidenses dentro del país durante días o incluso más tiempo. (...)".
DESCONCIERTO EN WDC
Muy raro: Anticipa 'Misión Uranio' en Irán que habían descartado por alto riesgo
The Wall Street Journal anuncia la próxima operación militar de USA en Irán: el uranio. Ya se había descartado porque es de alto riesgo: Desconcierto.
La nota contrasta notablemente con lo que publicó The New York Times (a menudo opositor a Trump, al revés del WSJ, diario de Rupert Murdoch y a menudo oficialista) el 09/03, basándose en conversaciones con funcionarios anónimos de inteligencia de USA: Irán habría trasladado en secreto una cantidad significativa de su uranio altamente enriquecido antes de los ataques aéreos de USA e Israel en junio de 2025. Se estima que habrían movido alrededor de 400 kg de uranio.
Volvamos al diario de Murdoch el 29/03: "(…) Según una persona cercana a Trump, el presidente también ha instado a sus asesores a presionar a Irán para que acepte entregar el material como condición para poner fin a la guerra. Trump ha dejado claro en conversaciones con sus aliados políticos que los iraníes no pueden quedarse con el material y ha considerado la posibilidad de confiscarlo por la fuerza si Irán no lo entrega en la mesa de negociaciones. Pakistán, Turquía y Egipto han actuado como intermediarios entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, Washington y Teherán aún no han entablado negociaciones directas para poner fin a la guerra.
“Es responsabilidad del Pentágono realizar los preparativos necesarios para brindar al Comandante en Jefe la máxima libertad de acción. Esto no significa que el presidente haya tomado una decisión”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. El Pentágono no emitió comentarios y un portavoz del Comando Central de Estados Unidos declinó hacer declaraciones. (…)".
Contradicciones
Sin embargo, hace 4 semanas la inteligencia estadounidense deslizó que "la mayoría de los tubos de uranio enriquecido iraní han sido trasladados a túneles secretos subterráneos en las montañas de Albornz o Zagros".
También se plantearon las dificultades de bombardear un escondite que alberga varios tubos de uranio enriquecido: podría desencadenar una catástrofe radioactiva en la región, "casi comparable a Chernóbil".
Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en ese momento que desplegar soldados estadounidenses en el terreno de Irán no era una opción.
Sin embargo, 3 días después, Donald Trump dijo que sí se podrían enviar tropas terrestres si hubiera "una muy buena razón".
Ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos puede alcanzar sus principales objetivos sin necesidad de fuerzas terrestres.
Lo que todos se preguntan es: ¿Lo hacen a propósito o les sale improvisado? Quizás la estrategia resulte enloquecer a los iraníes con tantas contradicciones. Sería demoledor que la Casa Blanca no sepa qué hacer.
Los cilindros
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que creía que el uranio se encuentra principalmente en 2 de los 3 emplazamientos atacados por Estados Unidos e Israel en junio: un túnel subterráneo en el complejo nuclear de Isfahán y un depósito en Natanz.
Desde entonces se especula con incautar el material en una operación selectiva que le permitiría a USA poner fin al conflicto a mediados de abril.
Sin embargo, hay otra especulación: que el uranio se encuentra en 40 o 50 cilindros especiales similares a tanques de buceo, que podrían haberse colocado en contenedores de transporte para protegerlos de posibles accidentes.
En 1994, USA retiró uranio de Kazajistán en una operación denominada Proyecto Zafiro.
En 1998, USA y Reino Unido participaron en una operación para retirar uranio altamente enriquecido de un reactor cerca de Tiflis, la capital de Georgia, y lo trasladaron a un complejo nuclear en Escocia.
Pero no es comparable a esta coyuntura en Irán.
Y para colmo, habla el secretario de Defensa, Pete Hegseth, un personaje que no da la talla, tal como todos lo saben.
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