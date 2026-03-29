Muy raro: Anticipa 'Misión Uranio' en Irán que habían descartado por alto riesgo

También se plantearon las dificultades de bombardear un escondite que alberga varios tubos de uranio enriquecido: podría desencadenar una catástrofe radioactiva en la región, "casi comparable a Chernóbil".

Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en ese momento que desplegar soldados estadounidenses en el terreno de Irán no era una opción.

Sin embargo, 3 días después, Donald Trump dijo que sí se podrían enviar tropas terrestres si hubiera "una muy buena razón".

Ahora el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos puede alcanzar sus principales objetivos sin necesidad de fuerzas terrestres.

Lo que todos se preguntan es: ¿Lo hacen a propósito o les sale improvisado? Quizás la estrategia resulte enloquecer a los iraníes con tantas contradicciones. Sería demoledor que la Casa Blanca no sepa qué hacer.

Los cilindros

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que creía que el uranio se encuentra principalmente en 2 de los 3 emplazamientos atacados por Estados Unidos e Israel en junio: un túnel subterráneo en el complejo nuclear de Isfahán y un depósito en Natanz.

Desde entonces se especula con incautar el material en una operación selectiva que le permitiría a USA poner fin al conflicto a mediados de abril.

Sin embargo, hay otra especulación: que el uranio se encuentra en 40 o 50 cilindros especiales similares a tanques de buceo, que podrían haberse colocado en contenedores de transporte para protegerlos de posibles accidentes.

En 1994, USA retiró uranio de Kazajistán en una operación denominada Proyecto Zafiro.

En 1998, USA y Reino Unido participaron en una operación para retirar uranio altamente enriquecido de un reactor cerca de Tiflis, la capital de Georgia, y lo trasladaron a un complejo nuclear en Escocia.

Pero no es comparable a esta coyuntura en Irán.

Y para colmo, habla el secretario de Defensa, Pete Hegseth, un personaje que no da la talla, tal como todos lo saben.

Embed @laderechadiario no es un comunista chicos. El trumpismo se hunde! pic.twitter.com/CPYh2n6CJI — Urgente24.com (@U24noticias) March 29, 2026

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