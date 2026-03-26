Gran Hermano 2026 no está siendo el fenómeno de años anteriores. Los números de rating no alcanzan las expectativas que Telefe tenía cuando apostó fuerte por el formato, y eso generó tensión interna.
ESTALLÓ LA INTERNA
Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."
Fuerte interna en Telefe tras una propuesta de Santiago del Moro que no pasó el filtro del canal. Qué sugirió.
En ese contexto, según reveló el streaming de espectáculos "Ya fue todo" —producido por Jotax Digital—, el conductor Santiago del Moro habría impulsado una idea para revertir la caída: adelantar el programa a las 21:30 hs, abandonando la franja actual de las 22:15. La lógica era sencilla: entrar antes al prime time, capturar audiencia antes de que la competencia se consolide y sumar más minutos de exposición en el horario de mayor consumo televisivo.
El canal, sin embargo, lo rechazó de forma directa.
El plan de Santiago del Moro que Telefe frenó de cuajo
Desde la señal fueron contundentes. La frase que trascendió lo dice todo: "De ninguna manera vas a competir con Guido Kaczka".
¿Por qué tanto cuidado? Porque en Telefe tienen en claro que Gran Hermano y el ciclo de El Trece comparten una porción significativa de audiencia. Mover al reality a las 21:30 hs implicaría enfrentarlo cara a cara con Kaczka, lo que podría dividir ese público en dos y dejar a ambos programas debilitados.
En términos de estrategia de programación, es un riesgo que el canal no está dispuesto a correr. Especialmente cuando los números ya están bajo presión.
¿Por qué Gran Hermano no está funcionando como se esperaba?
Esta temporada, Telefe invirtió recursos considerables para relanzar el formato con fuerza. Sin embargo, el interés del público no respondió al nivel de ediciones anteriores —en particular el pico histórico que vivió el programa durante 2022 y 2023, cuando dominó el rating de forma sostenida.
Algunos factores que los analistas de medios señalan como determinantes:
- Saturación del formato: el público ya conoce las dinámicas del juego y la sorpresa es menor.
- Fragmentación de audiencias: el streaming, las redes sociales y plataformas como Disney+ o Netflix compiten por la misma atención en el horario nocturno.
- Competencia directa fortalecida: El Trece reconstruyó su grilla y Kaczka se convirtió en un rival sólido en la franja previa.
Santiago Del Moro en el centro de la escena
El conductor es la cara visible del programa y, según las fuentes consultadas por "Ya fue todo", también uno de sus principales impulsores internos. Su iniciativa de cambiar el horario no fue una queja, sino una propuesta estratégica que buscaba darle oxígeno al rating. Que Telefe la haya rechazado no implica necesariamente una ruptura, pero sí marca una diferencia de criterio entre el conductor y la conducción del canal sobre cómo administrar el programa en una temporada complicada.
Por su parte Gran Hermano seguirá al aire desde las 22:15, al menos por ahora.
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