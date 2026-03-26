Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."

En términos de estrategia de programación, es un riesgo que el canal no está dispuesto a correr. Especialmente cuando los números ya están bajo presión.

¿Por qué Gran Hermano no está funcionando como se esperaba?

Esta temporada, Telefe invirtió recursos considerables para relanzar el formato con fuerza. Sin embargo, el interés del público no respondió al nivel de ediciones anteriores —en particular el pico histórico que vivió el programa durante 2022 y 2023, cuando dominó el rating de forma sostenida.

Algunos factores que los analistas de medios señalan como determinantes:

Saturación del formato : el público ya conoce las dinámicas del juego y la sorpresa es menor.

: el público ya conoce las dinámicas del juego y la sorpresa es menor. Fragmentación de audiencias : el streaming, las redes sociales y plataformas como Disney+ o Netflix compiten por la misma atención en el horario nocturno.

: el streaming, las redes sociales y plataformas como Disney+ o Netflix compiten por la misma atención en el horario nocturno. Competencia directa fortalecida: El Trece reconstruyó su grilla y Kaczka se convirtió en un rival sólido en la franja previa.

Santiago Del Moro en el centro de la escena

El conductor es la cara visible del programa y, según las fuentes consultadas por "Ya fue todo", también uno de sus principales impulsores internos. Su iniciativa de cambiar el horario no fue una queja, sino una propuesta estratégica que buscaba darle oxígeno al rating. Que Telefe la haya rechazado no implica necesariamente una ruptura, pero sí marca una diferencia de criterio entre el conductor y la conducción del canal sobre cómo administrar el programa en una temporada complicada.

Por su parte Gran Hermano seguirá al aire desde las 22:15, al menos por ahora.

Embed - Jotax Digital on Instagram: " LA POLÉMICA DECISIÓN QUE TOMÓ EL PROGRAMA DE SANTIAGO DEL MORO Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube Jotax Digital #YaFueTodo - Lunes a Viernes 11hs por YouTube #AleCastelo #BarbieGyalay #SantiagoSposato #GranHermano" View this post on Instagram Publicación en Instagram de jotax.digital.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

Bancos: La modificación que tenés que conocer sí o sí

Peligra OnlyFans: ¿Se viene un cambio total en la plataforma?

Yanina Latorre con el agua hasta el cuello: La respuesta que la dejó en ridículo

10 días más de tregua ordena Donald Trump, preocupación en Israel