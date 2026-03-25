Yanina Latorre con el agua hasta el cuello: La respuesta que la dejó en ridículo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SQP_oficial/status/2036578224709259532&partner=&hide_thread=false Evangelina sigue negando el polémico video…

“Yo soy empática con las mujeres y no hago lo que no me gusta que me hagan.”

#SQP — SQP (@SQP_oficial) March 24, 2026 Publicación en X de @SQP_oficial.

La respuesta de Evangelina Anderson

Desde su cuenta @evange_anderson, la modelo escribió con una calma que duele más que cualquier insulto: "¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…"

No hay adjetivos. No hay drama. Solo una pregunta lógica, directa y letal: ¿dónde está la prueba?

Yanina Latorre entra en escena

Latorre, fiel a su estilo, contraatacó. Y en su respuesta confirmó, sin querer, todo lo que Anderson estaba señalando: "Estas muy pendiente. Te lo dije en persona, ¡no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial, haces lo mismo con Ian Lucas… Mandás fotos editadas con IA. Y bien, sabés que el video no lo voy a mostrar…. Seguí en la tuya. Besis".

Pero Anderson cerró el intercambio con una frase que ya circula en capturas por todo X: "Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo".

No es arrogancia. Es lógica aplicada al mundo del espectáculo, un mundo que pocas veces la usa. Sin prueba, la acusación cae. Y quien acusa sin mostrar, queda expuesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/2036590210318795186&partner=&hide_thread=false Estas muy pendiente

Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo q digas, siempre fuiste negadora serial, haces lo mismo c ian lucas….mandas fotos editadas con IA

Y buen sabes q el video no lo voy a mostrar….segui en la tuya

Besis https://t.co/vXOm2RUAY7 — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 24, 2026 Publicación en X de @yaninalatorre.

Las redes también hablan...

Sin embargo, lo más revelador del cruce no estuvo solo en los protagonistas. Las respuestas de usuarios en el mismo hilo de X mostraron algo que merece atención: "Yani querida ya no te cree nadie, vas en decadencia, antes mostrabas todos los chats y pruebas, ahora no subís nada??? Entonces no existen", escribió @tnprincess34.

"No lo mostras porque no existe. Siempre hostigando mujeres con falsedades. Las 5 fuentes de embarazo de la China, el video de Eva, las historias de Emilia que son falsas, etc.", añadió @volon55527.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tnprincess34/status/2036673906182885880&partner=&hide_thread=false Yani querida ya no te cree nadie, vas en decadencia, antes mostrabas todos los chats y pruebas, ahora no subis nada??? Entonces no existen — pri (@tnprincess34) March 25, 2026 Publicación en X de @tnprincess34.

Por ahora, el video no existe públicamente. Yanina dijo que no lo va a mostrar. Evangelina dice que, si no aparece, la razón es suya. El partido está 1-0 para Anderson. Pero en el mundo del espectáculo, los partidos raramente terminan en el primer tiempo.

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