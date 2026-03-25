Yanina Latorre construyó su marca sobre una premisa simple y efectiva: ella sabe todo, lo dice todo y no le teme a nadie. Durante años eso le funcionó. Chats filtrados, audios comprometedores, fuentes en las sombras. El modelo era sólido. Hasta ahora.
"ACUSAME CON PRUEBAS"
Yanina Latorre con el agua hasta el cuello: La respuesta que la dejó en ridículo
Yanina Latorre se quiso hacer la misteriosa y terminó escrachada por Evangelina Anderson. Qué le dijo.
Porque cuando no hay prueba, hay silencio. Y el silencio, en el ecosistema del chimento, es la peor de las confesiones.
Esta semana, Evangelina Anderson —modelo, y sobre todo figura pública con nombre propio— decidió no quedarse callada. Y con una precisión que pocas figuras del mundo del espectáculo aplican, la dejó sin salida.
Qué dijo la cuenta de "Sálvese quien pueda" para desatar el escándalo
Todo comenzó cuando la cuenta oficial del programa de Yanina en X publicó una frase que presentaba a Anderson como alguien que "sigue negando el polémico video", apuntando además a una supuesta relación con un hombre casado. Según la propia modelo, ese hombre sería Leandro Paredes, dato que ella misma dio en declaraciones a Primicias Ya.
La publicación del programa venía cargada de insinuación. El tipo de frase que en el universo del espectáculo ya funciona como condena anticipada: "ella niega". Pero Evangelina no dejó pasar ni veinticuatro horas para responder.
La respuesta de Evangelina Anderson
Desde su cuenta @evange_anderson, la modelo escribió con una calma que duele más que cualquier insulto: "¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…"
No hay adjetivos. No hay drama. Solo una pregunta lógica, directa y letal: ¿dónde está la prueba?
Yanina Latorre entra en escena
Latorre, fiel a su estilo, contraatacó. Y en su respuesta confirmó, sin querer, todo lo que Anderson estaba señalando: "Estas muy pendiente. Te lo dije en persona, ¡no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial, haces lo mismo con Ian Lucas… Mandás fotos editadas con IA. Y bien, sabés que el video no lo voy a mostrar…. Seguí en la tuya. Besis".
Pero Anderson cerró el intercambio con una frase que ya circula en capturas por todo X: "Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo".
No es arrogancia. Es lógica aplicada al mundo del espectáculo, un mundo que pocas veces la usa. Sin prueba, la acusación cae. Y quien acusa sin mostrar, queda expuesto.
Las redes también hablan...
Sin embargo, lo más revelador del cruce no estuvo solo en los protagonistas. Las respuestas de usuarios en el mismo hilo de X mostraron algo que merece atención: "Yani querida ya no te cree nadie, vas en decadencia, antes mostrabas todos los chats y pruebas, ahora no subís nada??? Entonces no existen", escribió @tnprincess34.
"No lo mostras porque no existe. Siempre hostigando mujeres con falsedades. Las 5 fuentes de embarazo de la China, el video de Eva, las historias de Emilia que son falsas, etc.", añadió @volon55527.
Por ahora, el video no existe públicamente. Yanina dijo que no lo va a mostrar. Evangelina dice que, si no aparece, la razón es suya. El partido está 1-0 para Anderson. Pero en el mundo del espectáculo, los partidos raramente terminan en el primer tiempo.
----------------------------------
Más contenido en Urgente24
Bancos: La modificación que tenés que conocer sí o sí
Peligra OnlyFans: ¿Se viene un cambio total en la plataforma?
La miniserie de 9 capítulos que ya tiene a la crítica rendida a sus pies
Cuenta DNI impacta a millones de usuarios con su última novedad