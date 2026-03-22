Cuenta DNI impacta a millones de usuarios con su última novedad

Transporte público del AMBA : quienes paguen el subte, el premetro o colectivos adheridos usando NFC desde el celular con una tarjeta Visa Débito del banco, acceden a un reintegro del 100% del valor del pasaje. El tope es de $10.000 por tarjeta por mes, y el beneficio está disponible todos los días.

: quienes paguen el subte, el premetro o colectivos adheridos usando NFC desde el celular con una tarjeta Visa Débito del banco, acceden a un reintegro del 100% del valor del pasaje. El tope es de $10.000 por tarjeta por mes, y el beneficio está disponible todos los días. Coto, todos los jueves : al abonar sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC, el descuento es del 30% y se aplica automáticamente en caja, sin necesidad de cupones ni registros previos y sin tope de descuento.

: al abonar sin contacto con Visa Débito habilitada para NFC, el descuento es del 30% y se aplica automáticamente en caja, sin necesidad de cupones ni registros previos y sin tope de descuento. Movistar Arena : en los comercios gastronómicos del predio, la billetera virtual del Banco Provincia cuenta con un reintegro del 10%, con un tope de $5.000 por tarjeta al mes.

: en los comercios gastronómicos del predio, la billetera virtual del Banco Provincia cuenta con un reintegro del 10%, con un tope de $5.000 por tarjeta al mes. Starbucks: Mientras que en la reconocida cafetería, los productos Mocha Latte y Mocha Frappuccino tienen un descuento del 20% todos los días al pagar con Visa sin contacto desde el celular.

Todos estos beneficios se acreditan de forma automática en cada transacción válida, sin pasos adicionales de parte del usuario. El único requisito previo es tener instalada la última versión de la aplicación.

Cómo configurar la función NFC en Cuenta DNI

El proceso de activación no requiere conocimientos técnicos ni trámites en sucursal. Se hace desde el celular en pocos minutos:

Abrir la app Cuenta DNI y, desde la pantalla principal, ingresar a "Tarjetas" dentro del menú "Otras funcionalidades". Seleccionar la tarjeta que se quiere usar para los pagos NFC —puede ser débito o crédito, según disponibilidad. Tocar la opción "Activar para pagos NFC" dentro del menú de la tarjeta elegida. Leer y aceptar los términos y condiciones: marcar la casilla correspondiente y presionar "Continuar". Confirmar la identidad mediante huella digital u otro método de seguridad disponible en el dispositivo. Aguardar la validación. Una vez completado ese recorrido, la tarjeta quedará habilitada para operar sin contacto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/2034269826768638169&partner=&hide_thread=false Con NFC desde #CuentaDNI no solo pagás: ¡ahorrás en grande!



Todos los jueves, 30% de descuento SIN TOPE y en el acto en @Coto_Ar.



Salís con el chango lleno y el bolsillo contento.



Exclusivo con Visa Débito.



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¿Y al momento de pagar?

La dinámica en el punto de venta es igual de directa. Desde la pantalla principal de la app, hay que tocar el botón "Pagar con NFC", acercar el teléfono al lector del comercio y la operación se procesa con la tarjeta predeterminada. Si es la primera vez que se usa esta modalidad, el sistema pedirá elegir a Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada.

En definitiva, si los descuentos se sostienen en el tiempo y la experiencia resulta estable, el incentivo para adoptar la tecnología NFC es concreto y medible. Con respecto al resto, dependerá de cómo evolucione la compatibilidad con otros dispositivos y redes en las próximas etapas.

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