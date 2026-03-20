IA y seguridad de datos: el 70% de las empresas ya la ve como su mayor riesgo

Según Sebastien Cano, Vicepresidente Senior de Thales, el riesgo interno ya no depende solo de las personas. Los sistemas automatizados pueden replicar errores, escalar accesos indebidos y acelerar la exposición de información crítica.

sebastien cano Sebastien Cano, de Thales.

Deepfakes, credenciales y una nueva superficie de ataque

El robo de credenciales aparece como el principal vector de ataque contra infraestructura cloud, mencionado por el 67% de las organizaciones. El 59% reportó ataques con deepfakes y el 48% registró daños reputacionales por desinformación generada con IA.

El 61% reconoce que sus propias aplicaciones de IA ya son objetivo de atacantes, con los datos sensibles como principal botín.

La brecha entre adopción y seguridad

El 30% de las organizaciones ya destina presupuestos específicos a seguridad en IA. El 53% todavía depende de modelos tradicionales diseñados para usuarios humanos, no para sistemas automatizados que operan a otra velocidad.

La pregunta que el informe deja abierta es cuánto tiempo pueden sostenerse esos modelos tradicionales antes de que la brecha se vuelva imposible de cerrar.

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