La tecnología de inteligencia artificial volvió a hacer millonarios de la nada: una startup que promete que cualquiera puede tener su propio podcast exitoso ya captó casi 4 millones de dólares antes de abrir sus puertas al público.
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Una inteligencia artificial promete hacer millonarios a los podcasters desde cero
Una nueva inteligencia artificial llegó para sacudir el mundo del podcasting y ya recaudó millones antes de abrir al público. ¿El secreto?
Con apenas un anuncio y una lista de espera, Rebel Audio ya levantó 3,8 millones de dólares en una ronda semilla sobredemandada. La promesa es ambiciosa: que cualquier persona pueda lanzar su propio podcast sin conocimientos técnicos, sin software complejo y sin pagar varios servicios al mismo tiempo.
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La inteligencia artificial que lo hace todo (y genera polémica)
La plataforma permite grabar, editar, diseñar portadas, generar transcripciones, crear clips para redes sociales y publicar el contenido, todo desde un mismo lugar. El lanzamiento oficial al público está confirmado para el 30 de mayo.
El corazón de Rebel Audio es su asistente de inteligencia artificial. Sugiere nombres para el programa, escribe descripciones, genera imágenes de portada y hasta clona voces para grabar publicidades. Esa última función encendió alarmas en la industria creativa: la clonación de voz es un tema sensible, y la plataforma aclaró que es opcional y requiere que el usuario confirme que tiene derechos sobre la voz utilizada.
Según TechCrunch, la monetización también viene integrada desde el primer día: publicidad, acuerdos con marcas, inserción dinámica de anuncios y suscripciones de oyentes, sin salir de la app.
Nombres pesados detrás del proyecto
Al frente está Jared Gutstadt, fundador de la productora Audio Up. Como asesor se sumó Mark Burnett, el productor detrás de Survivor, The Voice y Shark Tank. El catálogo inicial incluye programas con figuras como Machine Gun Kelly, Dennis Quaid y Jason Alexander.
Los planes arrancan en 15 dólares mensuales y llegan hasta 70 dólares para el paquete profesional con todas las funciones de IA.
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