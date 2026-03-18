Una inteligencia artificial promete hacer millonarios a los podcasters desde cero

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Según TechCrunch, la monetización también viene integrada desde el primer día: publicidad, acuerdos con marcas, inserción dinámica de anuncios y suscripciones de oyentes, sin salir de la app.

Nombres pesados detrás del proyecto

Al frente está Jared Gutstadt, fundador de la productora Audio Up. Como asesor se sumó Mark Burnett, el productor detrás de Survivor, The Voice y Shark Tank. El catálogo inicial incluye programas con figuras como Machine Gun Kelly, Dennis Quaid y Jason Alexander.

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Los planes arrancan en 15 dólares mensuales y llegan hasta 70 dólares para el paquete profesional con todas las funciones de IA.

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