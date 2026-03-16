Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos

Todas las semanas hay nuevas promociones y artículos con muchísima variedad de talles y modelos. Si bien se consiguen bastantes prendas de temporadas anteriores, muchas de ellas son atemporales y con diseños clásicos que van bien para cualquier ocasión.

En cuanto a la financiación, el outlet permite abonar en hasta 6 cuotas sin interés según la tarjeta bancaria. De esta manera, además de los descuentos, se puede acceder a un plan de pagos que sirve muchísimo para reponer básicos o renovar el placard sin que el bolsillo lo sienta tanto.

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