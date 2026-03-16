Buenos Aires sigue expandiendo su oferta textil y esta vez se inauguró un outlet muy esperado donde vas a poder encontrar ropa de marca y calidad a precios ultra bajos. Los descuentos son reales y están siendo furor por la apertura de este nuevo local.
FUROR
Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos
Un outlet de una reconocida marca de ropa abrió en Buenos Aires y causa furor por sus precios bajos y buena calidad.
La ropa es cada vez más costosa y es por ese motivo que muchos buscan descuentos o outlet para renovar el placard. En esta oportunidad una de las marcas más reconocidas del mundo inauguró un local enorme, con muchísimas opciones y precios que no vas a creer.
El outlet increíble que abrió en Buenos Aires
Este megaoutlet es de Adidas y acaba de ser inaugurado en el shopping Recoleta Urban Mall. Es uno de los primeros de este estilo que se abren en un shopping y en pleno centro, aumentando la cantidad de outlet factory que tiene actualmente la marca en el país.
En estos primeros días de inauguración, el outlet ofrece zapatillas desde $40.000 y también ropa a partir de los $35.000. Cabe remarcar que es una marca muy costosa o al menos un poco más elevada que la media. Por ese motivo es crucial aprovechar este tipo de promociones.
Además, durante este período de apertura, el outlet de Adidas en Recoleta se encuentra ofreciendo 70% de ahorro en la segunda unidad de productos seleccionados en promo. Así podés llevarte varias prendas muy baratas o comprar con alguien más como un familiar o amigo.
Todas las semanas hay nuevas promociones y artículos con muchísima variedad de talles y modelos. Si bien se consiguen bastantes prendas de temporadas anteriores, muchas de ellas son atemporales y con diseños clásicos que van bien para cualquier ocasión.
En cuanto a la financiación, el outlet permite abonar en hasta 6 cuotas sin interés según la tarjeta bancaria. De esta manera, además de los descuentos, se puede acceder a un plan de pagos que sirve muchísimo para reponer básicos o renovar el placard sin que el bolsillo lo sienta tanto.
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