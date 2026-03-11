ARCA cambia las reglas: Ya no podrá limitar la CUIT por controles online

En la práctica, esa restricción tenía efectos inmediatos en la actividad económica. Una CUIT limitada impedía realizar operaciones básicas dentro del sistema fiscal.

Entre las restricciones más relevantes se encontraban:

Imposibilidad de emitir facturas.

Bloqueo para presentar declaraciones juradas.

Restricciones para operar con el sistema tributario.

El mecanismo formaba parte del antiguo Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE), utilizado por el organismo para realizar fiscalizaciones a distancia.

Sin embargo, ese esquema quedó sin efecto tras la implementación del nuevo programa de cumplimiento voluntario.

Según se explica en los considerandos de la resolución, el nuevo sistema no contempla la limitación de la CUIT como sanción ante la falta de respuesta a requerimientos electrónicos, por lo que se eliminó formalmente esa causal dentro del régimen vigente.

¿Por qué ARCA elimina la limitación de la CUIT por controles electrónicos?

El nuevo programa implementado por ARCA busca promover el cumplimiento espontáneo por parte de los contribuyentes, en lugar de aplicar restricciones automáticas vinculadas a procesos de fiscalización digital.

En ese marco, el organismo decidió revisar el sistema de estados administrativos que regulaba las situaciones en las que una CUIT podía quedar limitada.

El análisis concluyó que, al desaparecer el sistema SIACE, también desaparecía la razón normativa que justificaba ese tipo de sanción administrativa.

Por ese motivo, la resolución general 5832 elimina del esquema vigente el estado denominado “Limitado por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico”, que figuraba dentro del Anexo I de la normativa anterior.

ARCA y CUIT: Cuáles son los cambios concretos de la nueva resolución

La actualización normativa introduce dos modificaciones principales dentro del régimen administrativo de la CUIT.

El primer cambio consiste en la eliminación del estado administrativo que permitía limitar la CUIT por incumplimientos vinculados a controles electrónicos.

El segundo punto implica la simplificación de los procedimientos asociados a ese estado.

arca cuit modificación

Hasta ahora, cuando un contribuyente quedaba alcanzado por esa limitación, debía realizar un trámite específico a través de internet para regularizar su situación. Ese procedimiento también fue eliminado.

¿La CUIT puede seguir siendo limitada por ARCA?

Aunque el cambio representa un alivio administrativo para algunos contribuyentes, la norma aclara que la CUIT todavía puede quedar limitada por otras razones previstas dentro del régimen vigente.

Entre las causales que continúan vigentes figuran:

No haber constituido el Domicilio Fiscal Electrónico .

. Detectar inconsistencias en el domicilio fiscal declarado.

Falta de presentación de declaraciones juradas determinativas.

En estos casos, ARCA mantiene la facultad de aplicar restricciones administrativas sobre la CUIT hasta que el contribuyente regularice su situación.

Más noticias en Urgente24

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Revolución en Boca: no cerró a Lescano pero consiguió al nuevo Iniesta

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad