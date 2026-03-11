Desconcierto por lo que destaparon sobre Mirtha Legrand y El Trece

“Ustedes bien saben que Mirtha viene diciendo en estas semanas que está enojada con las autoridades de El Trece porque quisieron sacarle a Jimena Monteverde, de manera prepotente", dijo Etchegoyen.

"No deja de estar molesta Mirtha con las autoridades de El Trece", continuó el conductor del programa Mitre Live.

"Yo, en los últimos días hablé con Mirtha, le pregunté si alguien del canal se había comunicado con ella, y ella me dice lo siguiente", contó.

Y sigue: "Le pregunto: 'Hola Mirtha, buenas tardes, quería preguntarle si había habido algún llamado de las autoridades de El Trece después de lo que usted contó, después de lo que usted manifestó'".

De acuerdo con el conductor, Mirtha le respondió que, hasta los momentos, nadie de El Trece se había comunicado con ella.

"'Hola Juan, no respondió ni una palabra el canal'", aseguró Etchegoyen que le respondió Mirha.

En ese sentido, el periodista insistió en que todo parece indicar que persiste la molestia de la diva con las autoridades de El Trece.

"La interrogante sigue siendo la misma, ¿Mirtha sigue enojada con las autoridades de El Trece? bueno, mi información es que sí, porque si no se comunican con Mirtha, evidentemente ella va a continuar enojada", dijo Etchegoyen.

Embed - Mirtha Legrand contó qué pasó con su reclamo a las autoridades de el trece: “Ella estaba enojada”

¿Qué dijo Mirtha Legrand?

Vale recordar que, al momento de conocerse la salida de Jimena Monteverde del programa de Mirtha, que finalmente fue momentánea, la diva había expresado su sorpresa e incomodidad.

En entrevista con Primicias YA (A24), la diva manifestó su desconcierto por la manera en que se tomó la decisión sobre la pieza clave de su equipo.

De acuerdo con Mirtha, ella no estaba al tanto. "No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada", reclamó en aquel entonces la conductora, recoge Primicias YA.

¿Mirtha Legrand se va de El Trece?

Asimismo, en medio del conflicto, también ha empezado a correr el rumor de que Mirtha Legrand evalúa cambiar El Trece por Telefe.

Tal como contó Urgente24, el periodista Carlos Monti, desde su programa en la TV Pública, puso en palabras lo que venía circulando en voz baja: el contrato con El Trece vence a fin de año y la renovación ya no está asegurada.

"A partir de la relación tensa que mantiene la señora Mirtha Legrand con la gente de El Trece, comenzó a funcionar la usina de rumores. El contrato de Mirtha es hasta fin de año, pero al señor Scaglione le gustaría que el año que viene tener a Mirtha en la pantalla de Telefe", aseguró.

