Después de Mercedes-Benz, Nissan analiza salir de la Argentina

Sentra y Versa llegan de México

Kicks y Kicks Play, Brasil

X-Trail de Japón

Este reordenamiento forma parte de un ajuste más amplio de Nissan a nivel global, que incluyó cierres o reducciones de operaciones en mercados como México, además de cambios productivos en Japón.

Negociaciones en marcha

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado A Rodar Post, que replica Infobae, Nissan mantiene conversaciones con el Grupo Simpa, actual importador de motocicletas, que podría asociarse con el Grupo Tagle, histórico actor del sector automotor con una red de concesionarios vinculada a Renault y Nissan.

Las negociaciones, que comenzaron hacia fines de 2025, incluyen reuniones en las que participaron ejecutivos regionales de la automotriz japonesa. Fuentes del sector acotan que la transición podría concretarse entre julio y septiembre de 2026, mientras ambas partes trabajan en la eventual reorganización comercial y en aspectos vinculados a recursos humanos.

La empresa japonesa mantiene distancias de lo que califican como "rumores".

