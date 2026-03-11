Los rumores sobre una posible venta de la operación de Nissan en Argentina no son nuevos, solo vuelven ahora. La automotriz japonesa estaría negociando con grupos económicos locales para transferir el negocio comercial en el país, en un esquema similar al que implementó Mercedes-Benz en 2025.
REESTRUCTURACIÓN global
Después de Mercedes-Benz, Nissan analiza salir de la Argentina
La automotriz japonesa evalúa vender la operación comercial en la Argentina; existen conversaciones con grupos empresarios argentinos
A pesar de que la marca registró un crecimiento del 17% en ventas durante el primer bimestre de 2026, fue una de las pocas automotrices con números positivos en el comienzo del año, el proceso de reorganización global que atarviesa está apunto de desembarcar en la Argentina.
Desde octubre del año pasado ya no se producen vehículos Nissan en Argentina. Las unidades de la pick-up Frontier que se comercializan actualmente son stock remanente de la planta cordobesa.
Unidades desde México.
De acuerdo con la nueva estructura, las Frontier llegarán importadas desde México en el segundo semestre de 2026, mientras tanto, otros modelos llegarán desde
- Sentra y Versa llegan de México
Kicks y Kicks Play, Brasil
-
X-Trail de Japón
Este reordenamiento forma parte de un ajuste más amplio de Nissan a nivel global, que incluyó cierres o reducciones de operaciones en mercados como México, además de cambios productivos en Japón.
Negociaciones en marcha
De acuerdo con información publicada por el sitio especializado A Rodar Post, que replica Infobae, Nissan mantiene conversaciones con el Grupo Simpa, actual importador de motocicletas, que podría asociarse con el Grupo Tagle, histórico actor del sector automotor con una red de concesionarios vinculada a Renault y Nissan.
Las negociaciones, que comenzaron hacia fines de 2025, incluyen reuniones en las que participaron ejecutivos regionales de la automotriz japonesa. Fuentes del sector acotan que la transición podría concretarse entre julio y septiembre de 2026, mientras ambas partes trabajan en la eventual reorganización comercial y en aspectos vinculados a recursos humanos.
La empresa japonesa mantiene distancias de lo que califican como "rumores".
