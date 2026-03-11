urgente24
La nueva billetera virtual que rinde más y genera furor en Argentina

Una billetera virtual del estilo Mercado Pago está generando furor porque rinde mucho más que la competencia.

11 de marzo de 2026 - 09:04
La billetera virtual que más paga en Argentina.

Una billetera virtual ganó muchísimo reconocimiento en los últimos meses ya que rinde más dinero que las otras que se encuentran en Argentina. La misma te permite ganar una mayor cantidad de plata con el correr de los días y por eso muchos la están eligiendo.

Esta billetera virtual es relativamente nueva y cuando fue lanzada tenía la TNA más alta de todas comparando con fintechs como Mercado Pago, Ualá, Naranja X u otras. Si bien en un momento perdió el trono, ahora volvió a la cima y muchos ya la adoptaron como su billetera de confianza.

La billetera virtual que te paga más en Argentina

Esta billetera virtual se lanzó hace pocos meses y se llama Carrefour Banco. Es una fintech propia de la cadena de retail y además de tener promociones en este supermercado, también posee la TNA más alta en la actualidad. Por eso muchos ya la eligen.

Carrefour Banco funciona como cualquier otra billetera remunerada y hoy encabeza el ranking con un 30% de TNA. La misma permite ingresar hasta $4.161.600 por mes y está por encima de otras como Ualá, Belo, Naranja X o Mercado Pago.

El hecho de que Carrefour Banco permita remunerar un volumen más grande de dinero es lo que llama mucho la atención de los ahorristas. Por ese motivo no solo es la más elegida gracias a su TNA sino también por este detalle que la hace diferente a las otras.

