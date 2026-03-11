Polémica en River por lo que comentan sobre Kevin Castaño y Chacho Coudet

River Plate comienza una nueva etapa de la mano de Chacho Coudet, tras lo que fue el segundo ciclo irregular de Marcelo Gallardo al frente del equipo. En este contexto, hubo impacto en el club de Núñez por lo que se filtró sobre el colombiano Kevin Castaño.
En River Plate nuevamente se habla sobre el colombiano Kevin Castaño. Atención a lo que comentan sobre Chacho Coudet.
En relación precio-calidad, hasta el momento el volante no ha rendido como se esperaba, más allá de la buena primera impresión que había dejado tras su llegada al equipo. Incluso, en algunos partidos parte del público llegó a silbarlo, reflejando el malestar con su rendimiento.
Chacho Coudet y Kevin Castaño
Tras un año y medio irregular bajo la conducción de Marcelo Gallardo, en River Plate hay expectativas por lo que pueda aportar Eduardo Coudet en esta nueva etapa como entrenador.
El ex DT de Deportivo Alavés es conocido por su personalidad fuerte y temperamental, una característica que genera ilusión entre los hinchas del club de Núñez.
Desde su llegada también surgieron algunas informaciones que llamaron la atención. Por ejemplo, el periodista Gustavo Yarroch aseguró que Coudet busca recuperar el nivel del defensor chileno Paulo Díaz y, además, mejorar su vínculo con los hinchas.
Otro de los jugadores mencionados por el periodismo fue el colombiano Kevin Castaño. Según el periodista Sebastián Srur, el entrenador quedó muy conforme con su rendimiento en los entrenamientos. “Chacho Coudet quedó muy conforme con Kevin Castaño. El mediocampista es uno de los jugadores que más le está gustando al DT en las prácticas”, señaló.
Habrá que ver qué lugar termina ocupando el colombiano en la consideración del nuevo entrenador. Lo cierto es que no había comenzado 2026 como titular en el equipo dirigido por Gallardo.
River y debut del nuevo DT
El 4 de marzo se llevó a cabo el primer entrenamiento de Eduardo Coudet al mando de River Plate, aprovechando el parate dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino, que provocó la suspensión de la fecha 9.
El debut del entrenador en el banco del Millonario será mañana jueves 12 de marzo, cuando el equipo visite a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (con aforo reducido) desde las 21:30.
La principal duda para ese encuentro pasa por la presencia de Juan Fernando Quintero, quien se recuperó en tiempo récord de su lesión, aunque todavía no está confirmada su titularidad en Parque Patricios.
En principio, el equipo que podría disponer Coudet en su debut sería:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero o Facundo Colidio o Maximiliano Salas; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.
La base de este once es bastante similar a la que utilizó Marcelo Escudero en su único partido como entrenador interino frente a Independiente Rivadavia.
De todos modos, es probable que con el correr de los partidos se empiece a ver con mayor claridad la impronta del nuevo entrenador.
