Polémica en River por lo que comentan sobre Kevin Castaño y Chacho Coudet

Otro de los jugadores mencionados por el periodismo fue el colombiano Kevin Castaño. Según el periodista Sebastián Srur, el entrenador quedó muy conforme con su rendimiento en los entrenamientos. “Chacho Coudet quedó muy conforme con Kevin Castaño. El mediocampista es uno de los jugadores que más le está gustando al DT en las prácticas”, señaló.

Habrá que ver qué lugar termina ocupando el colombiano en la consideración del nuevo entrenador. Lo cierto es que no había comenzado 2026 como titular en el equipo dirigido por Gallardo.

River y debut del nuevo DT

El 4 de marzo se llevó a cabo el primer entrenamiento de Eduardo Coudet al mando de River Plate, aprovechando el parate dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino, que provocó la suspensión de la fecha 9.

El debut del entrenador en el banco del Millonario será mañana jueves 12 de marzo, cuando el equipo visite a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (con aforo reducido) desde las 21:30.

La principal duda para ese encuentro pasa por la presencia de Juan Fernando Quintero, quien se recuperó en tiempo récord de su lesión, aunque todavía no está confirmada su titularidad en Parque Patricios.

En principio, el equipo que podría disponer Coudet en su debut sería:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero o Facundo Colidio o Maximiliano Salas; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

La base de este once es bastante similar a la que utilizó Marcelo Escudero en su único partido como entrenador interino frente a Independiente Rivadavia.

De todos modos, es probable que con el correr de los partidos se empiece a ver con mayor claridad la impronta del nuevo entrenador.

