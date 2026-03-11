El 83,5% de los trabajadores sufre "vulnerabilidad alimentaria" y 1 de cada 5 no come

Los jóvenes sufren más

Entre los más jóvenes, según el informe el 70,7% de los trabajadores de 18 a 29 años directamente omite comidas debido principalmente a que perciben salarios iniciales más bajos que los empleados con antigüedad.

image

Por otro lado, en el marco de la denominada “vulnerabilidad alimentaria”, el 78,5% de los trabajadores tuvo que elegir alimentos menos nutritivos, pero más económicos para seguir comiendo. De este grupo, uno de cada cuatro (24,6%) ya incorporó esa conducta como una práctica habitual.

"Esta cifra pone de manifiesto que, para la mayoría de la fuerza laboral, los ingresos no logran cubrir los costos de alimentación durante la jornada, obligándolos a sacrificar su bienestar nutricional como mecanismo de ajuste frente al costo de vida actual", explicó Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe.

En cuanto a los costos, el trabajo concluyó que almorzar en el trabajo implica un fuerte desembolso: el 43,9% de los trabajadores gasta entre $5.001 y $10.000 diarios y un 20% supera los $10.000, lo que convierte la comida en un "costo operativo" que presiona sobre el salario real.

Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el lugar de trabajo como un espacio clave para promover hábitos saludables. Países como Francia, Italia y Brasil cuentan con sistemas consolidados de beneficios alimentarios con incentivos fiscales.

En Argentina, este debate recién comienza a tomar fuerza, y los datos muestran que hay urgencia: solo el 44,4% de los trabajadores recibe algún aporte de su empleador para la alimentación, y ese beneficio resulta regresivo, ya que lo reciben quienes ganan salarios más altos.

image

El 80% quiere que el empleador contribuya en las comidas

El relevamiento detectó que un abrumador 80,4% de los asalariados reclama la necesidad de recibir un aporte de su empleador para la alimentación durante la jornada laboral.

Por rubros, los que más piden esta ayuda son los trabajadores de la construcción (90,1%) y según la franja etaria los jóvenes (84,9%).

En tanto, en 58,7% de los trabajadores espera mejoras significativas en su bienestar si recibiera este tipo de ayuda, una percepción que se eleva entre mujeres, jóvenes y empleados del sector público, donde las condiciones actuales son más precarias.

“Los resultados de este estudio confirman que la alimentación durante la jornada laboral es una preocupación estructural para los trabajadores argentinos. Antes de pensar en soluciones, quisimos medir con rigurosidad qué estaba ocurriendo y escuchar la voz de quienes viven esta realidad todos los días”, explicó Bárbara Granatelli otra de las responsables del estudio por parte de Edenred.

