Primera encuesta nacional sobre la alimentación de los trabajadores en la jornada laboral realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA) para Edenred Argentina determinó que, en 2025, el 83,5% de los trabajadores sufre “vulnerabilidad alimentaria”. Por ser el primer relevamiento de este tipo no hay comparativas disponibles con años anteriores.
JORNADA LABORAL
El 83,5% de los trabajadores sufre "vulnerabilidad alimentaria" y 1 de cada 5 no come
Un informe de la UCA y Edenred sobre alimentación en la jornada laboral determinó que la mayoría de los trabajadores sufren de "doble privación alimentaria".
La alimentación como síntoma de la crisis
La UCA informó que el estudio relevó 1.171 casos con representatividad nacional y buscó analizar en qué condiciones se alimentan los asalariados argentinos, qué estrategias adoptan ante la pérdida de poder adquisitivo y qué brechas persisten en el acceso a una alimentación adecuada en el trabajo.
Las principales conclusiones del trabajo fueron las siguientes:
- 83,5% padece vulnerabilidad alimentaria. Por motivos económicos, el 61,1% se saltea comidas y el 78,5% opta por alimentos menos nutritivos. Ambas privaciones se combinan en el 56,2% de los trabajadores.
- 26% no hace pausas para comer. Esto tiene un impacto directo en la salud: entre quienes casi nunca pausan, el 48,2% califica su dieta como poco saludable y la obesidad los afecta casi el doble que a quienes sí hacen una pausa (35,8% vs. 19,3%).
- 41,5% almuerza en su escritorio. Cuando no hay infraestructura, más de la mitad come en su puesto de trabajo, y el 32,3% lo hace en soledad.
- 36,3% reconoce que su dieta es poco saludable. Entre quienes padecen la doble privación (saltear comidas y elegir alimentos menos nutritivos), esa proporción sube al 44,6%.
El informe titulado "La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina", explica que la vulnerabilidad alimentaria es un término que engloba medidas como restringir la cantidad de comida o resignar su calidad nutricional debido a motivos económicos.
El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) realizado para Edenred, una empresa con amplia trayectoria en el desarrollo de soluciones que promueven el acceso a la alimentación durante la jornada laboral, también detectó que el 61,1% de los asalariados admite haber tenido que saltearse alguna comida durante su horario de trabajo por falta de recursos para afrontarla: un 46,7% de forma ocasional y un 14,4% de manera regular.
Los jóvenes sufren más
Entre los más jóvenes, según el informe el 70,7% de los trabajadores de 18 a 29 años directamente omite comidas debido principalmente a que perciben salarios iniciales más bajos que los empleados con antigüedad.
Por otro lado, en el marco de la denominada “vulnerabilidad alimentaria”, el 78,5% de los trabajadores tuvo que elegir alimentos menos nutritivos, pero más económicos para seguir comiendo. De este grupo, uno de cada cuatro (24,6%) ya incorporó esa conducta como una práctica habitual.
"Esta cifra pone de manifiesto que, para la mayoría de la fuerza laboral, los ingresos no logran cubrir los costos de alimentación durante la jornada, obligándolos a sacrificar su bienestar nutricional como mecanismo de ajuste frente al costo de vida actual", explicó Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe.
En cuanto a los costos, el trabajo concluyó que almorzar en el trabajo implica un fuerte desembolso: el 43,9% de los trabajadores gasta entre $5.001 y $10.000 diarios y un 20% supera los $10.000, lo que convierte la comida en un "costo operativo" que presiona sobre el salario real.
Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el lugar de trabajo como un espacio clave para promover hábitos saludables. Países como Francia, Italia y Brasil cuentan con sistemas consolidados de beneficios alimentarios con incentivos fiscales.
En Argentina, este debate recién comienza a tomar fuerza, y los datos muestran que hay urgencia: solo el 44,4% de los trabajadores recibe algún aporte de su empleador para la alimentación, y ese beneficio resulta regresivo, ya que lo reciben quienes ganan salarios más altos.
El 80% quiere que el empleador contribuya en las comidas
El relevamiento detectó que un abrumador 80,4% de los asalariados reclama la necesidad de recibir un aporte de su empleador para la alimentación durante la jornada laboral.
Por rubros, los que más piden esta ayuda son los trabajadores de la construcción (90,1%) y según la franja etaria los jóvenes (84,9%).
En tanto, en 58,7% de los trabajadores espera mejoras significativas en su bienestar si recibiera este tipo de ayuda, una percepción que se eleva entre mujeres, jóvenes y empleados del sector público, donde las condiciones actuales son más precarias.
“Los resultados de este estudio confirman que la alimentación durante la jornada laboral es una preocupación estructural para los trabajadores argentinos. Antes de pensar en soluciones, quisimos medir con rigurosidad qué estaba ocurriendo y escuchar la voz de quienes viven esta realidad todos los días”, explicó Bárbara Granatelli otra de las responsables del estudio por parte de Edenred.
