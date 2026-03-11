Esteban Trebucq se distanció de Milei y confesó que se disculpó con Lali Espósito

Esteban Trebucq estaría en la nómina de periodistas financiados por Leandro Camani

Por otro lado, es preciso destacar, que Esteban Trebucq habría sido mencionado en una investigación sobre el negocio de fotomultas en Buenos Aires. Según Santiago Cúneo, integraría una nómina de periodistas que habrían recibido pagos del empresario Leandro Camani.

El empresario sería propietario de Secutrans, firma que administra sistemas de control vial en varios municipios, apoyado en una red de funcionarios y operadores mediáticos.

También aparecería la empresa Red Cube, señalada como canal de transferencia de fondos a periodistas como al conductor que actualmente trabaja en LN+ y Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica.

Las revelaciones generarían repercusiones políticas y mediáticas, al describir un posible uso de dinero de multas para financiar operadores de prensa.

