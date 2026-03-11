Durante una entrevista que le hicieron sus colegas Ernesto Tenembaum y María O'Donnell en el canal de streaming C+, el periodista Esteban Trebucq aprovechó para diferenciarse del presidente Javier Milei en cuenta a su feroz enfrentamiento con la cantante Lali Espósito.
"LA DESCALIFICACIÓN NUNCA ME GUSTA"
Esteban Trebucq se distanció de Milei y confesó que se disculpó con Lali Espósito
El periodista Esteban Trebucq recordó la entrevista en la que el Presidente calificó a la actriz como "Ladri Depósito" y aprovechó para despegarse del agravio.
Es preciso recordar que durante uno de las notas que le hizo al mandatario nacional fue que tildó a la destacada artista como "Ladri Depósito" y al respecto confesó: "Yo después le pedí disculpas a Lali". El comunicador contó que la actriz se puso en contacto y le dijo que había "forzado" sus declaraciones que hizo para la pantalla de LN+ en febrero del 2025.
Ver publicación en X
"A mí la descalificación nunca me gusta", argumentó posteriormente. En ese sentido, remarcó que su intención no fue profundizar una pelea personal con la cantante y sostuvo que prefiere mantener el debate en el plano de las ideas y no de los agravios.
Además, de esta manera dejó en claro que el clima de confrontación permanente en la política y en los medios no contribuye a una discusión pública más saludable y si bien no coincide con la ideología de la intérprete, respeta la trayectoria artística.
Esteban Trebucq estaría en la nómina de periodistas financiados por Leandro Camani
Por otro lado, es preciso destacar, que Esteban Trebucq habría sido mencionado en una investigación sobre el negocio de fotomultas en Buenos Aires. Según Santiago Cúneo, integraría una nómina de periodistas que habrían recibido pagos del empresario Leandro Camani.
El empresario sería propietario de Secutrans, firma que administra sistemas de control vial en varios municipios, apoyado en una red de funcionarios y operadores mediáticos.
También aparecería la empresa Red Cube, señalada como canal de transferencia de fondos a periodistas como al conductor que actualmente trabaja en LN+ y Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica.
Las revelaciones generarían repercusiones políticas y mediáticas, al describir un posible uso de dinero de multas para financiar operadores de prensa.
