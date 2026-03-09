"Tenemos alarma": El susto de Nelson Castro en plena cobertura desde Israel

Qué dijo Nelson Castro tras el brutal episodio

Posteriormente, Nelson Castro hizo una salida para el programa Arriba argentinos en el que mencionó que fue lo que pasó.

"Fue una noche muy dura y una mañana intensa. Ayer tuvimos sirenas, realmente fue duro", explicó al respecto.

Mientras caminaba por las calles de Tel Aviv adelantó que un trabajador de origen chino resultó ser una víctima fatal del ataque que lo sorprendió al aire.

"El conflicto está en plena expansión", detalló posteriormente el periodista visiblemente contesternado por la embestida iraní.

---------------------

