"Tenemos alarma": El susto de Nelson Castro en plena cobertura desde Israel

Nelson Castro debió abandonar inesperadamente la transmisión en vivo luego de activarse la alarma de proyectiles en la ciudad de Tel Aviv.

09 de marzo de 2026 - 11:26
Foto: Captura de video X 09/03/2026

El periodista Nelson Castro volvió a vivir un momento de máxima tensión durante su cobertura en Israel. Mientras salía en vivo para el programa de Franco Mercuriali en TN, una alerta de seguridad interrumpió la transmisión y lo obligó a buscar refugio de inmediato.

El comunicador estaba relatando cómo se vive el conflicto en el terreno cuando su celular emitió una advertencia y comenzaron a sonar las sirenas antiaéreas en la ciudad. “Tenemos alarma, Franco, tenemos alarma. Tengo que dejar la transmisión, nos vamos al refugio”, dijo inesperadamente el comunicador al aire, visiblemente apurado por cumplir con el protocolo de seguridad.

image
Según explicó en ese momento, debían descender diez pisos hasta el refugio del edificio y, por cuestiones de seguridad, no podían trasladar todo el equipo técnico. La situación ocurrió en plena madrugada en Tel Aviv y generó preocupación entre sus compañeros en el estudio y la audiencia que seguía el informe en vivo.

Minutos más tarde, volvió a conectarse desde el segundo subsuelo del edificio para llevar tranquilidad. Allí explicó que la alarma se había activado ante la posible llegada de un proyectil a la ciudad y aseguró que tanto él como su equipo se encontraban a salvo tras el susto.

Qué dijo Nelson Castro tras el brutal episodio

Posteriormente, Nelson Castro hizo una salida para el programa Arriba argentinos en el que mencionó que fue lo que pasó.

"Fue una noche muy dura y una mañana intensa. Ayer tuvimos sirenas, realmente fue duro", explicó al respecto.

Mientras caminaba por las calles de Tel Aviv adelantó que un trabajador de origen chino resultó ser una víctima fatal del ataque que lo sorprendió al aire.

"El conflicto está en plena expansión", detalló posteriormente el periodista visiblemente contesternado por la embestida iraní.

