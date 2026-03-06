Beto Casella se fue de El Nueve y ahora está al frente de BTV, su actual programa de América TV. Tras su salida de Bendita parece ser que las cosas no quedaron bien con si antigua compañera Edith Hermida y ahora el conductor soltó toda la verdad.
AMÉRICA VS EL NUEVE
Beto Casella contó toda la verdad sobre Edith Hermida: "Confrontación"
Beto Casella habló sobre la supuesta rivalidad con Edith Hermida, actual conductora de Bendita TV por El Nueve.
La guerra por el rating entre Bendita y BTV sigue y, además, ahora Beto Casella se refirió a su antigua compañera Edith Hermida. Las cosas no quedaron nada bien y todo parece indicar que hay ciertas asperezas entre ambos. Los que parecían tan unidos finalmente terminaron distanciados.
Beto Casella y la verdad sobre Edith Hermida
El conductor de América TV reveló la realidad de cómo está su vínculo con la conductora de Bendita: "Con Edith nos mandamos mensaje cuando ella arrancaba y cuando yo arranqué, después tampoco tenemos contacto diario", sostuvo el famoso. Algo muy extraño ya que anteriormente parecían tener una relación muy cercana.
"Creo que vamos a coincidir en un cumpleaños el fin de semana. Hay alguna posibilidad de que los equipos de BTV y Bendita nos juntemos en un cumpleaños", agregó Casella en diálogo con Intrusos.
Además, Beto Casella se refirió a la batalla por el rating: "Somos gente muy relajada, no tenemos ningún tipo de confrontación. No tengo forma de verlos con ánimos de 'ojalá que se caigan'", indicó el conductor que comenzó su ciclo en América TV recientemente.
"En ningún momento supuse que porque yo me voy de Bendita se iba a caer. Nadie es imprescindible, todos somos reemplazables. Con el tiempo puede ser que se vaya un poco de público, pero nadie es imprescindible", destacó sobre su salida de El Nueve.
De todas formas hoy en día el vínculo entre los exBendita, los actuales y BTV está bastante frío. Muchos siguieron a Beto Casella al nuevo programa y las cosas no terminaron nada bien entre él y Hermida cuando todo se vino a pique.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
ARCA lanzó un botón para frenar recategorizaciones del monotributo: quiénes pueden usarlo
Supermercado se volvió loco y arrasa con 2x1 en todos los electrodomésticos
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos