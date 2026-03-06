Beto Casella contó toda la verdad sobre Edith Hermida: "Confrontación"

"En ningún momento supuse que porque yo me voy de Bendita se iba a caer. Nadie es imprescindible, todos somos reemplazables. Con el tiempo puede ser que se vaya un poco de público, pero nadie es imprescindible", destacó sobre su salida de El Nueve.

De todas formas hoy en día el vínculo entre los exBendita, los actuales y BTV está bastante frío. Muchos siguieron a Beto Casella al nuevo programa y las cosas no terminaron nada bien entre él y Hermida cuando todo se vino a pique.

