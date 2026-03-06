Escándalo en Telefe: Nancy Pazos prepara una ofensiva legal tras quedar fuera del canal

Qué dijo Georgina Barbarossa tras la salida de Nancy Pazos de Telefe

Georgina Barbarossa no tardó en hablar al respecto de la conflictiva salida de la panelista y expresó: "Cada uno hace la negociación que le conviene".

La conductora reconoció que hablaron en medio de la incertidumbre sobre su continuidad y deseó que siga trabajando en el ambiente.

"Es una mujer muy inteligente, muy capaz", consideró y aclaró para despejar dudas sobre su posición: "No es mi canal, chicos. Me hubiese encantado que esté Nancy".

Asimismo, confesó que "hasta último momento" no sabía cuál iba a ser la resolución de conflicto dejando en claro que hubiese preferido que siguiera al aire.

