La continuidad de Nancy Pazos en A la Barbarossa quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se conociera que ya no seguirá en Telefe. Cansada de los idas y vueltas sobre su situación laboral, la periodista decidió enviar una carta documento al canal para que se formalice su salida.
"DESTRATO LABORAL"
Escándalo en Telefe: Nancy Pazos prepara una ofensiva legal tras quedar fuera del canal
La periodista se quedó afuera de Telefe y decidió enviar una carta documento para que el canal formalice su desvinculación después de meses de incertidumbre.
La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM por medio de la pantalla de América TV. El conductor aseguró que la decisión de que la panelista no continúe fue del canal, pese a que Georgina Barbarossa habría manifestado su deseo de que siguiera en el programa. “Nancy Pazos fuera de Telefe. Hoy ya lo confirmó Georgina”, contó el periodista al dar la primicia.
De acuerdo a lo explicado por el conductor, su colega llevaba ocho años trabajando en el canal de las pelotas y su contrato se había extendido hasta diciembre. Sin embargo, mientras el resto del panel habría renovado antes del verano, la comunicadora seguía esperando una respuesta.
Por ese motivo, decidió enviar una carta documento para que el canal confirme formalmente su desvinculación. "Nancy se va a dar por despedida", comentó el conductor del programa de espectáculos y posteriormente agregó: "En la carta documento va a pedir lucro cesante y destrato laboral".
Qué dijo Georgina Barbarossa tras la salida de Nancy Pazos de Telefe
Georgina Barbarossa no tardó en hablar al respecto de la conflictiva salida de la panelista y expresó: "Cada uno hace la negociación que le conviene".
La conductora reconoció que hablaron en medio de la incertidumbre sobre su continuidad y deseó que siga trabajando en el ambiente.
"Es una mujer muy inteligente, muy capaz", consideró y aclaró para despejar dudas sobre su posición: "No es mi canal, chicos. Me hubiese encantado que esté Nancy".
Asimismo, confesó que "hasta último momento" no sabía cuál iba a ser la resolución de conflicto dejando en claro que hubiese preferido que siguiera al aire.
