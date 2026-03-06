Educación: Decreto oficializado impone la sala de 3 años obligatoria desde 2027

axel kicillof Foto: NA.

El anuncio de Axel Kicillof durante la Asamblea Legislativa

"Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad", dijo el mandatario en su mensaje ante senadores y diputados.

El decreto se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación Provincial N° 13.688, que establecen la obligación del Estado de ampliar el acceso al nivel inicial.

Según datos oficiales citados en los considerandos del decreto, el Censo Nacional de 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años asistía a jardines de infantes u otros espacios educativos en la provincia de Buenos Aires.

Además, el relevamiento educativo señala que entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones del nivel inicial estatal creció 8,2%, impulsado en parte por la ampliación de la infraestructura escolar. En ese período, más del 40% de los 300 edificios escolares inaugurados durante la actual gestión corresponden a jardines de infantes.

Como resultado, la tasa de cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025.

El proyecto no avanzó en la Legislatura

legislatura-bonaerense.jpg El proyecto no avanzó en la legistura bonaerense, y el Gobierno avanzó con la implementación de la política a través de un decreto. NA

En noviembre de 2024, Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la educación inicial desde la sala de 3 años, a partir de la modificación del artículo 16, inciso B de la Ley Provincial de Educación Nº 13.688.

Había sido tratada en la legislatura e ingresado en el Senado bonaerense, pero no llegó a tratarse en el recinto, por lo que el Gobierno provincial avanzó ahora con la implementación de la política a través de un decreto.

La propuesta también apuntaba a cambiar el artículo 24, en su inciso A, que establece el régimen de educación inicial y determinar que lo jardines maternales serían para niños desde los 45 días a 2 años de edad inclusive, y los de infantes, para niñas y niños de 3 a 5 años de edad inclusive "siendo los tres últimos años obligatorios".

Ese cambio había sido anunciado en septiembre de ese año, durante un acto por el Día del Maestro. En aquel entonces, el gobernador planteó que, según datos del último censo, la tasa de asistencia al nivel inicial en todo el país es del 64%, mientras que en territorio provincial era del 74%, por lo que con la iniciativa se buscaría llegar a un "80% de cobertura".

