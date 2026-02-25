Avisan un cambio en las escuelas de CABA y tiene que ver con la IA

“La escuela no puede quedarse mirando desde afuera cómo el mundo cambia. Tiene que preparar a nuestros chicos para ser protagonistas de esa transformación. Por eso, estamos formando a miles de docentes para incorporarla con sentido pedagógico. El futuro no se espera: se construye, y en las escuelas de la Ciudad estamos para liderarlo”, agregó Jorge Macri.

En total, empezaron clases 84.336 chicos de jardín y preescolar en escuelas estatales y privadas, y 251.338 en Primaria. En el nivel Secundario comenzarán las actividades educativas el lunes que viene.

Escuela innovadora en CABA

El acto inaugural del año escolar se realizó en una escuela modelo bilingüe y de tecnología recién terminada: la escuela Estación Buenos Aires.

Jorge Macri destacó: “La escuela Estación Buenos Aires no es solo un edificio nuevo, es una escuela modelo: bilingüe y tecnológica. Desde primer grado van a tener 16 horas de inglés por semana y van a aprender programación, robótica y pensamiento computacional desde chicos”.

“Y algo fundamental: esta escuela está conectada con universidades y con el mundo del trabajo. Porque la escuela no puede prepararse para un mundo que ya no existe. Tiene que prepararse para el que empieza ahora”, añadió.

En esta escuela, los docentes y chicos cuentan con dispositivos Chromebook, conectividad y formación en el uso de Gemini.

Maximizar los beneficios de la IA en las escuelas y evitar los riesgos, según estudio

La incorporación de IA en las escuelas se ha convertido en un debate en el mundo por sus promesas y riesgos, Si bien la IA en las escuelas tiene sus ventajas, algunos expertos también advierten que hay desventajas.

Un estudio del Centro para la Educación Universal de la Institución Brookings expuso los pros y los contras de la IA en los estudiantes, de forma tal de prevenir los posibles riesgos y maximizar los beneficios.

Por ejemplo, entre las desventajas, se encontró que la IA representa una amenaza para el desarrollo social y emocional de los estudiantes, pero, como ventaja, puede ayudar a los estudiantes a leer y escribir, detalla NPR.

"Observamos que la IA tiene el potencial de beneficiar o perjudicar a los estudiantes, según cómo se utilice. Todos tenemos la capacidad, la iniciativa y la necesidad de ayudar a que la IA enriquezca, y no deteriore, el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes", indicaron los autores.

Y enfatizaron: "Las herramientas y plataformas de IA bien diseñadas pueden ofrecer a los estudiantes numerosos beneficios de aprendizaje si se implementan como parte de un enfoque pedagógico integral y sólido".

Y es que, tal como informó Urgente24 en otro articulo, Inteligencia artificial, marketing, programación, robótica y todo lo que tiene que ver con ese tema genera grandes demandas y por eso la educación en Argentina no debe quedarse atrás.

