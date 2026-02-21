Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

image Cierre de FATA dejó 920 cesanteados

2-Paty: frigoríficos quedaron al borde del cierre

Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.

El Frigorífico Pico, ubicado en la provincia de La Pampa y responsable de la firma de hamburguesas Paty, anunció suspensiones masivas.

Resolvió suspender a sus 450 empleados luego de haber abonado el medio aguinaldo en cuotas y de imponer vacaciones obligatorias. La planta abastece tanto al mercado interno como a la exportación y pertenece a una empresa con extensa trayectoria en el rubro.

image Paty, otro gigante en problemas

3-Stellantis suspendió la producción de Peugeot y Citroën

Hasta el mes de marzo, la planta de El Palomar estará inactiva por la caída de ventas de los autos 0 Kilómetro.

La planta bonaerense detuvo la producción de modelos Peugeot y Citroën por “cambios en la demanda”.

La industria automotriz enfrenta caída de ventas, menos patentamientos y exportaciones en retroceso hacia Brasil. El mercado no alcanzó la meta de 650.000 unidades para 2025 y cerró en 612.000 vehículos. El 2026 empezó aún peor, con caída de las ventas interanuales entre el 20 y el 25%.

image Stellantis, fabricante de Citroen y Peugeot

4-Lácteos Verónica cerró tres plantas

Los 600 los empleados afectados son de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

La empresa paralizó las plantas por falta de insumos y transporte, Luego, ofreció retiros voluntarios al 50% de la indemnización.

Durante varias décadas, la empresa Lácteos Verónica elaboró productos de consumo masivo. Entre ellos, leche fluida, leche en polvo, quesos de distintas variedades, manteca, crema y dulce de leche. Su producción se distribuyó a nivel nacional y la marca tuvo presencia sostenida en supermercados y comercios de todo el país, especialmente en el centro y norte argentino.

image Lácteos Verónica

5-Marengo: del “No hay plata” al cierre

Se fundió la fábrica de los caramelos que "homenajeaban" a Javier Milei.

Tras un fuerte desplome en el consumo y conflictos salariales, la histórica firma santafesina notificó que tuvo que traspasar su planta a otro grupo empresarial con el fin de no despedir a todos sus operarios.

El Grupo Marengo lanzó en 2023 los caramelos “No hay plata” en alusión al Jefe de Estado de Argentina.

Desde 2025 arrastraba una fuerte caída en ventas y conflictos laborales. Aplicó suspensiones sin goce de sueldo y redujo más del 30% del personal.

“ Si no hay plata, lo que si habrá será dulzura, alegría y diversión”, señalaba su fallido slogan.

image "No hay plata" decían Milei y Marengo

6-Metalfor: otra líder caída por el peso de su deuda

Le bajaron a la empresa la calificación por su frágil liquidez a pesar de ser uno de los dos principales fabricantes de pulverizadoras del país, con un 28% de participación de mercado en ese rubro.

La carga de intereses sobre los préstamos recibidos fue tan alta que consumió sus ingresos.

image Metalfor, una pulverizadora que terminó pulverizada

7-Tres Arroyos en crisis por la importación de pollo

Planea el despido de 450 trabajadores en el mes de marzo. Su dueño defendía el modelo Milei.

La crisis en la industria avícola se debe a la importación masiva de pollos desde Brasil.

El titular de la firma, Joaquín de Grazia, salió públicamente a defender la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. En 2025, Argentina le compró al coloso sudamericano unas 20 mil toneladas.

image Tres Arroyos: muy afectada por la importación masiva de pollos desde Brasil

8-La Anónima, un gigante arrastrado por sus propios clientes

La histórica cadena de supermercados de la Patagonia quedó al borde del knock out debido a que la morosidad de sus clientes (compran una tarjeta de la propia empresa) se disparó casi 7 veces afectando la estabilidad de la firma.

La Anónima informó que el monto por créditos incobrables trepó a la cifra de $20.000 millones, casi US$ 14 millones.

Al operar con un sistema de financiación propio, el supermercado quedó expuesto de manera directa al riesgo de los que no pagan.

image La Anónima con créditos irrecuperables e incobrables

9-Cerveza Corona planea echar a la mitad de sus trabajadores

Por la caída del consumo, la planta inaugurada en el 2020 para producir en el país la cerveza mexicana, abrió retiros voluntarios para 60 de sus 140 trabajadores.

Hace cuatro años, la planta contaba con 260 operarios.

La merma en el consumo quedó en evidencia en la molienda e industrialización de cebada cervecera, que tuvo una caída del orden del 17% interanual.

image Cerveza Corona, fabricada en Argentina

10-Cierra tradicional fábrica de alfajores cordobeses

La Paila bajará sus persianas definitivamente el 28 de febrero. La marca tenía más de 30 años de historia en la provincia de Córdoba.

Un comunicado de la firma atribuyó la decisión a la "difícil e inestable realidad económica lo que dificulta planificar producción, proyectar inversiones y mantener la actividad”.