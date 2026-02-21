Son culpas compartidas: ausencia de liderazgo de los industriales argentinos, déficit de consensos y políticas de Estado de los líderes políticos, dominio de escena de los mesadineristas que garantizan rentabilidad de cortísimo plazo, voracidad fiscal del Estado (que somos todos): la economía argentina cae desde hace años y a nadie parece importarle. Ni siquiera a los ciudadanos electores. Con Javier Milei es más visible por el irresponsable desinterés del Presidente y sus cortesanos. Fate (Fábrica Argentina de Tejidos Engomados) es otro ejemplo de la decadencia de la ex burguesía manufacturera que no supo / no quiso / no pudo construir un proyecto sustentable... y ganaron los 'fabricantes de bicicletas'.
10 COLAPSOS INDUSTRIALES EN FEBRERO
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
El cierre de Fate, tras 85 años en el mercado de neumáticos de Argentina, fue el más ruidoso (920 despedidos) pero existen otras 9 conocidas empresas en crisis.
1-¿Sorpresa? Fate despidió a todos sus empleados
La falta de competitividad se relacionó con la fuerte caída del consumo y el fuerte atraso cambiario que impulsó una oleada de importación de cauchos a precios más baratos.
En julio de 2024, la compañía solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis en el arranque de la administración de Javier Milei.
Argumentaron una abrupta caída de ventas y la pérdida de exportaciones.
2-Paty: frigoríficos quedaron al borde del cierre
Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.
El Frigorífico Pico, ubicado en la provincia de La Pampa y responsable de la firma de hamburguesas Paty, anunció suspensiones masivas.
3-Stellantis suspendió la producción de Peugeot y Citroën
Hasta el mes de marzo, la planta de El Palomar estará inactiva por la caída de ventas de los autos 0 Kilómetro.
La planta bonaerense detuvo la producción de modelos Peugeot y Citroën por “cambios en la demanda”.
4-Lácteos Verónica cerró tres plantas
Los 600 los empleados afectados son de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
La empresa paralizó las plantas por falta de insumos y transporte, Luego, ofreció retiros voluntarios al 50% de la indemnización.
5-Marengo: del “No hay plata” al cierre
Se fundió la fábrica de los caramelos que "homenajeaban" a Javier Milei.
Tras un fuerte desplome en el consumo y conflictos salariales, la histórica firma santafesina notificó que tuvo que traspasar su planta a otro grupo empresarial con el fin de no despedir a todos sus operarios.
El Grupo Marengo lanzó en 2023 los caramelos “No hay plata” en alusión al Jefe de Estado de Argentina.
“ Si no hay plata, lo que si habrá será dulzura, alegría y diversión”, señalaba su fallido slogan.
6-Metalfor: otra líder caída por el peso de su deuda
Le bajaron a la empresa la calificación por su frágil liquidez a pesar de ser uno de los dos principales fabricantes de pulverizadoras del país, con un 28% de participación de mercado en ese rubro.
La carga de intereses sobre los préstamos recibidos fue tan alta que consumió sus ingresos.
7-Tres Arroyos en crisis por la importación de pollo
Planea el despido de 450 trabajadores en el mes de marzo. Su dueño defendía el modelo Milei.
La crisis en la industria avícola se debe a la importación masiva de pollos desde Brasil.
8-La Anónima, un gigante arrastrado por sus propios clientes
La histórica cadena de supermercados de la Patagonia quedó al borde del knock out debido a que la morosidad de sus clientes (compran una tarjeta de la propia empresa) se disparó casi 7 veces afectando la estabilidad de la firma.
La Anónima informó que el monto por créditos incobrables trepó a la cifra de $20.000 millones, casi US$ 14 millones.
9-Cerveza Corona planea echar a la mitad de sus trabajadores
Por la caída del consumo, la planta inaugurada en el 2020 para producir en el país la cerveza mexicana, abrió retiros voluntarios para 60 de sus 140 trabajadores.
Hace cuatro años, la planta contaba con 260 operarios.
10-Cierra tradicional fábrica de alfajores cordobeses
La Paila bajará sus persianas definitivamente el 28 de febrero. La marca tenía más de 30 años de historia en la provincia de Córdoba.
Un comunicado de la firma atribuyó la decisión a la "difícil e inestable realidad económica lo que dificulta planificar producción, proyectar inversiones y mantener la actividad”.