Hay calma cambiaria, pero "la gente no afloja la compra de dólares"

La dolarización de la gente

Sobre el comportamiento estable del dólar desde diciembre de 2025, Melconian anticipó que en las próximas semanas se notarán algunos fenómenos distorsivos: “está dando lástima la importación. Es un reflejo del estancamiento de la economía. Y sigue existiendo dolarización en la gente. En un momento donde el dólar está tranquilo y el BCRA compra, la gente no afloja de comprar dólar, y esto se verá en las próximas semanas”.

Inocencia fiscal: Los dólares del colchón salen a la luz y los monotributistas tiemblan Para Melconian, bajará el ritmo de liquidación de divisas y compras del BCRA.

“Estamos muy confundidos sobre lo que está pasando en el mercado cambiario, donde no se está reflejando la pretensión del BCRA que es que de la mano de comprar dólares aparezca el crédito que mejore el nivel de actividad, es muy raro lo que ocurre en diciembre, enero y febrero. Hay liquidación de dólares por exportación y otros motivos, pero eso no continuará en esta magnitud a futuro”.

Luego, mencionó el “derrumbe importador”: “si no suben (las importaciones) la economía no sale, no hablo de la ropa china o los neumáticos, sino de insumos que tienen que ver con el vigor de una economía”.

“Y mientras tanto no baja la dolarización de la gente. No es la dolarización por el temor político de que ganen los de enfrente, pero es un número inadecuado para que la economía progrese”, finalizó.

