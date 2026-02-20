Faltan pocos días para que termine la temporada veraniega y el dólar cerraría con un inédito desempeño estable donde el Banco Central continuó con las compras de divisas. Sin embargo, para Carlos Melconian hay señales de alerta y la gente se sigue dolarizando a pesar del contexto calmo.
CARLOS MELCONIAN
Hay calma cambiaria, pero "la gente no afloja la compra de dólares"
El economista Carlos Melconian advierte que, a pesar de la calma cambiaria y las compras de dólares del BCRA, la gente se sigue dolarizando.
¿Inflación cero en agosto?
En declaraciones este viernes (20/2) a Radio Mitre, el economista Carlos Melconián puso en duda la promesa del presidente Javier Milei de que la inflación comience con un digito del cero por ciento en agosto: “No lo veo. En la Argentina estos modelos ortodoxos clásicos y tradicionales solo mantienen la inflación a raya. Acá no hay un plan de estabilidad. Hay una baja (de la inflación) con el paso del tiempo, pero es tortuosa. Históricamente cuando la Argentina optó por estos planes tortuosos en materia de actividad para bajar la inflación, ocurre que se mancan en el camino”.
“Este no es un plan de estabilización de shock y tiene un conflicto con el nivel de actividad”, resumió.
En cuanto al nivel de actividad de la economía, Melconian mencionó que Milei no pudo quebrar el estancamiento económico como sí hicieron Carlos Menem y Néstor Kirchner: “Menem en el ’90 recibió algo (en materia económica) que rompió y Kirchner también en 2003-2004, por distintas situaciones internacionales como el precio de la soja. En democracia la Argentina solo tiene esos dos eventos (de ruptura de estancamiento económico)”.
En cuanto a la Administración libertaria, también recordó: “El Gobierno debe ganar confianza y crédito y no lo está haciendo”.
La dolarización de la gente
Sobre el comportamiento estable del dólar desde diciembre de 2025, Melconian anticipó que en las próximas semanas se notarán algunos fenómenos distorsivos: “está dando lástima la importación. Es un reflejo del estancamiento de la economía. Y sigue existiendo dolarización en la gente. En un momento donde el dólar está tranquilo y el BCRA compra, la gente no afloja de comprar dólar, y esto se verá en las próximas semanas”.
“Estamos muy confundidos sobre lo que está pasando en el mercado cambiario, donde no se está reflejando la pretensión del BCRA que es que de la mano de comprar dólares aparezca el crédito que mejore el nivel de actividad, es muy raro lo que ocurre en diciembre, enero y febrero. Hay liquidación de dólares por exportación y otros motivos, pero eso no continuará en esta magnitud a futuro”.
Luego, mencionó el “derrumbe importador”: “si no suben (las importaciones) la economía no sale, no hablo de la ropa china o los neumáticos, sino de insumos que tienen que ver con el vigor de una economía”.
“Y mientras tanto no baja la dolarización de la gente. No es la dolarización por el temor político de que ganen los de enfrente, pero es un número inadecuado para que la economía progrese”, finalizó.
--------------
Más noticias en Urgente24:
El Gobierno olvida a la PSA mientras avanza la fractura de IOSFA
La Libertad Avanza logró el fondo para subsidiar indemnizaciones, pero será judicializado
Javier Milei 2027: La Reforma Laboral confirmó las alianzas de LLA
Reforma Laboral: la Cámara de Diputados la aprobó en general por 135 a 115 votos