En un mundo que continúa con cambios de usos y costumbres todos los días, los dueños y gerentes generales de las distintas empresas consideran que las vacaciones no son sinónimos de descanso. Con esta premisa, surgió la denominación de vacaciones con equipos alineados en el que deja expuesta una problemática en que la empresa todavía depende demasiado del líder para funcionar.
EMPRESAS
Vacaciones con equipos alineados: Cuando el dueño se va...
La denominación vacaciones con equipos alineados deja expuesta la ausencia de su dueño y su dependencia para continuar en actividad.
De ahí, la consultora PCH emitió un informe en el que mencionó que estas empresas “crecen, venden, facturan… pero no descansan. Porque cuando el dueño se va, el sistema se cae o queda en pausa. Y acá va una verdad incómoda: las vacaciones no generan el problema, lo exponen”.
La ausencia del líder de la empresa
“Cuando el líder se va, el sistema habla”, con esta consigna, Patrick Lencioni plantea en Las 5 disfunciones de un equipo y que los de alto desempeño se sostienen sobre tres pilares muy poco “glamorosos” pero fundamentales: confianza, claridad y responsabilidad compartida. Las vacaciones funcionan como una radiografía brutal de eso. Si no hay confianza, nadie decide. Si no hay claridad, cada uno hace “lo que puede”. Si no hay responsabilidad compartida, todo vuelve al líder… incluso cuando no está.
Ahí aparecen los mensajes, los llamados, los “perdón que te moleste en vacaciones”. No porque el equipo sea malo, “sino porque el sistema no está diseñado para operar sin vos”.
Dar espacio no es correrse: es construir capacidad
Delegar durante las vacaciones no es desentenderse. Es poner a prueba el diseño organizacional real, no el que figura en el PowerPoint. Es permitir que otros tomen decisiones, se equivoquen, aprendan y ganen criterio.
Controlar todo da una sensación momentánea de seguridad. Pero construir autonomía es lo único que escala. Muchos líderes confunden presencia con liderazgo, y no son lo mismo.
El verdadero riesgo no es irse: es no tener hábitos
Jim Collins lo explica muy bien en Good to Great: las organizaciones que funcionan no son las llenas de reglas, sino las disciplinadas. Disciplina no como rigidez, sino como hábito. En la práctica, eso baja a tierra: prioridades claras y visibles, no en la cabeza del dueño; ritmos de reuniones cortos y constantes; indicadores que el equipo entiende y sigue; responsables definidos. Cuando estos hábitos existen, la empresa no depende de una persona, depende de un sistema.
Descansar tranquilo no es suerte: es diseño
Los líderes que logran desconectarse en vacaciones no lo hacen porque “todo esté perfecto”. Lo consiguen porque confían en el equipo y en el sistema que construyeron. Y muchas veces vuelven con una sorpresa positiva: decisiones tomadas a tiempo, gente más empoderada, problemas resueltos sin escalar, aprendizajes que no habrían ocurrido con el líder siempre presente.
Las vacaciones bien trabajadas no bajan el ritmo. Lo vuelven sostenible. Si uno siente que no puede irse tranquilo, no es una falla personal. Es una invitación a revisar cómo funciona la empresa cuando uno no estás. Y eso —spoiler— se puede diseñar, ordenar y entrenar.
Más notas de Urgente24
Bariloche eleva la temperatura del deporte y abre el Mundial de Motocross
Verano 2026: aumentaron más del 25% las asistencias viales en el inicio de las vacaciones
Alerta de científicos: Por qué Islandia podría acabar como un glaciar
Clima: Calor extremo hace que los científicos pronostiquen lo peor para 2050
Esta medusa gigante en el Mar Argentino deja a la ciencia impactada
Última hora SMN: Imágenes satelitales de los incendios en Chubut muestran el antes y después