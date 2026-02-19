Bariloche eleva la temperatura del deporte y abre el Mundial de Motocross

Bariloche vuelve a convertirse en anfitrión del deporte a nivel internacional. El 7 y 8 de marzo, la ciudad rionegrina será sede de la primera fecha del Mundial de Motocross 2026, uno de los campeonatos más exigentes y prestigiosos del calendario global, consolidándose como escenario de apertura de grandes eventos deportivos a nivel mundial.
Bariloche no sólo recibirá una fecha del campeonato: será el punto de partida de la temporada, el momento donde se renuevan expectativas, se presentan nuevas estructuras deportivas y los mejores pilotos del mundo salen a escena en su máxima expresión física y técnica.
¿Por qué Bariloche fue elegida sede del Mundial de Motocross?
La apertura del certamen en Argentina no es casual. Se trata de una instancia clave para equipos oficiales y estructuras privadas que recorren distintos continentes, y que este año tendrá un condimento especial: una pista completamente nueva, diseñada exclusivamente para este evento, ubicada en el ingreso a la ciudad y actualmente en su etapa final de construcción.
Relevancia turística y proyección internacional
Más allá de lo deportivo, la llegada del Mundial de Motocross 2026 tendrá un impacto directo en la economía local. Equipos, pilotos, mecánicos y personal técnico arribarán a la ciudad con varios días de anticipación, dinamizando la actividad hotelera, gastronómica y comercial.
En ese sentido, la Directora Ejecutiva interina del Emprotur, Natacha Vázquez, remarcó la magnitud que representa para el destino ser sede de un evento de estas características. “Para Bariloche es sumamente relevante abrir el calendario mundial con una competencia de este nivel, porque nos posiciona en la agenda internacional del deporte y del turismo, mostrando nuestra capacidad organizativa y toda la oferta que tiene la ciudad”.
Asimismo, Vázquez destacó el efecto multiplicador que genera en la promoción global. “Este tipo de eventos no sólo atrae visitantes durante el fin de semana de la carrera, sino que proyecta la imagen de Bariloche en transmisiones internacionales, redes y medios especializados. Es una vidriera única que fortalece la marca destino y genera oportunidades a futuro”.
Una pista inédita y máxima exigencia deportiva
Al ser un trazado inédito para todos los competidores, la igualdad de condiciones eleva la exigencia y el atractivo deportivo. Ningún piloto llega con ventaja previa: todos deberán adaptarse, leer el terreno y tomar decisiones en tiempo real.
Además, el inicio de la temporada encontrará a figuras consagradas iniciando nuevas etapas deportivas, con cambios de equipos y estrategias renovadas, lo que transforma a esta edición en un verdadero “Super Mundial”.
Los detalles del circuito dónde se llevará a cabo el Mundial de Motocross
El instructor de motocross Jorge “Tin” Martin, con amplia trayectoria nacional e internacional, destacó que “se trata de una superficie blanda que se va rompiendo con el paso de las mangas y los entrenamientos, lo que incrementa la exigencia técnica y obliga a los pilotos a decidir constantemente. Eso se traduce en un espectáculo mucho más intenso para el público”.
“Todos los equipos quieren venir a Bariloche”, subrayó Martin, destacando el atractivo que generan la ciudad, su paisaje y su visibilidad en redes sociales y medios internacionales.
El evento tendrá además una fuerte proyección global, con cobertura mediática y transmisiones internacionales que mostrarán a Bariloche y su entorno natural como escenario privilegiado del deporte motor.
