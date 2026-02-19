Bariloche eleva la temperatura del deporte y abre el Mundial de Motocross

BARILOCHEELEVALATEMPERATURADELDEPORTEYABREELMUNDIALDEMOTOCROSSFOTO3 Bariloche empieza a elevar la temperatura del deporte internacional y pone en marcha el Mundial de Motocross 2026 y se proyecta al mundo.

Asimismo, Vázquez destacó el efecto multiplicador que genera en la promoción global. “Este tipo de eventos no sólo atrae visitantes durante el fin de semana de la carrera, sino que proyecta la imagen de Bariloche en transmisiones internacionales, redes y medios especializados. Es una vidriera única que fortalece la marca destino y genera oportunidades a futuro”.

Una pista inédita y máxima exigencia deportiva

Al ser un trazado inédito para todos los competidores, la igualdad de condiciones eleva la exigencia y el atractivo deportivo. Ningún piloto llega con ventaja previa: todos deberán adaptarse, leer el terreno y tomar decisiones en tiempo real.

Además, el inicio de la temporada encontrará a figuras consagradas iniciando nuevas etapas deportivas, con cambios de equipos y estrategias renovadas, lo que transforma a esta edición en un verdadero “Super Mundial”.

Los detalles del circuito dónde se llevará a cabo el Mundial de Motocross

El instructor de motocross Jorge “Tin” Martin, con amplia trayectoria nacional e internacional, destacó que “se trata de una superficie blanda que se va rompiendo con el paso de las mangas y los entrenamientos, lo que incrementa la exigencia técnica y obliga a los pilotos a decidir constantemente. Eso se traduce en un espectáculo mucho más intenso para el público”.

“Todos los equipos quieren venir a Bariloche”, subrayó Martin, destacando el atractivo que generan la ciudad, su paisaje y su visibilidad en redes sociales y medios internacionales.

El evento tendrá además una fuerte proyección global, con cobertura mediática y transmisiones internacionales que mostrarán a Bariloche y su entorno natural como escenario privilegiado del deporte motor.

