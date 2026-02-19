El cambio inesperado en las escuelas de Buenos Aires que impacta a todos

En este sentido, Jorge Macri tiene una mirada muy contundente: "¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela y no pase nada? Durante años se relativizaron las reglas y eso tuvo consecuencias: más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar. El problema no son los chicos, está claro. El problema es que instalaron la idea de que faltar no importaba y todo daba lo mismo", indicó.

