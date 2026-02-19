El cambio inesperado en las escuelas de Buenos Aires que impacta a todos

Las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires enfrentarán un cambio bastante duro durante el ciclo lectivo 2026, el cual ya está al caer. El Gobierno comandado por Jorge Macri tomó esta determinación y la misma impacta de lleno en los alumnos de secundaria.
Con el comienzo de clases a la vuelta de la esquina, Jorge Macri no se quedó de brazos cruzados y tomó una medida de último momento para terminar de definir el ciclo lectivo 2026. Los alumnos de escuelas secundarias deberán adaptarse a esta nueva disposición.
Jorge Macri dictaminó que se disminuyan la cantidad de faltas totales permitidas en el año para los estudiantes de escuelas secundarias. Esto corresponde a las instituciones de CABA, las cuales ahora permitirán ausentarse 20 veces en el ciclo lectivo.
Anteriormente la cantidad de faltas permitidas eran 25, pero decidieron reducirlo a 20. Esto corresponde a la alta tasa de ausentismo en adolescentes, los cuales deberán reajustarse a esta disposición establecida por el Jefe de Gobierno porteño.
En la Ciudad de Buenos Aires 9 de cada 10 faltas no son justificadas y la tasa de ausentismo en el secundario ya asciende al 19,6%. Aquellos que superen las 20 faltas deberán recuperar contenidos durante el receso invernal o también es probable que lo realicen en las instancias de diciembre y febrero.
En este sentido, Jorge Macri tiene una mirada muy contundente: "¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela y no pase nada? Durante años se relativizaron las reglas y eso tuvo consecuencias: más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar. El problema no son los chicos, está claro. El problema es que instalaron la idea de que faltar no importaba y todo daba lo mismo", indicó.
