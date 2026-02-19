River: Fuerte revelación sobre Paulo Díaz y Maximiliano Salas

Esta victoria generó que todos los programas deportivos se hicieran eco del flojo nivel de River y de lo mucho que le costó superar a un equipo recién ascendido a la Primera Nacional.

En CEF, el conductor Jerónimo Torres Santoro expresó: “Montiel, que no es que gana 15 mil dólares por mes, tiene que poder controlar y pegarle al arco”, en referencia a Gonzalo Montiel.

Luego continuó y habló sobre Maximiliano Salas: “Ni hablar de Salas, que cobra 6 millones de dólares hasta que su contrato termine, es decir 2 millones por año, y no pudo hacer la diferencia ante Ciudad de Bolívar”.

Y por último se refirió a Paulo Díaz: “Ni hablar de Paulo Díaz, que cobra 1,7 millones de dólares por año”.

image

Justamente, lo que más llama la atención es que, al tener un plantel tan caro, el Millonario no pueda marcar la diferencia que, en teoría, debería.

Lo que se le viene a River de Marcelo Gallardo

Luego de la trabajada victoria ante el conjunto de la Primera Nacional, River Plate de Marcelo Gallardo volverá a enfrentar a un rival de peso por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y nuevamente en condición de visitante.

El próximo desafío para el Millonario será el domingo 22 de febrero ante Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, desde las 19:15, en el Estadio José Amalfitani.

Embed

Allí se verá si el equipo se acerca más a la versión que mostró en las primeras dos fechas o a la imagen que dejó en sus encuentros más recientes del Torneo Apertura, además del cruce por la Copa Argentina.

+ EN GOLAZO24

Bombazo sobre Julián Álvarez: Hugo Balassone confirmó el futuro de la Araña

Riquelme confirmó otro refuerzo para Boca y le entra plata a River: "Acuerdo total"

Impacto en Boca por lo último que filtró Diego Monroig sobre Claudio Úbeda