River Plate de Marcelo Gallardo viene de ganarle en los 32avos de final de la Copa Argentina a Ciudad de Bolívar con un gol de penal de Juanfer Quintero y evitó un papelón. Después de ese partido, se conoció una fuerte revelación sobre los salarios de Paulo Díaz y Maximiliano Salas en el Millonario.
¿CUÁNTO COBRAN?
River: Fuerte revelación sobre Paulo Díaz y Maximiliano Salas
River Plate de Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor momento. En CEF, hicieron una fuerte revelación sobre el salario de Paulo Díaz y Maximiliano Salas.
El exdelantero de Racing Club no está pasando un buen momento, mientras que el chileno, que en principio no iba a ser tenido en cuenta por el Muñeco, fue titular frente al equipo de la Primera Nacional.
Revelación sobre Paulo Díaz y Maximiliano Salas
River Plate viene de un flojo 2025 y todo hacía indicar que el 2026 apuntaba a mejorar la versión del año pasado.
Si bien el equipo de Marcelo Gallardo comenzó de buena manera, con dos victorias y un empate, además de un buen nivel desplegado en el campo de juego, la derrota ante Tigre y la posterior caída frente a Argentinos Juniors encendieron las alarmas en Núñez.
El pasado martes 17 de febrero, el Millonario le ganó a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, aunque no le sobró nada, por lo que la preocupación sigue latente.
Esta victoria generó que todos los programas deportivos se hicieran eco del flojo nivel de River y de lo mucho que le costó superar a un equipo recién ascendido a la Primera Nacional.
En CEF, el conductor Jerónimo Torres Santoro expresó: “Montiel, que no es que gana 15 mil dólares por mes, tiene que poder controlar y pegarle al arco”, en referencia a Gonzalo Montiel.
Luego continuó y habló sobre Maximiliano Salas: “Ni hablar de Salas, que cobra 6 millones de dólares hasta que su contrato termine, es decir 2 millones por año, y no pudo hacer la diferencia ante Ciudad de Bolívar”.
Y por último se refirió a Paulo Díaz: “Ni hablar de Paulo Díaz, que cobra 1,7 millones de dólares por año”.
Justamente, lo que más llama la atención es que, al tener un plantel tan caro, el Millonario no pueda marcar la diferencia que, en teoría, debería.
Lo que se le viene a River de Marcelo Gallardo
Luego de la trabajada victoria ante el conjunto de la Primera Nacional, River Plate de Marcelo Gallardo volverá a enfrentar a un rival de peso por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y nuevamente en condición de visitante.
El próximo desafío para el Millonario será el domingo 22 de febrero ante Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, desde las 19:15, en el Estadio José Amalfitani.
Allí se verá si el equipo se acerca más a la versión que mostró en las primeras dos fechas o a la imagen que dejó en sus encuentros más recientes del Torneo Apertura, además del cruce por la Copa Argentina.
+ EN GOLAZO24
Bombazo sobre Julián Álvarez: Hugo Balassone confirmó el futuro de la Araña
Riquelme confirmó otro refuerzo para Boca y le entra plata a River: "Acuerdo total"
Impacto en Boca por lo último que filtró Diego Monroig sobre Claudio Úbeda