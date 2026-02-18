River Plate de Marcelo Gallardo venció a Ciudad Bolívar en los 32° de final de la Copa Argentina y, si bien el rendimiento no fue sobresaliente, el triunfo le otorga cierto alivio al entrenador. En el Millonario, además, se generó polémica por lo que se comentó en TyC Sports acerca del colombiano Kevin Castaño.
Impacto total en River por lo que dijeron en TyC Sports sobre Kevin Castaño
Muchos hinchas de River Plate miran de reojo lo que dijeron en TyC Sports sobre el colombiano Kevin Castaño.
El periodista Hugo Balassone brindó detalles sobre la situación del mediocampista, quien no sumó minutos en el encuentro frente al equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional.
TyC Sports y Kevin Castaño
En marzo de 2025, Kevin Castaño llegó a River Plate y, en sus primeros encuentros, le aportó dinamismo a la mitad de la cancha del Millonario.
Con el correr de los partidos, ese nivel fue disminuyendo y comenzaron las críticas de parte de los hinchas.
Más allá del rendimiento, siempre generó atención el monto que el club de Núñez abonó por el mediocampista colombiano. En su momento, se informó que la transferencia desde el FC Krasnodar se cerró en 12.860.000 euros netos.
Sin embargo, cuando se comunican cifras netas, no siempre queda claro cuál es el costo total bruto que asume la institución compradora.
En ese contexto, el periodista Hugo Balassone aseguró en TyC Sports que River terminó pagando 19 millones de dólares por Castaño y que, entre impuestos y comisiones, el desembolso total rondó los 20 millones.
La información generó un fuerte revuelo en redes sociales, teniendo en cuenta que el nivel actual del volante no se condice con esa inversión.
Para completar el panorama, el colombiano no sumó minutos en el encuentro frente a Ciudad Bolívar por los 32° de final de la Copa Argentina.
Lo que se le viene a River de Marcelo Gallardo
Los primeros partidos de River Plate en el Torneo Apertura de la Liga Profesional fueron positivos en comparación con lo que había sido el 2025 para el equipo de Marcelo Gallardo.
Ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se percibió una mejora respecto al año anterior, y algo similar ocurrió en el primer tiempo frente a Rosario Central.
Sin embargo, desde el complemento de aquel encuentro en el Gigante de Arroyito, el rendimiento volvió a caer y esa merma se confirmó en los compromisos ante Tigre y Argentinos Juniors.
Por una cuestión lógica de jerarquía, el conjunto del Muñeco superó a Ciudad Bolívar en la Copa Argentina, aunque le costó más de lo que se preveía.
Ahora, el próximo desafío será el domingo 22 de febrero ante Vélez Sarsfield. Allí se verá si el equipo se acerca más a la versión de las primeras dos fechas o a la que mostró en los encuentros más recientes del Torneo Apertura.
En este contexto, también será interesante observar qué rol decide darle Gallardo a Kevin Castaño.
