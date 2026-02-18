Impacto total en River por lo que dijeron en TyC Sports sobre Kevin Castaño

Sin embargo, cuando se comunican cifras netas, no siempre queda claro cuál es el costo total bruto que asume la institución compradora.

En ese contexto, el periodista Hugo Balassone aseguró en TyC Sports que River terminó pagando 19 millones de dólares por Castaño y que, entre impuestos y comisiones, el desembolso total rondó los 20 millones.

La información generó un fuerte revuelo en redes sociales, teniendo en cuenta que el nivel actual del volante no se condice con esa inversión.

image

Para completar el panorama, el colombiano no sumó minutos en el encuentro frente a Ciudad Bolívar por los 32° de final de la Copa Argentina.

Lo que se le viene a River de Marcelo Gallardo

Los primeros partidos de River Plate en el Torneo Apertura de la Liga Profesional fueron positivos en comparación con lo que había sido el 2025 para el equipo de Marcelo Gallardo.

Ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se percibió una mejora respecto al año anterior, y algo similar ocurrió en el primer tiempo frente a Rosario Central.

Sin embargo, desde el complemento de aquel encuentro en el Gigante de Arroyito, el rendimiento volvió a caer y esa merma se confirmó en los compromisos ante Tigre y Argentinos Juniors.

Por una cuestión lógica de jerarquía, el conjunto del Muñeco superó a Ciudad Bolívar en la Copa Argentina, aunque le costó más de lo que se preveía.

Ahora, el próximo desafío será el domingo 22 de febrero ante Vélez Sarsfield. Allí se verá si el equipo se acerca más a la versión de las primeras dos fechas o a la que mostró en los encuentros más recientes del Torneo Apertura.

Embed

En este contexto, también será interesante observar qué rol decide darle Gallardo a Kevin Castaño.

+ EN GOLAZO24

Racing Club en shock por la última noticia que recibió Gustavo Costas

Terremoto en Boca por lo que dicen sobre Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda

Marcelo Gallardo y las decisiones que nadie puede creer en River Plate