River Plate quedó fuera del Torneo Clausura de la Liga Profesional tras perder 2-3 con Racing Club el lunes 24 de noviembre. Muchos hinchas del Millonario se mostraron enojados con los jugadores y, para colmo, una información difundida por algunos periodistas sobre Kevin Castaño incrementó aún más el malestar.
Indignación total en River por lo que dicen sobre Kevin Castaño
Ya con River fuera del Torneo Clausura, hay indignación en los hinchas por lo que contaron algunos periodistas sobre Kevin Castaño.
El equipo de Marcelo Gallardo ahora necesita de otros equipos para poder jugar la Copa Libertadores 2026 aunque parece haber hecho todo los méritos como para no jugarla.
Indignación por Kevin Castaño
En medio del difícil presente que atraviesa River Plate, el periodista Germán Balcarce comenzó a detallar algunos números que permiten dimensionar la magnitud del fracaso del equipo de Marcelo Gallardo —y especialmente del propio entrenador—.
Para empezar, mencionó una cifra global: “La inversión real que hizo el club para concretar incorporaciones desde el regreso de Marcelo Gallardo, en agosto de 2024, asciende a unos 93 millones de dólares brutos. Ese monto no incluye los contratos.”
Luego, Balcarce puso el foco en el colombiano Kevin Castaño: “En dólares, el pase de Kevin Castaño representa una inversión final de casi 20 millones. En euros, ronda los 17 millones.”
A modo de referencia, si se busca en Google cuánto pagó River por Castaño, suele aparecer una cifra cercana a los 13 millones de euros (o 14 millones de dólares). Sin embargo, el periodista Renzo Pantich explicó que esos 13 millones solo corresponden al monto neto que recibió el Krasnodar de Rusia.
Con estos datos sobre la mesa, Balcarce añadió una reflexión sobre la gestión actual del club: “El nuevo presidente, Stefano Di Carlo, ya tomó la decisión de reducir y optimizar el presupuesto. Los contratos se firmarán con una base fija y objetivos por cumplir, para evitar repetir experiencias recientes.”
Todo indica que se avecina un recorte presupestario en River. ¿Podrá influir en esta decisión la posibilidad de disputar o no la Copa Libertadores?
River Plate de Marcelo Gallardo
Al menos por mérito propio, River Plate de Marcelo Gallardo ha dejado en evidencia que no merece disputar la próxima edición de la Copa Libertadores 2026
El equipo acumula una serie de fracasos deportivos que pueden enumerarse con facilidad:
- Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres
- Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense desde los penales
- Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes
- Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Libertadores
- Eliminado por Independiente Rivadavia en semis de la Copa Argentina
- Eliminado en 8vos del Torneo Clausura por Racing.
- Cuarto en la tabla anual
A la luz de todos estos resultados, parece lógico —y hasta merecido— que el Millonario no forme parte de la máxima competición continental en 2026.
Sin embargo, el club de Núñez aún conserva una posibilidad: podrá acceder a la Copa Libertadores si Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús se consagran campeones del Torneo Clausura.
