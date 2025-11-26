Indignación total en River por lo que dicen sobre Kevin Castaño

A modo de referencia, si se busca en Google cuánto pagó River por Castaño, suele aparecer una cifra cercana a los 13 millones de euros (o 14 millones de dólares). Sin embargo, el periodista Renzo Pantich explicó que esos 13 millones solo corresponden al monto neto que recibió el Krasnodar de Rusia.

image

Con estos datos sobre la mesa, Balcarce añadió una reflexión sobre la gestión actual del club: “El nuevo presidente, Stefano Di Carlo, ya tomó la decisión de reducir y optimizar el presupuesto. Los contratos se firmarán con una base fija y objetivos por cumplir, para evitar repetir experiencias recientes.”

Todo indica que se avecina un recorte presupestario en River. ¿Podrá influir en esta decisión la posibilidad de disputar o no la Copa Libertadores?

River Plate de Marcelo Gallardo

Al menos por mérito propio, River Plate de Marcelo Gallardo ha dejado en evidencia que no merece disputar la próxima edición de la Copa Libertadores 2026

El equipo acumula una serie de fracasos deportivos que pueden enumerarse con facilidad:

Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres

Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense desde los penales

Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes

Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Libertadores

Eliminado por Independiente Rivadavia en semis de la Copa Argentina

Eliminado en 8vos del Torneo Clausura por Racing.

Cuarto en la tabla anual

Embed

A la luz de todos estos resultados, parece lógico —y hasta merecido— que el Millonario no forme parte de la máxima competición continental en 2026.

Sin embargo, el club de Núñez aún conserva una posibilidad: podrá acceder a la Copa Libertadores si Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús se consagran campeones del Torneo Clausura.

+ EN GOLAZO 24

AFA dejó a Clarín sin derechos de TV y el diario arremete con furia contra Chiqui Tapia

Simeone DT de Lautaro Martínez: el sueño del Cholo con el Inter de Milán

A un año de su lanzamiento, el mausoleo fantasma de Diego Maradona que nunca se construyó