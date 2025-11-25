Matías Galarza Fonda, futbolista de River, levantó la mano y habló en medio de la crisis que atraviesa el Millonario. La derrota ante Racing por el Torneo Clausura expuso a todo el equipo, pero el paraguayo quedó más comprometido por un grosero error que derivó en el tercer gol de la Academia.
Galarza Fonda pidió disculpas al hincha de River y reconoció su flojo presente
Matías Galarza Fonda se expresó en Instagram tras su significativo error en la derrota de River ante Racing por el Torneo Clausura.
25 de noviembre de 2025 - 17:45
"Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional", publicó Galarza Fonda en su cuenta personal de Instagram.
"Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!", añadió.
