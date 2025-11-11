River: Revelan el raro motivo por el cual Enzo Pérez no jugó contra Boca

Aún así, no jugó y el periodista Renzo Pantich aseguró: "Enzo Pérez no sumó minutos y se debe a una cuestión futbolística. A mi me dicen que no están peleados."

Habrá que ver si en el encuentro ante Vélez Sarsfield, el volante suma o no minutos.

River se juega todo ante Vélez

Luego del Superclásico, en River Plate se hinchó por Belgrano de Córdoba e Independiente.

El Rojo logró darle una alegría al Millonario con su victoria ante Deportivo Riestra pero el Pirata, fue derrotado ante Argentinos Juniors y de esta manera el Bicho pasó al club de Núñez en la tabla anual.

El último partido por el Torneo Clausura de la Liga Profesional para el Millonario será ante Vélez Sarsfield en Liniers y será sumamente importante.

Las posibilidades que tiene el equipo de Marcelo Gallardo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores son:

Ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors no le gane a Estudiantes en La Plata (si empata, River deberá ganar por 2).

Ser Campeón del Clausura.

Terminar 4° en la Tabla Anual y que Boca, Rosario Central o Argentinos ganen el Clausura.

Se viven momentos decisivos en el segundo ciclo del Muñeco y el partido ante el Fortín podría significar un revivir o el golpe definitivo.

Si pierde en Liniers, hay una remota chance de que quede fuera de los 8 mejores de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

