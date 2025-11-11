La derrota de River Plate ante Boca Juniors, el pasado domingo 9 de noviembre, fue una continuidad de lo que ha sido un muy mal 2025 para el Millonario. Se reveló el motivo por el cual Marcelo Gallardo optó por no utilizar a Enzo Pérez en el partido frente al Xeneize.
River: Revelan el raro motivo por el cual Enzo Pérez no jugó contra Boca
Revelaron el motivo por el cual Marcelo Gallardo no utilizó a Enzo Pérez en el partido en el que River perdió ante Boca.
Una vez que el club de Núñez recibió el primer gol (y luego el segundo), no logró reponerse y, más allá de lo futbolístico, en ningún momento mostró rebeldía desde lo actitudinal.
¿Por qué Marcelo Gallardo no puso a Enzo Pérez contra Boca?
Enzo Pérez había sido titular en alguna práctica durante la semana pensando en Boca Juniors pero luego Marcelo Gallardo optó por no ponerlo ni un minuto en la Bombonera.
Esto, por supuesto que llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del volante central y la actitud que podría haber aportado en un partido ante el histórico rival.
Es cierto que el ex Estudiantes de La Plata no juega desde la vuelta ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero todo hacía indicar que el encuentro ante el Xeneize podía ser una buena oportunidad para volver a las canchas.
Aún así, no jugó y el periodista Renzo Pantich aseguró: "Enzo Pérez no sumó minutos y se debe a una cuestión futbolística. A mi me dicen que no están peleados."
Habrá que ver si en el encuentro ante Vélez Sarsfield, el volante suma o no minutos.
River se juega todo ante Vélez
Luego del Superclásico, en River Plate se hinchó por Belgrano de Córdoba e Independiente.
El Rojo logró darle una alegría al Millonario con su victoria ante Deportivo Riestra pero el Pirata, fue derrotado ante Argentinos Juniors y de esta manera el Bicho pasó al club de Núñez en la tabla anual.
El último partido por el Torneo Clausura de la Liga Profesional para el Millonario será ante Vélez Sarsfield en Liniers y será sumamente importante.
Las posibilidades que tiene el equipo de Marcelo Gallardo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores son:
- Ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors no le gane a Estudiantes en La Plata (si empata, River deberá ganar por 2).
- Ser Campeón del Clausura.
- Terminar 4° en la Tabla Anual y que Boca, Rosario Central o Argentinos ganen el Clausura.
Se viven momentos decisivos en el segundo ciclo del Muñeco y el partido ante el Fortín podría significar un revivir o el golpe definitivo.
Si pierde en Liniers, hay una remota chance de que quede fuera de los 8 mejores de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
