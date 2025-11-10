Demichelis en River y Martínez en Boca, la última vez que Riestra había perdido de local

Mayo de 2024, Riestra vs. Central y un Boca y River que no encontraban el rumbo

Las cosas cambiaron muchísimo en un fútbol argentino vertiginoso, volátil e inestable. En aquella última caído de Riestra de local, el panorama de Boca y River era bien distinto.

El Xeneize era dirigido por Diego Martínez, que había hecho un gran primer semestre y buscaba repetir eso durante el segundo semestre. Había llegado hasta semis de la Copa de la Liga como candidato, pero chocó contra el que luego sería campeón: el Estudiantes de Eduardo Domínguez.

Diego Martínez, ex DT de Boca

Sin embargo, en la Liga Profesional de segunda mitad de año no le iría tan bien futbolísticamente. Perdería el repechaje de Copa Sudamericana ante Cruzeiro y, entre empates, algunas victorias y una inestabilidad permanente, finalmente Diego Martínez daría un paso al costado en septiembre.

En el Millonario, Martín Demichelis era el DT. Su palmarés lo acreditaba para continuar un largo tiempo (había cosechado tres títulos), pero al poco tiempo dejaría de ser entrenador del club para darle paso al segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

Para aquella derrota de Riestra, el Millonario venía de una dura eliminación ante Temperley por los 16avos de final de Copa Argentina.

Martín Demichelis, ex DT de River

En un andar futbolístico errático que se sumaba al cortocircuito con el plantel (la filtración a los periodistas y la salida de Enzo Pérez), Micho se marcó en julio.

Sin Boca ni River en los flashes de la primera plana, el campeón de ese torneo sería Vélez. Dirigido, casualmente, por Gustavo Quinteros, el hombre que esta tarde le cortó el increíble invicto de local a Deportivo Riestra.

