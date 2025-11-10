Independiente venció 1-0 a Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Clausura. En un partido chato, con pocas emociones, el Rojo lo ganó de manera agónica con un gol de Santiago Montiel al minuto 49´ del segundo tiempo y se llevó la victoria.
INDEPENDIENTE LE SACÓ EL INCREÍBLE INVICTO
Demichelis en River y Martínez en Boca, la última vez que Riestra había perdido de local
Independiente venció a Deportivo Riestra por 1-0 y, así, culminó con 27 partidos que el Malevo acumulaba invicto jugando de local.
No fue un triunfo más para Independiente. No lo fue por su duro presente, ese que se inició con la puesta en marcha del segundo semestre y que Julio Vaccari y sus dirigidos jamás pudieron revertir. Lo fue, también, porque frente a todo pronóstico el ahora equipo de Gustavo Quinteros pudo romper la pared.
En el Bajo Flores, el Estadio Guillermo Laza observó cómo, después de mucho tiempo, la fortaleza cedió. Si hasta entonces habían pasado 27 partidos y el reducto parecía indestructible, esta tarde se vio vulnerado.
Deportivo Riestra cayó de local después de mucho, pero mucho tiempo. Un invicto de 27 cotejos que, en la línea de tiempo, equivale nada menos que a 1 año y medio. Riestra estuvo 1 año y medio sin caer de local, construyendo uno de los invictos más sólidos del último tiempo en el fútbol argentino.
Antes de Independiente, la última vez que Deportivo Riestra había perdido en su cancha había sido el 24 de mayo de 2024, ante Rosario Central. Dupuy y Oviedo marcaron en aquella ocasión para el Canalla, sellando así también la última derrota del Malevo en el Estadio Guillermo Laza por 1 año y 6 meses.
Mayo de 2024, Riestra vs. Central y un Boca y River que no encontraban el rumbo
Las cosas cambiaron muchísimo en un fútbol argentino vertiginoso, volátil e inestable. En aquella última caído de Riestra de local, el panorama de Boca y River era bien distinto.
El Xeneize era dirigido por Diego Martínez, que había hecho un gran primer semestre y buscaba repetir eso durante el segundo semestre. Había llegado hasta semis de la Copa de la Liga como candidato, pero chocó contra el que luego sería campeón: el Estudiantes de Eduardo Domínguez.
Sin embargo, en la Liga Profesional de segunda mitad de año no le iría tan bien futbolísticamente. Perdería el repechaje de Copa Sudamericana ante Cruzeiro y, entre empates, algunas victorias y una inestabilidad permanente, finalmente Diego Martínez daría un paso al costado en septiembre.
En el Millonario, Martín Demichelis era el DT. Su palmarés lo acreditaba para continuar un largo tiempo (había cosechado tres títulos), pero al poco tiempo dejaría de ser entrenador del club para darle paso al segundo ciclo de Marcelo Gallardo.
Para aquella derrota de Riestra, el Millonario venía de una dura eliminación ante Temperley por los 16avos de final de Copa Argentina.
En un andar futbolístico errático que se sumaba al cortocircuito con el plantel (la filtración a los periodistas y la salida de Enzo Pérez), Micho se marcó en julio.
Sin Boca ni River en los flashes de la primera plana, el campeón de ese torneo sería Vélez. Dirigido, casualmente, por Gustavo Quinteros, el hombre que esta tarde le cortó el increíble invicto de local a Deportivo Riestra.
