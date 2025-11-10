Increíbles confesiones del padre de Leandro Paredes sobre Paulo Dybala

El Superclásico ganado por Boca por 2 a 0 sobre River trajo todo tipo de entrevistas, datos y festejos, entre ellos apareció el padre de Leandro Paredes, Daniel Paredes, y contó que escuchó una conversación entre su hijo y Paulo Dybala, y es increíble lo que dijo sobre el cordobés ex Instituto.
Daniel Paredes y las confesiones sobre Paulo Dybala
Ni bien finalizó el Superclásico que quedó en manos de Boca Juniors por 2 a 0 con goles de Zeballos y Merentiel, el periodista Julio Pavoni entrevistó al padre del mediocampista “Xeneize” Leandro Paredes, Daniel Paredes, y este parece que habló de más de algo que escuchó y quizás no debería haber revelado.
Daniel Paredes reveló que Paulo Dybala será jugador de Boca, no dijo cuándo, pero si confesó que su hijo y el delantero de la Roma tuvieron una charla donde escuchó que el cordobés le confesaba que iría a Boca. Si esto es cierto y se confirma tiraría por tierra todos los contactos que ya hizo un dirigente de River con el entorno del jugador, donde las informaciones eran que el jugador estaba dispuesto a negociar.
Daniel Paredes dijo: “Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera”.
Con estas declaraciones no solo ilusionó a todo el pueblo “Xeneize” sino que le tiró un centro a Juan Román Riquelme para que empiece a negociar, veremos que hace el presidente de Boca al respecto, aunque habitualmente deja que los jugadores se acerquen al club, para así pagarlos y pagarles menos.
Paulo Dybala y su deuda pendiente en el Fútbol Argentino
Paulo Dybala tiene una deuda personal, una con él mismo, jugar en la Primera División de Argentina, algo que como muchos jugadores consagrados (Messi por ejemplo) no han hecho o no han podido hacer en su momento de futbolistas.
El cordobés oriundo de Laguna Larga surgió de las inferiores del Instituto Atlético Central Córdoba, “La Gloria” cordobesa. Allí hizo su debut en el primer equipo y luego de un par de temporadas se marchó al fútbol italiano, donde hizo toda su carrera. Pero no jugó en Primera, sino en Segunda División, consagrándose en el torneo 2011/2012, aquel que peleó mano a mano hasta la última fecha con River, Quilmes y Rosario Central (los dos bonaerenses ascenderían y los del interior terminarían jugando la promoción, ambos la perderían).
Por eso este es otro motivo para que los hinchas de Boca se ilusionen, además el ex Instituto es confeso hincha de Boca, por eso sorprendió que la información que decía que las negociaciones con River podrían avanzar.
