urgente24
GOLAZO24 Paulo Dybala > Boca > Leandro Paredes

¿QUÉ DIJO?

Increíbles confesiones del padre de Leandro Paredes sobre Paulo Dybala

El padre de Leandro Paredes, Daniel, dio una entrevista luego del Superclásico ganado por Boca y reveló datos de Paulo Dybala.

10 de noviembre de 2025 - 19:39
Paulo Dybala confeso hincha de Boca.

Paulo Dybala confeso hincha de Boca.

Daniel Paredes reveló que Paulo Dybala será jugador de Boca, no dijo cuándo, pero si confesó que su hijo y el delantero de la Roma tuvieron una charla donde escuchó que el cordobés le confesaba que iría a Boca. Si esto es cierto y se confirma tiraría por tierra todos los contactos que ya hizo un dirigente de River con el entorno del jugador, donde las informaciones eran que el jugador estaba dispuesto a negociar.

Seguir leyendo

Daniel Paredes dijo: “Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera”.

Con estas declaraciones no solo ilusionó a todo el pueblo “Xeneize” sino que le tiró un centro a Juan Román Riquelme para que empiece a negociar, veremos que hace el presidente de Boca al respecto, aunque habitualmente deja que los jugadores se acerquen al club, para así pagarlos y pagarles menos.

image
Paulo Dybala en Instituto jugando en la Primera B Nacional. &iquest;Ir&aacute; a Boca?

Paulo Dybala en Instituto jugando en la Primera B Nacional. ¿Irá a Boca?

Paulo Dybala y su deuda pendiente en el Fútbol Argentino

Paulo Dybala tiene una deuda personal, una con él mismo, jugar en la Primera División de Argentina, algo que como muchos jugadores consagrados (Messi por ejemplo) no han hecho o no han podido hacer en su momento de futbolistas.

El cordobés oriundo de Laguna Larga surgió de las inferiores del Instituto Atlético Central Córdoba, “La Gloria” cordobesa. Allí hizo su debut en el primer equipo y luego de un par de temporadas se marchó al fútbol italiano, donde hizo toda su carrera. Pero no jugó en Primera, sino en Segunda División, consagrándose en el torneo 2011/2012, aquel que peleó mano a mano hasta la última fecha con River, Quilmes y Rosario Central (los dos bonaerenses ascenderían y los del interior terminarían jugando la promoción, ambos la perderían).

Por eso este es otro motivo para que los hinchas de Boca se ilusionen, además el ex Instituto es confeso hincha de Boca, por eso sorprendió que la información que decía que las negociaciones con River podrían avanzar.

+ de Golazo24

El impenetrable Riestra recibe a Independiente y puede dejar a River sin Libertadores

¿Quién es el nuevo dueño del Atlético de Madrid?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES