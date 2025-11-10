Increíbles confesiones del padre de Leandro Paredes sobre Paulo Dybala

image Paulo Dybala en Instituto jugando en la Primera B Nacional. ¿Irá a Boca?

Paulo Dybala y su deuda pendiente en el Fútbol Argentino

Paulo Dybala tiene una deuda personal, una con él mismo, jugar en la Primera División de Argentina, algo que como muchos jugadores consagrados (Messi por ejemplo) no han hecho o no han podido hacer en su momento de futbolistas.

El cordobés oriundo de Laguna Larga surgió de las inferiores del Instituto Atlético Central Córdoba, “La Gloria” cordobesa. Allí hizo su debut en el primer equipo y luego de un par de temporadas se marchó al fútbol italiano, donde hizo toda su carrera. Pero no jugó en Primera, sino en Segunda División, consagrándose en el torneo 2011/2012, aquel que peleó mano a mano hasta la última fecha con River, Quilmes y Rosario Central (los dos bonaerenses ascenderían y los del interior terminarían jugando la promoción, ambos la perderían).

Por eso este es otro motivo para que los hinchas de Boca se ilusionen, además el ex Instituto es confeso hincha de Boca, por eso sorprendió que la información que decía que las negociaciones con River podrían avanzar.

