El impenetrable Riestra recibe a Independiente y puede dejar a River sin Libertadores

Deportivo Riestra recibe a Independiente en el Estadio Guillermo Laza. Si gana, el Malevo se queda con el puesto de repechaje a la Copa Libertadores.

10 de noviembre de 2025 - 18:08

EN VIVO

Deportivo Riestra e Independiente juegan por la fecha 15 del Torneo Clausura. Desde las 19 hs. el Malevo revelación recibe al Rojo en el Estadio Guillermo Laza. River, prendido a la TV: pueden sacarle el puesto de repechaje de Copa Libertadores.

Con la clasificación a los playoffs ya abrochada, Deportivo Riestra quiere seguir haciendo historia. Tal ha sido su buena campaña que sacó boleto a los octavos de final del Torneo Clausura y ya ni siquiera tiene como prioridad la Copa Sudamericana: ahora busca la Copa Libertadores.

El Malevo puede quedarse con el tercer puesto de la Tabla Anual, que es el que ofrece un cupo para el repechaje del certamen. Ese puesto, por ahora, es de River, que tras caer derrotado en el Superclásico ya no puede alcanzar ni a Boca ni a Rosario Central y debe conformarse con mantener el boleto al repechaje (o salir campeón del Torneo Clausura, que lo depositaría automáticamente en la Libertadores 2026).

Si Riestra gana, suma 54 puntos y desplaza a River (que tiene 52 unidades) al cuarto puesto. De esa manera, el Millonario caería a zona de Copa Sudamericana, algo que significaría otro golpazo fuerte para un equipo de Marcelo Gallardo que no ha dado la talla en ningún momento del año.

Independiente, por vía Lomónaco

Independiente domina con pelota, pero necesitará más velocidad para quebrar a un Riestra ordenado

El Malevo, fiel a su estilo, le cede la iniciativa al Rojo para que sea el rival quien proponga. Mientras tanto se mueve con agilidad y orden, siempre en bloque, y no regala espacios. Independiente necesita de movimientos menos predeterminados y más sorpresivos para contrarrestar la buena defensa local.

"¡Jugá para adelante!": El grito de Quinteros a uno de los volantes del Rojo

El pedido del DT fue para Cedrés, que se reparte el mediocampo con Loyola. Quinteros quiere más verticalidad en Independiente.

Comienza el partido

Equipos confirmados en Riestra e Independiente

Riestra: Arce; Barbieri, Paz, Miño, Goitía; Céliz, Díaz, Sansotre, Ramírez; Herrera, Alonso

Independiente: Rey; Godoy, Lomónaco, Valdez, De Irastorza; Millán, Cedres, Loyola; Montiel, Ávalos, Abaldo

Demichelis en River y Martínez en Boca: Así estaban los grandes la última vez que Riestra perdió de local

La última vez que el Malevo cayó derrotado en su estadio fue el 24 de mayo de 2024, en un 0-2 vs. Rosario Central. Un Canalla que apenas en sus mejores sueños proyectaba un Ángel Di María con la camiseta de sus amores.

Aquel torneo tendría como campeón al Vélez de Gustavo Quinteros, con el Fortín como protagonista junto a Huracán y Talleres, entre otros.

River y Boca no se llevarían los flashes. En el Millonario, Martín Demichelis transitaba sus últimos meses como DT del equipo de Núñez (en agosto retornaría Marcelo Gallardo). En el Xeneize, Diego Martínez trataba de mantener el buen trabajo del primer semestre, pero todo decantaría en septiembre tras una derrota frente a Belgrano.

6 goles en dos partidos: Independiente llega con el pecho inflado y quiere repetir una nueva goleada

El Rojo ha logrado salir del fondo de la tabla gracias a sus dos últimas victorias, curiosamente dos sendos triunfos ante sus rivales. La fecha pasada venció 3-0 a Atlético Tucumán en Avellaneda, y la anterior ganó 3-0 ante Platense en Vicente López.

El Malevo puede amargar al Millonario por 2da vez en el año: (VIDEO) Así fue el batacazo que dio en el Monumental en la fecha 10 del Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972425258020831483?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1972425258020831483%7Ctwgr%5Ed1697428b7928f005cf8418415fda2d9acb173ab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Friver-1-riestra-2-el-malevo-hizo-historia-y-hubo-abucheo-monumental-los-gallardo-n610304&partner=&hide_thread=false

No es solo Riestra: el otro partido de la jornada que puede dejar a River en puesto de Copa Sudamericana 2026

El lunes de nervios para River no se termina con el partido de Independiente vs. Riestra. Por más de que el Malevo no gane y no le saque el tercer lugar, a las 21.15 Argentinos Juniors buscará hacerlo.

Al igual que el Malevo, el Bicho también tiene 52 unidades. En caso de vencer Belgrano, su rival de esta noche, sumará 54 y le quitará el puesto de repechaje al Millonario.

Por qué Deportivo Riestra puede desplazar a River del puesto de repechaje a la Copa Libertadores 2026

Si Riestra gana, suma 54 puntos y desplaza a River (que tiene 52 unidades) al cuarto puesto. De esa manera, el Millonario caería a zona de Copa Sudamericana.

Independiente no pierde las esperanzas en la Copa Sudamericana, pero necesita ganar sí o sí

Sin chances de clasificar a playoffs del Torneo Clausura, Independiente atraviesa un proceso de recuperación de la mano de Gustavo Quinteros. Mientras busca recomponer al equipo, el entrenador tiene en la mira la Copa Sudamericana.

Matemáticamente tiene chances, pero para lograrlo Independiente debe ganar ante Riestra esta tarde y también en la última fecha vs. Rosario Central.

Hace cuánto no pierde Deportivo Riestra en su estadio: el imbatible récord

La última vez que el Malevo perdió en el Guillermo Laza fue el 24 de mayo de 2024. Hace más de un año y medio que el conjunto de Villa Soldati no es batido en su propia cancha. El último que logró la hazaña fue Rosario Central.

TV: Dónde ver Riestra vs. Independiente

El partido se transmite por TNT Sports.

