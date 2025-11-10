Deportivo Riestra e Independiente juegan por la fecha 15 del Torneo Clausura. Desde las 19 hs. el Malevo revelación recibe al Rojo en el Estadio Guillermo Laza. River, prendido a la TV: pueden sacarle el puesto de repechaje de Copa Libertadores.
El impenetrable Riestra recibe a Independiente y puede dejar a River sin Libertadores
Deportivo Riestra recibe a Independiente en el Estadio Guillermo Laza. Si gana, el Malevo se queda con el puesto de repechaje a la Copa Libertadores.
19:32
Independiente, por vía Lomónaco
19:23
Independiente domina con pelota, pero necesitará más velocidad para quebrar a un Riestra ordenado
19:14
"¡Jugá para adelante!": El grito de Quinteros a uno de los volantes del Rojo
19:01
Comienza el partido
18:49
Equipos confirmados en Riestra e Independiente
18:38
Demichelis en River y Martínez en Boca: Así estaban los grandes la última vez que Riestra perdió de local
18:33
6 goles en dos partidos: Independiente llega con el pecho inflado y quiere repetir una nueva goleada
18:21
El Malevo puede amargar al Millonario por 2da vez en el año: (VIDEO) Así fue el batacazo que dio en el Monumental en la fecha 10 del Torneo Clausura
18:16
No es solo Riestra: el otro partido de la jornada que puede dejar a River en puesto de Copa Sudamericana 2026
18:13
Por qué Deportivo Riestra puede desplazar a River del puesto de repechaje a la Copa Libertadores 2026
18:03
Independiente no pierde las esperanzas en la Copa Sudamericana, pero necesita ganar sí o sí
17:56
Hace cuánto no pierde Deportivo Riestra en su estadio: el imbatible récord
18:00
TV: Dónde ver Riestra vs. Independiente
Con la clasificación a los playoffs ya abrochada, Deportivo Riestra quiere seguir haciendo historia. Tal ha sido su buena campaña que sacó boleto a los octavos de final del Torneo Clausura y ya ni siquiera tiene como prioridad la Copa Sudamericana: ahora busca la Copa Libertadores.
El Malevo puede quedarse con el tercer puesto de la Tabla Anual, que es el que ofrece un cupo para el repechaje del certamen. Ese puesto, por ahora, es de River, que tras caer derrotado en el Superclásico ya no puede alcanzar ni a Boca ni a Rosario Central y debe conformarse con mantener el boleto al repechaje (o salir campeón del Torneo Clausura, que lo depositaría automáticamente en la Libertadores 2026).
Si Riestra gana, suma 54 puntos y desplaza a River (que tiene 52 unidades) al cuarto puesto. De esa manera, el Millonario caería a zona de Copa Sudamericana, algo que significaría otro golpazo fuerte para un equipo de Marcelo Gallardo que no ha dado la talla en ningún momento del año.
