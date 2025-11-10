El impenetrable Riestra recibe a Independiente y puede dejar a River sin Libertadores

Live Blog Post

Demichelis en River y Martínez en Boca: Así estaban los grandes la última vez que Riestra perdió de local

La última vez que el Malevo cayó derrotado en su estadio fue el 24 de mayo de 2024, en un 0-2 vs. Rosario Central. Un Canalla que apenas en sus mejores sueños proyectaba un Ángel Di María con la camiseta de sus amores.

Aquel torneo tendría como campeón al Vélez de Gustavo Quinteros, con el Fortín como protagonista junto a Huracán y Talleres, entre otros.

River y Boca no se llevarían los flashes. En el Millonario, Martín Demichelis transitaba sus últimos meses como DT del equipo de Núñez (en agosto retornaría Marcelo Gallardo). En el Xeneize, Diego Martínez trataba de mantener el buen trabajo del primer semestre, pero todo decantaría en septiembre tras una derrota frente a Belgrano.