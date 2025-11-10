Cometa interestelar 31/ATLAS muestra chorros 3 veces más anchos que el Sol

Diciembre definirá el misterio

El 19 de diciembre, el cometa pasará a 269 millones de kilómetros de la Tierra. Será el momento clave para que los telescopios Hubble y Webb midan la velocidad del chorro, la composición y el flujo de masa.

image

Tom Statler de la NASA descartó teorías sobre orígenes artificiales, aunque Loeb mantiene que la remota posibilidad amerita consideración seria.

¿Un cometa natural extremo o algo que la ciencia aún no comprende? Diciembre traerá respuestas.

