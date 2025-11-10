¿Quieres un intestino sano? Médico pide que hagas 5 cambios simples en tu dieta

Él ha dicho que la fibra "alimenta las bacterias buenas de tu intestino y también son más ligeras y mucho menos procesadas que una bolsa de patatas fritas".

Las palomitas de maíz también tienen efecto saciante, es decir, ayudan a que te sientas lleno, y son consideradas un snack saludable. Eso sí, sólo asegúrate de no agregarle sal, ni mantequilla (manteca) o endulzantes.

En lugar de dulces, elige fruta seca

Dejar los dulces a un lado puede ser uno de los cambios más difíciles, pero bien vale la pena, y la fruta seca podría ayudar.

"Los albaricoques, las pasas o los dátiles secos pueden satisfacer tu antojo de dulce y, además, aportar fibra, vitaminas y azúcares naturales que tu intestino y tus niveles de energía agradecerán", indica el Dr. Xand.

Dátiles cerebro.jpg Los dátiles son una alternativa para calmar un antojo dulce.

Añade lentejas o garbanzos a tu salsa boloñesa

Si hay un alimento rico en fibra que no debe faltar en tu dieta son los granos y las legumbres.

"Las legumbres están repletas de fibra prebiótica, que alimenta la microbiota intestinal", dice el médico. Aunado a esto son una gran fuente de proteína de origen vegetal, lo que la convierte en una alternativa a la carne.

Para tener una idea, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) media taza de lentejas cocidas contiene 7.8 gramos de fibra, y en 100 gramos de lentejas hay 23.6 gramos de proteína.

Cambia los frutos secos con sabor por los naturales

Los frutos secos también son un snack que se pueden comer sin culpa, siempre que sepas elegirlos.

El Dr. Xand recomienda evitar los frutos secos que contienen sal y azúcar, y escoger los frutos secos naturales. "Te aportan grasas saludables y fibra sin los aditivos que tu intestino podría evitar", enfatiza.

También debes cuidar de no caer en los excesos. En general, se recomienda comer un puñado de frutos secos al día.

Disfruta del kéfir y frutos rojos congelados, en lugar de helado

El helado es delicioso pero podría no ser la mejor opción para tu intestino.

Si quieres algo similar, pero más saludable, el médico indica que, los frutos rojos congelados con kéfir "te aportan dulzor natural, antioxidantes y cultivos vivos que favorecen el desarrollo de tu microbiota intestinal".

En un estudio, investigadores hallaron que "el consumo de kéfir incrementó la abundancia relativa de bacterias productoras de lactato, incluyendo Bifidobacterium breve, Ruthenibacterium lactatiformans, Weissella koreensis y Leuconostoc mesenteroides".

--------

Más noticias en Urgente24

La gran recesión de las relaciones: El auge de la soltería ¿tendencia o propósito?

Longevidad: Las personas que viven muchos años practican este truco japonés

Cerebro: 3 cosas que un neurólogo nunca hace y por qué

Alimentos con proteínas que expertos en corazón quieren que comas

Este superalimento potencia tu memoria y nadie te lo había dicho