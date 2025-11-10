El oro se dispara: La jugada que inquieta a inversores y expone a la Fed

¿Qué factores macroeconómicos empujan a los inversores hacia el oro?

El contexto económico en Estados Unidos atraviesa turbulencias que, inevitablemente, alimentan la demanda de activos de resguardo. Uno de los indicadores que prendió las alarmas fue la confianza del consumidor, que a comienzos de noviembre cayó a su nivel más bajo en casi tres años y medio.

El deterioro se debe a:

Aumentan los anuncios de pérdida de empleo , tanto en el sector privado como en el público.

, tanto en el sector privado como en el público. Crece la preocupación por la adopción acelerada de inteligencia artificial en las empresas, que reconfigura mercados laborales enteros.

en las empresas, que reconfigura mercados laborales enteros. Y sobrevuela el impacto político y económico del que se convirtió en el cierre de Gobierno más prolongado de la historia estadounidense.

El bloqueo, que recién empezó a destrabarse tras 40 días de discusiones entre republicanos y demócratas moderados, dejó en stand-by parte de los datos económicos oficiales, complicando el análisis macro.

En ese marco, el oro, que no ofrece rendimiento financiero directo, suele apreciarse en escenarios de incertidumbre, cuando las tasas bajan o cuando los riesgos crecen, su perfil de “refugio seguro” cobra protagonismo.

¿Cómo influye la Fed en la dinámica del oro y qué puede pasar con las tasas?

Para los analistas, la relación entre la Fed y el precio del oro se volvió más estrecha en las últimas semanas. El motivo es, si la Fed efectivamente reduce las tasas, el costo de oportunidad de mantener oro cae, lo que lo convierte en un activo más atractivo para los inversores.

Waterer sostuvo que, aun con señales de moderación desde la Fed, “el aumento del oro podría continuar” si se consolida la idea de que el cierre de Gobierno está cerca de resolverse y vuelven a publicarse indicadores clave. Esa mayor visibilidad económica permitiría evaluar si la inflación mantiene su trayectoria descendente, algo fundamental para que el organismo considere una baja de tasas.

El analista agregó que incluso bajo un escenario de estabilización política —con la administración de Donald Trump enviando señales de control— el empuje del oro podría profundizarse, ya que los mercados todavía operan con cautela.

oro 2

¿Qué está pasando con la plata, el platino y el paladio en medio del rally del oro?

El fenómeno alcista no se limita únicamente al oro. Otros metales preciosos acompañaron la tendencia:

La plata subió 4% y cotiza en u$s 50,05 la onza.

subió 4% y cotiza en la onza. El platino trepó 3%, ubicándose en u$s 1.595,65 .

trepó 3%, ubicándose en . El paladio avanzó 2,3% hasta u$s 1.435,50.

Estas subas reflejan un escenario global marcado por la búsqueda de activos defensivos, especialmente ante las dudas sobre el rumbo económico de Estados Unidos y las expectativas pendientes sobre las decisiones de la Fed.

¿Qué señales miran ahora los inversores y qué podría pasar con el oro?

Los mercados estarán atentos a dos factores clave en las próximas semanas:

El mensaje de la Fed sobre su reunión de diciembre. Cualquier guiño sobre tasas más bajas podría empujar al oro aún más arriba.

El restablecimiento total de los datos económicos tras el cierre de Gobierno. Una mayor claridad sobre empleo, inflación y actividad podría modificar la percepción de riesgo y, por ende, el comportamiento del metal.

Por ahora, el oro volvió a encenderse y los inversores se resguardan donde históricamente encuentran estabilidad.

