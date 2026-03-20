La jornada financiera avanza con una dinámica partida, mientras Wall Street opera mayormente en baja y vuelve a castigar a buena parte del bloque tecnológico, la Bolsa porteña logra sostener un sesgo positivo gracias al impulso de YPF y de un grupo acotado de papeles energéticos. De todos modos, la mejora del índice local no alcanza para esconder una rueda todavía selectiva, con bonos en dólares en retroceso, riesgo país en alza y ADR argentinos con recorrido dispar.
SUBE EL RIESGO PAÍS
Los bonos no aflojan y el Merval encuentra algo de sostén en YPF
Mientras Wall Street se tiñe de rojo y los bonos en dólares vuelven a ceder, el Merval encuentra sostén en YPF, aunque la mejora sigue siendo leve
En Nueva York, el mapa sectorial muestra predominio del rojo y las grandes tecnológicas vuelven a quedar bajo presión y condicionan el tono general del mercado. Microsoft retrocede 1,08%, Nvidia 1,50%, Meta 1,81%, Google 1,59%, Amazon 0,82% y Tesla 1%, en una rueda donde el mercado vuelve a recortar posiciones en nombres de alta ponderación.
También aparecen bajas relevantes dentro del universo de semiconductores, con Micron cayendo 3,57%, lo que refuerza la idea de que el segmento growth sigue sin encontrar un piso firme.
El Merval se sostiene por pocos nombres
En la plaza local, el Merval sube 0,4% hasta 2.779.276,36 puntos, mientras que el Merval en dólares avanza 0,1% hasta 1.885,97 puntos. En el balance mensual, el índice acumula una mejora de 5,2% en pesos y de 4,2% en dólares, aunque en la comparación interanual todavía permanece en terreno negativo.
La suba del panel líder tiene un protagonista excluyente. YPF trepa 3% en pesos y encabeza con claridad la rueda local. También muestran avances Metrogas con 2,2%, TGN con 1,7%, Transener con 1,3%, Banco Macro con 0,7%, Galicia con 0,8% y Pampa Energía con 0,3%. Del otro lado aparecen Central Puerto con una baja de 2,8%, IRSA con 2,4%, Supervielle con 1,6% y Cresud con 1,3%.
La Bolsa local no sube de manera pareja, sino empujada por un núcleo chico de acciones con peso específico y la foto del panel general refuerza esa idea porque ahí aparecen retrocesos mucho más marcados, con ECOG desplomándose 4,19% y varias especies de menor liquidez operando en rojo. Por eso, más que una rueda de mejora general, lo que aparece es una plaza que resiste gracias a algunos nombres muy puntuales.
Los ADR argentinos muestran una rueda partida
La operatoria de los ADR argentinos replica esa misma dispersión. YPF gana 2,7% y vuelve a ser la figura del día, acompañada por Ternium con 0,8%, Globant con 0,8%, Banco Macro con 0,8%, Galicia con 0,2% y Loma Negra con 0,5%. También se sostienen en verde Pampa Energía, Telecom y TGS, aunque con variaciones más moderadas.
En cambio, entre las bajas sobresalen IRSA con 3,5%, Central Puerto con 3,4% y Corporación América con 2,7%. También operan en rojo Cresud, Supervielle, BBVA, Edenor y Mercado Libre. El dato vuelve a ser el mismo. No hay una dirección uniforme para los activos argentinos en Nueva York y el mercado sigue discriminando entre sectores, balances y expectativas.
YPF acumula un alza de 19,1% en el último mes, mientras Pampa sube 11,1%, Edenor 13,1% y TGS 9,3%. En paralelo, parte del segmento financiero sigue corriendo de atrás, con retrocesos mensuales de 7,1% en Macro, 8,1% en Supervielle y 5,1% en BBVA. La energía, al menos por ahora, continúa siendo el refugio relativo dentro del equity argentino.
Los bonos y el riesgo país se recalientan
El costado más frágil de la rueda vuelve a estar en la renta fija soberana. Los bonos en dólares operan con bajas generalizadas tanto en su cotización cable como en pesos. Entre los principales títulos se observan retrocesos de 1% en AL41D, 1% en GD35D, 1,3% en AL35D y 0,9% en GD46D. En la pantalla en pesos, las bajas también son amplias, con AL41 cayendo 1,5%, AE38 0,8%, AL35 0,6% y GD46 0,5%.
La debilidad no se limita al movimiento intradiario. En la comparación mensual, varios títulos de la curva larga siguen acumulando pérdidas relevantes. GD46 baja 5,1% en el mes, AL41 retrocede 5%, AL35 pierde 3,8% y GD35 cae 3,5%. Eso explica por qué el mercado todavía no logra reconstruir una narrativa alcista consistente para la deuda argentina en moneda dura.
El movimiento del indicador vuelve a funcionar como síntesis de la rueda porque, aun con acciones locales algo más firmes, la deuda soberana sigue transmitiendo una señal de cautela mucho más marcada.
¿El dólar? Calmo
El dólar mayorista se ubica en $1.395,50 y el oficial en $1.415, mientras que el MEP opera en $1.422,45 y el CCL en $1.473,66. El dólar cripto ronda los $1.474,16, prácticamente en línea con el contado con liquidación.
La estabilidad del mercado cambiario evita que la presión se traslade con fuerza al resto de los activos, pero no alcanza para modificar el cuadro general. De hecho, la combinación que hoy domina la rueda sigue siendo bastante clara.
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