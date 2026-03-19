Joe Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos hasta este martes cuando presentó su renuncia por discrepancias con el Gobierno por la guerra contra Irán, rompió el silencio este miércoles ante Tucker Carlson tras su polémica carta de dimisión.
NO SE GUARDÓ NADA
Joe Kent, asesor antiterrorismo de Trump /USA deja boquiabierto al mundo: Irán, el sionismo y Charlie Kirk
El asesor antiterrorista de Trump hasta este martes, Joe Kerry, dijo ante Tucker Carlson que Irán no estaba al borde de desarrollar una arma nuclear, que Estados Unidos entró en la guerra por presión de Israel y que Charlie Kirk fue silenciado.
Este asesor clave de Donald Trump en la lucha contra el terrorismo, dado su laureado historial de jerarca, tras dejar el cargo, lanzó varias bombas que dejaron boquiabierto al presentador republicano Tucker Carlson, incluyendo sus afirmaciones de que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.
Este ex oficial del Ejército estadounidense, que se desempeñó también como oficial paramilitar de la CIA y trabajó en operaciones especiales en la guerra en Irak de 2003, en la entrevista para The Tucker Carlson Show desestimó la reiterada afirmaciones de Trump de que Irán está a punto de desarrollar una bomba nuclear.
Tres semanas atrás, el presidente Donald Trump, de 79 años, anunció el comienzo de la Operación Furia Épica, por la que actualmente las tropas estadounidenses están bombardeando el país persa junto a su aliado israelí. Aquel 28 de febrero, el mandatario aseguró que el objetivo del asedio a Irán era desmantelar el programa nuclear persa que enriquecía uranio a niveles cercanos a los militares. Sin embargo, según el propio Joe Kent, ex asesor antiterrorista de Trump hasta el martes, estas afirmaciones se asemejan a la retórica de George W. Bush en los dos mil, quien usó ese pretexto por influencia del "lobby israelí" para entrar en guerra con Irak en 2003 —bajo el argumento de que tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron—.
En ese sentido, en una parte de la entrevista de este miércoles, Tucker Carlson le consultó abiertamente a Joe Kent si Irán representaba una amenaza nuclear como para justificar que Estados Unidos esté entrando en una guerra que, además, desestabilice a todo el Golfo y provoque una crisis de suministro global de petróleo.
“No. No lo eran hace tres semanas, cuando esto empezó, ni tampoco en junio”, dijo Kent, desestimando la afirmación anterior de Trump de que Estados Unidos había “ aniquilado ” el régimen nuclear de Irán.
Kent añadió: “Es decir, los iraníes tienen una fatua religiosa que prohíbe el desarrollo de armas nucleares desde 2004. Esa información es pública, pero tampoco teníamos información de inteligencia que indicara que la fatua se estuviera desobedeciendo o que estuviera a punto de ser revocada”.
“No había información de inteligencia que dijera: ‘Oye, el 1 de marzo, los iraníes van a lanzar un gran ataque sorpresa, van a imitar el 11-S, Pearl Harbor, etc. Van a atacar una de nuestras bases’. No existía tal información”, precisó Kent en otro momento.
De hecho, Kent desestimó por completo que Irán pudiera convertirse en una amenaza nuclear en tan solo dos años, lo que justifica, según Trump, llevar a cabo todo este despliegue militar en Medio Oriente, que le cuesta a Washington un gasto millonario.
“Eso no se debe a que los iraníes sean tontos. Creo que podemos afirmar ahora mismo que los iraníes son todo menos tontos. Tenían la capacidad, la inteligencia para desarrollar un arma nuclear, o simplemente podrían haber intercambiado toneladas de petróleo con Pakistán o con algún otro país para obtenerla. No lo hicieron; no teníamos información de inteligencia que indicara que lo estuvieran haciendo”, aseguró ante Tucker Carlson.
El ex director del Centro Nacional de Contraterrorismo hasta este martes, cuya esposa murió en un atentado en Siria en medio de la guerra de Estados Unidos en Irak, también se refirió al asesinato de Charlie Kirk, el influencer MAGA de Turning Point USA, a quien vio en junio pasado en el Despacho Oval y quien le advirtió a Trump varias veces que Estados Unidos no debía entrar en guerra con Irán por presión israelí.
Antes de ser asesinado, Kirk había estado criticando abiertamente el “genocidio en Gaza”, instaló la teoría de que el gobierno de Netanyahu permitió que la frontera quedara abierta durante el atentado del 7 de octubre (lo que le valió críticas por “antisemita”), y afirmaba que Israel estaba influyendo en la política estadounidense para que Washington entrara en guerra contra Teherán.
"¿Y luego, de repente, lo asesinan públicamente y no se nos permite hacer preguntas al respecto? La investigación en la que participé con el Centro Nacional Antiterrorista nos impidió continuarla. Pero aún quedaba mucho por investigar, pero no puedo entrar en detalles. Gracias a los mensajes de texto que se han hecho públicos, sabemos que Charlie estaba bajo mucha presión por parte de numerosos donantes proisraelíes", sentenció en la entrevista para The Tucker Carlson Show.
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