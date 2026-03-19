Joe Kent, asesor antiterrorismo de Trump /USA deja boquiabierto al mundo: Irán, el sionismo y Charlie Kirk

“No. No lo eran hace tres semanas, cuando esto empezó, ni tampoco en junio”, dijo Kent, desestimando la afirmación anterior de Trump de que Estados Unidos había “ aniquilado ” el régimen nuclear de Irán.

Irán no representaba una amenaza nuclear hace tres semanas ni en junio. Los iraníes tienen una fatua religiosa que prohíbe el desarrollo de armas nucleares desde 2004. Irán no representaba una amenaza nuclear hace tres semanas ni en junio. Los iraníes tienen una fatua religiosa que prohíbe el desarrollo de armas nucleares desde 2004.

Embed Tucker Carlson: - ¿Estaba Irán a punto de tener

una bomba atómica?

Joe Kent: - No. Ni ahora ni en junio de 2025. pic.twitter.com/lMOcfqZR9F — Jota Dobbs (@Jota_DBS) March 19, 2026

Kent añadió: “Es decir, los iraníes tienen una fatua religiosa que prohíbe el desarrollo de armas nucleares desde 2004. Esa información es pública, pero tampoco teníamos información de inteligencia que indicara que la fatua se estuviera desobedeciendo o que estuviera a punto de ser revocada”.

“No había información de inteligencia que dijera: ‘Oye, el 1 de marzo, los iraníes van a lanzar un gran ataque sorpresa, van a imitar el 11-S, Pearl Harbor, etc. Van a atacar una de nuestras bases’. No existía tal información”, precisó Kent en otro momento.

La amenaza inminente no viene de Irán, viene de Israel La amenaza inminente no viene de Irán, viene de Israel

De hecho, Kent desestimó por completo que Irán pudiera convertirse en una amenaza nuclear en tan solo dos años, lo que justifica, según Trump, llevar a cabo todo este despliegue militar en Medio Oriente, que le cuesta a Washington un gasto millonario.

“Eso no se debe a que los iraníes sean tontos. Creo que podemos afirmar ahora mismo que los iraníes son todo menos tontos. Tenían la capacidad, la inteligencia para desarrollar un arma nuclear, o simplemente podrían haber intercambiado toneladas de petróleo con Pakistán o con algún otro país para obtenerla. No lo hicieron; no teníamos información de inteligencia que indicara que lo estuvieran haciendo”, aseguró ante Tucker Carlson.

El ex director del Centro Nacional de Contraterrorismo hasta este martes, cuya esposa murió en un atentado en Siria en medio de la guerra de Estados Unidos en Irak, también se refirió al asesinato de Charlie Kirk, el influencer MAGA de Turning Point USA, a quien vio en junio pasado en el Despacho Oval y quien le advirtió a Trump varias veces que Estados Unidos no debía entrar en guerra con Irán por presión israelí.

Él abogaba abiertamente por que no fuéramos a la guerra con Irán y por que reconsideráramos nuestra relación con los israelíes. ¿Y luego, de repente, lo asesinan públicamente y no se nos permite hacer preguntas? (JOE KENT SOBRE EL ASESINATO DE CHARLIE KIRK) Él abogaba abiertamente por que no fuéramos a la guerra con Irán y por que reconsideráramos nuestra relación con los israelíes. ¿Y luego, de repente, lo asesinan públicamente y no se nos permite hacer preguntas? (JOE KENT SOBRE EL ASESINATO DE CHARLIE KIRK)

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Antes de ser asesinado, Kirk había estado criticando abiertamente el “genocidio en Gaza”, instaló la teoría de que el gobierno de Netanyahu permitió que la frontera quedara abierta durante el atentado del 7 de octubre (lo que le valió críticas por “antisemita”), y afirmaba que Israel estaba influyendo en la política estadounidense para que Washington entrara en guerra contra Teherán.

La última vez que vi a Charlie Kirk en este mundo fue en junio, en el Ala Oeste. Me miró a los ojos y me dijo: 'Joe, impide que entremos en guerra con Irán' La última vez que vi a Charlie Kirk en este mundo fue en junio, en el Ala Oeste. Me miró a los ojos y me dijo: 'Joe, impide que entremos en guerra con Irán'

"¿Y luego, de repente, lo asesinan públicamente y no se nos permite hacer preguntas al respecto? La investigación en la que participé con el Centro Nacional Antiterrorista nos impidió continuarla. Pero aún quedaba mucho por investigar, pero no puedo entrar en detalles. Gracias a los mensajes de texto que se han hecho públicos, sabemos que Charlie estaba bajo mucha presión por parte de numerosos donantes proisraelíes", sentenció en la entrevista para The Tucker Carlson Show.

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