Henry Taube: el Premio Nobel de Química que descifró la transferencia de electrones

HENRYTAUBEELPREMIONOBELDEQUIMICAQUEDESCIFROLATRANSFERENCIADEELECGTRONESFOTO2 Henry Taube obtuvo el Premio Nobel de Química luego de descifrar los mecanismos y transferencia de electrones.

El gran descubrimiento: cómo se transfieren los electrones

El núcleo del trabajo de Henry Taube fue la teoría de las reacciones de transferencia electrónica, un campo esencial para entender cómo interactúan las sustancias químicas.

Antes de sus investigaciones, los químicos sabían que los electrones “saltaban” de una molécula a otra en muchas reacciones (llamadas reacciones redox), pero no comprendían bien el mecanismo exacto.

HENRYTAUBEELPREMIONOBELDEQUIMICAQUEDESCIFROLATRANSFERENCIADEELECGTRONESFOTO3 Henry Taube obtuvo el Premio Nobel de Química luego de descifrar los mecanismos y transferencia de electrones.

Taube demostró que existen al menos dos grandes mecanismos:

-Transferencia electrónica de esfera externa (outer-sphere): el electrón pasa de una molécula a otra sin que cambien sus estructuras de enlace.

-Transferencia electrónica de esfera interna (inner-sphere): las moléculas forman un puente químico temporal que facilita el paso del electrón.

HENRYTAUBEELPREMIONOBELDEQUIMICAQUEDESCIFROLATRANSFERENCIADEELECGTRONESFOTO4 Henry Taube obtuvo el Premio Nobel de Química luego de descifrar los mecanismos y transferencia de electrones.

Esta distinción fue crucial. Permitió explicar fenómenos que iban desde la bioquímica celular hasta el funcionamiento de dispositivos electroquímicos.

Por esta contribución, recibió el Premio Nobel de Química en 1983, otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias “por sus trabajos sobre los mecanismos de las reacciones de transferencia electrónica, especialmente en complejos metálicos”.

¿Por qué es tan importante su trabajo hoy?

Las investigaciones de Henry Taube no se quedaron en la teoría. Hoy son fundamentales en:

Bioquímica

La respiración celular y la fotosíntesis dependen de transferencias electrónicas controladas. Comprender estos procesos ha sido clave para la biología molecular moderna.

Energía y baterías

El diseño de baterías más eficientes y sistemas de almacenamiento energético se apoya en principios que Taube ayudó a establecer.

Química inorgánica y catálisis

La comprensión de los complejos metálicos —especialmente de metales de transición— dio un impulso decisivo al desarrollo de nuevos catalizadores industriales.

Tecnología y medioambiente

Procesos como la corrosión, el tratamiento de aguas o el desarrollo de celdas de combustible están directamente relacionados con los mecanismos redox que Taube estudió.

Un estilo científico meticuloso y profundo

A diferencia de otros investigadores más mediáticos, Henry Taube fue conocido por su rigor conceptual y su capacidad para formular preguntas fundamentales. No buscaba resultados espectaculares inmediatos, sino explicaciones sólidas y coherentes.

Su trabajo destacó por:

-Precisión experimental.

-Razonamiento teórico elegante.

-Capacidad para conectar química inorgánica con procesos biológicos.

Fue también un mentor influyente para generaciones de químicos, especialmente en Stanford, donde dejó una profunda huella académica.

Últimos años

Henry Taube falleció el 16 de noviembre de 2005. Sin embargo, su herencia científica permanece viva en laboratorios de todo el mundo. Cada vez que un investigador estudia una reacción redox compleja, está utilizando conceptos que él ayudó a definir con claridad.

En la historia de la química del siglo XX, Taube ocupa un lugar privilegiado junto a los grandes teóricos que transformaron la disciplina desde sus fundamentos.

Más notas de Urgente24

Maldito archivo: Mauricio Macri, Javier Milei y la eternidad tan perecedera

Robert Mulliken: el Nobel de Química que descubrió cómo los átomos se unen a las moléculas

Las banderas de Puerto Rico: Bad Bunny no quiere ser Hawái

Los Kirchner, la CSJN 'woke' y la institucionalidad de 'la Grieta' que parió a Milei

La Guerra Civil Rusa: De la caída del zar Nicolás II al nacimiento de la URSS

Paulo Toscanelli: el cosmógrafo cuyos mapas y cartas inspiraron a Cristóbal Colón