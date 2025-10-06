Premio Nobel de Medicina 2025 por descubrir a los "guardias de seguridad" de nuestro sistema inmunológico

En otras palabras, los científicos descubrieron un mecanismo que impide que el sistema inmunológico dañe el cuerpo.

Y es que, "el potente sistema inmunitario del cuerpo debe ser regulado, ya que podría atacar nuestros propios órganos", se menciona.

Shimon Sakaguchi descubrió en 1995 un tipo de células inmunitarias, previamente desconocido, que protege al organismo de las enfermedades autoinmunitarias.

Luego fue el turno de Mary Brunkow y Fred Ramsdell. En 2001, al investigar por qué una cepa específica de ratones era particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes, hallaron que los ratones presentan una mutación en un gen. Lo llamaron Foxp3.

Asimismo, demostraron que las mutaciones en el equivalente humano de este gen provocan el síndrome IPEX, una grave enfermedad autoinmune.

Dos años después, Shimon Sakaguchi vinculó estos descubrimientos, al demostrar que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células que identificó en 1995.

Ahora estas células son llamadas linfocitos T reguladores y lo que hacen es crucial: monitorean a otras células inmunitarias y garantizan que el sistema inmunitario tolere sus propios tejidos.

¿Por qué esto es importante?

"Sus hallazgos han sido decisivos para comprender cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos nosotros desarrollamos enfermedades autoinmunes severas", explicó Olle Kämpe, presidente del Comité del Nobel.

Los descubrimientos de los galardones del Premio Nobel de Medicina 2025 han abierto la puerta a futuros tratamientos. Algunos se encuentran en ensayos clínicos.

Específicamente, han impulsado el desarrollo de posibles tratamientos médicos, por ejemplo, contra enfermedades autoinmunes y cáncer, así como para prevenir complicaciones graves tras los trasplantes de células madre.

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025

Más datos de los ganadores según la organización Premio Nobel:

Mary E. Brunkow , nacida en 1961. Doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton, Princeton, EE.UU. Gerente de Programa Senior en el Instituto de Biología de Sistemas, Seattle, EE.UU.

, nacida en 1961. Doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton, Princeton, EE.UU. Gerente de Programa Senior en el Instituto de Biología de Sistemas, Seattle, EE.UU. Fred Ramsdell nacido en 1960. Doctorado en 1987 por la Universidad de California, Los Ángeles, EE. UU. Asesor científico, Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, EE. UU.

nacido en 1960. Doctorado en 1987 por la Universidad de California, Los Ángeles, EE. UU. Asesor científico, Sonoma Biotherapeutics, San Francisco, EE. UU. Shimon Sakaguchi nacido en 1951. Doctor en Medicina en 1976 y Doctor en Filosofía en 1983 por la Universidad de Kioto, Japón. Profesor Distinguido del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de la Universidad de Osaka, Japón.

