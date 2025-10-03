La IA cambia las 'guerras sucias' digitales: El caso de Israel y el regreso de la monarquía en Irán

'Mucho más que ayatolás y armas nucleares': Lo que hay que aprender para entender a Irán Moshe Gilad

A diferencia de su padre, Reza transmite mensajes de paz, democracia y derechos humanos. Cuando en una conferencia de prensa junto a Gamliel se le preguntó cómo el pueblo iraní se libraría del régimen de los ayatolás, repitió con fluidez el mensaje que lleva décadas transmitiendo.

"Desde la Polonia de Lech Walesa hasta la Sudáfrica de Mandela… muchas campañas exitosas se han basado en la resistencia civil no violenta como método para lograr el cambio; en otras palabras, sin interferencia externa", dijo.

Luego hizo una pausa, levantó un dedo y matizó su afirmación. «Pero lo fundamental es que ninguno de estos movimientos habría tenido éxito sin algún tipo de apoyo internacional», dijo, justificando su visita a Israel.

Al preguntársele sobre las reacciones que estaba recibiendo tras su visita a Israel, el archienemigo de Irán , afirmó que las reacciones habían sido mayoritariamente positivas. También refirió a los periodistas a sus cuentas en redes sociales.

"No me creas solo a mí, busca en redes sociales... en Twitter, Instagram, en cualquier plataforma", dijo. "Si investigas tú mismo, no necesitas preguntarme. La respuesta está ante tus ojos".

La respuesta de Pahlavi es particularmente relevante a la luz de los hallazgos de Haaretz y TheMarker, el periódico económico de Haaretz. Resulta que se estaba llevando a cabo una campaña de influencia digital a gran escala en persa, operada desde Israel y financiada por una entidad privada con apoyo gubernamental.

La campaña promueve la imagen pública de Pahlavi y amplifica los llamados a restaurar la monarquía. Se basa en "avatares", personajes falsos que se hacen pasar por ciudadanos iraníes en redes sociales. Fueron descubiertos inicialmente por investigadores de redes sociales en Israel y el extranjero.

La campaña

Según las fuentes que hablaron con TheMarker y Haaretz, desde el estallido de la guerra en Gaza y después de la visita de Pahlavi, comenzó a funcionar una operación en línea como parte de una campaña israelí aún más amplia para influir en el discurso de las redes sociales, que también incluye campañas en inglés y alemán.

Según 5 fuentes con conocimiento directo del proyecto, se reclutaron hablantes nativos de persa para la operación. Tres de ellas confirmaron la conexión entre el proyecto y esta campaña específica, y afirmaron haber presenciado cómo la red difundía mensajes a favor de los pahlavi.

Según las fuentes, la campaña incluyó cuentas falsas en plataformas como X e Instagram y utilizó herramientas de inteligencia artificial para difundir narrativas clave, elaborar sus mensajes y generar contenido. Según dos de las fuentes, también se intentó amplificar las publicaciones de Gamliel, aliado de Pahlavi en Israel y ministro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Dado que la operación fue financiada indirectamente con dinero de los contribuyentes y diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Israel, algunas de las personas involucradas se sintieron incómodas con la presión de utilizar la campaña para promover al ministro, dijeron 2 fuentes.

Partes de esta red y sus cuentas ya habían sido expuestas por Haaretz. Fuentes vincularon la campaña a la red de cuentas pro-Pahlavi detectada inicialmente por los investigadores independientes de redes sociales Nitsan Yasur y Gil Feldman, y reportada inicialmente por Bar Peleg de Haaretz . En aquel momento, la iniciativa se describió como una aparente operación de influencia extranjera. El público objetivo no estaba claro debido a las publicaciones que parecían promover al ministro.

Pero las fuentes enfatizaron que la campaña solo parecía extranjera; su origen estaba en Israel. Según la investigación de TheMarker y Haaretz, la operación implicó la contratación de servicios a proveedores externos, actores privados con libertad para vender sus servicios a clientes fuera del Estado israelí.

Y estas no son las únicas cuentas activas en este espacio como parte de una campaña organizada. TheMarker y Haaretz iniciaron su investigación sobre las campañas israelíes en persa tras ser contactados por investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto , que estudia amenazas digitales, entre ellas el software espía y la desinformación.

Además de la red descubierta por los periodistas israelíes, Citizen Lab ha descubierto otra campaña de influencia pro-Israel en lengua persa, revelada el viernes 03/10 en un informe publicado simultáneamente con la investigación de TheMarker y Haaretz.

Esta campaña incluyó docenas de cuentas falsas que difundían contenido generado por IA. Los investigadores de Citizen Lab consideran que es muy probable que sea operado por el gobierno israelí o por un contratista que actúa en su nombre. Las conclusiones de su informe se basan en lo que el instituto encontró como indicios de sincronización entre el contenido de la campaña en línea y las acciones militares israelíes durante la guerra de 12 días con Irán. Esto incluye indicios de que los operadores tenían conocimiento previo del ataque israelí a la infame prisión iraní de Evin e incluso parecían haber preparado el contenido con antelación.

Rey por un día

El joven Pahlavi se marchó a Estados Unidos para entrenarse como piloto militar después de terminar la secundaria, pero a principios de 1979 su familia se vio obligada a huir de Teherán debido al levantamiento popular contra el sha. Reza tenía poco más de 20 años cuando su padre murió en el exilio en El Cairo, y los partidarios de la monarquía lo coronaron sucesor.

Durante 45 años ha criticado el régimen de los ayatolás desde el extranjero. Israel, en algún momento, estableció una relación con él, presumiblemente como parte de los esfuerzos para promover un cambio de régimen. Gamliel es el punto de contacto de Israel con Pahlavi y facilitó la reunión entre él y Netanyahu.

Raz Zimmt, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional con sede en Tel Aviv, advierte que, si bien la mayoría de los iraníes desean un cambio y se sienten frustrados por el régimen islamista que los somete, sueñan con una vida normal, no con la restauración de la monarquía. Cree que Pahlavi no es la primera opción para los iraníes, aunque solo sea porque "no ha pisado Irán desde finales de la década de 1970".

Si bien Pahlavi cuenta con el apoyo de algunos exiliados iraníes, Zimmt cuestiona el valor de la abierta alianza de Israel con él. "Entiendo por qué le conviene a Gamliel y al gobierno israelí... pero creo que es un error", afirma Zimmt. "En última instancia, refuerza la narrativa del ayatolá Jamenei de que Israel y Estados Unidos quieren convertir a Irán de nuevo en una monarquía y un estado cliente".

Cuando se le pregunta si la aceptación de Israel puede tener motivaciones políticas, más de relaciones públicas que de diplomacia real, Zimmt dice que está "totalmente de acuerdo... Incluso si se va a crear una relación así [con Pahlavi], es extraño hacerlo abiertamente".

Aunque Pahlavi declara no postularse a ningún cargo, en los últimos años se ha producido una campaña en redes sociales que exige la restauración de la monarquía, con Reza en el trono. Según las fuentes, parte de esta campaña se basa en una red de cuentas falsas originada en Israel.

Un investigador de redes sociales de la red previamente expuesta por Haaretz identificó cientos de presuntos usuarios falsos en X que promocionaban a Pahlavi, compartían sus mensajes y usaban hashtags como #KingRezaPahlavi. Estos se encontraron junto con publicaciones que promocionaban a Gamliel. No todos los avatares sospechosos, de los cuales hay casi mil, formaban parte de la misma campaña, sino que se expuso una red mucho más amplia.

De hecho, la publicación de X que expuso la red incluía un video generado por IA titulado "El próximo año en Teherán libre", que combinaba la política local con intereses geopolíticos y tuvo una difusión masiva, la mayor parte de la cual probablemente fue inorgánica. El video muestra a Netanyahu, su esposa, Gamliel, su pareja, Pahlavi, y su esposa caminando por las calles de Teherán.

El video recibió muchas más visualizaciones que la mayoría de las publicaciones X del ministro, y estos y otros intentos de amplificarlo ayudaron a los investigadores israelíes a localizar una red de usuarios que promocionaban exclusivamente contenido iraní. Esto incluía las frecuentes publicaciones X de Gamliel sobre el cambio de régimen en Irán y publicaciones que publicitaban sus vínculos con Pahlavi.

Muchas de estas cuentas se abrieron en 2022, en pleno auge de las llamadas protestas por el hiyab en Irán. Un grupo de más de 100 cuentas aliadas, también parte de la campaña, se abrieron simultáneamente en junio de este año, durante la guerra aérea de 12 días con Irán. Esta no parece ser la única campaña que opera sobre este tema desde Israel.

El líder supremo liderando el rezo del viernes. /Foto:AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR Líder Supremo iraní, Alí Jamenei, un objetivo de la guerra digital con IA.

Fuga de la prisión

Citizen Lab es ampliamente conocido por su trabajo sobre software espía y abusos de derechos humanos y civiles derivados de las tecnologías de vigilancia. Sin embargo, el laboratorio también se centra en otras amenazas al ámbito digital y ha publicado varias investigaciones sobre desinformación y campañas en redes sociales, incluyendo una operación de influencia proiraní. Ahora, el laboratorio ha revelado una operación proisraelí activa en persa.

Los hallazgos del instituto, que fueron compartidos con TheMarker y Haaretz y verificados independientemente en las últimas semanas, exponen una red de más de 50 cuentas que los investigadores determinan con gran confianza que no son usuarios auténticos, basándose en múltiples indicadores.

Estas cuentas son diferentes a las identificadas por investigadores israelíes que promocionaron directamente a Gamliel. Citizen Lab logró identificar a los usuarios falsos mediante diversas metodologías y herramientas; algunos descubrieron que muchas de las fotos de perfil de los usuarios fueron generadas por IA.

Todas las cuentas que Citizen Lab identifica como parte de la red se abrieron en 2023, pero permanecieron inactivas hasta que entraron en acción en X, una tras otra o incluso juntas, a principios de este año, lo que sugiere aún más que formaban parte de una campaña coordinada y fraudulenta. Las actividades de las cuentas se intensificaron al estallar la guerra con Irán.

La red incluía cuentas X falsas que simulaban ser usuarios reales, pero también se descubrió que estaba conectada a la página X @TelAviv_Tehran, una especie de medio de comunicación. Usuarios falsos vinculados a la campaña amplificaron el contenido de la página, incluyendo vídeos de IA producidos exclusivamente por ella.

Entre los videos generados se encontraba un clip del Líder Supremo iraní, Alí Jamenei, como Hitler, basado en la famosa escena de la película "La Caída", donde el líder nazi se desahoga con sus generales. El video, generado por IA, de Jamenei haciendo una rabieta fue distribuido tanto por la página @Tel Aviv_Tehran como por otra cuenta de la red, y solo por ellas."

